Bitcoin volvió tocó los u$s68.000 el jueves tras el dato de inflación de Estados Unidos, que superó las previsiones del mercado y reforzó las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

La caída encontró a la criptomoneda con menos respaldo de los fondos ctoizados (ETF) al contado, que ya habían registrado salidas netas por u$s1.600 millones en noviembre.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió 0,4% mensual en octubre, frente al 0,3% esperado y al 0,6% de septiembre, según el dato oficial publicado el martes 10 de noviembre. La inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, se mantuvo en 0,3%, por encima del 0,2% previsto.

La sorpresa en ambas mediciones agregó presión sobre los activos de riesgo, ya que una política monetaria más restrictiva eleva el atractivo relativo de los instrumentos que pagan intereses y encarece el financiamiento de posiciones apalancadas.

Por qué los ETF de Bitcoin perdieron u$s1.600 millones

Las salidas de los ETF se habían producido antes de conocerse el IPC. Según Farside Investors, los fondos estadounidenses de Bitcoin al contado registraron retiros netos por u$s1.281,7 millones entre el 2 y el 6 de noviembre, con cuatro ruedas negativas de cinco. El lunes 9 se sumaron otros u$s201 millones. Expertos señalan que la semana del 2 al 6 fue la peor desde junio y que los retiros borraron el saldo positivo que acumulaban los fondos en el año.

"La plata se fue antes del dato de inflación, no después. Entre el 2 y el 6 de noviembre salieron u$s1.282 millones, la peor semana desde junio, y el lunes 9 salieron u$s201 millones más. El CPI recién se publicó el martes 10", señala Matias Part, analista de Bitget, en charla con iProUP.

El miércoles salieron otros u$s900 millones. El analista vincula las salidas previas con el dato de empleo, la caída de las tecnológicas y el arrastre del hackeo de Binance. "El dato de inflación no originó la salida, la convalidó", agrega.

Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, también interpretó el movimiento como una reacción al contexto macroeconómico. "Con el dato de inflación de por medio, hoy leo más un ajuste que se aceleró que una retirada sostenida", comenta.

Su evaluación depende de lo que ocurra una vez que el mercado haya incorporado el dato. "Lo que me haría cambiar de opinión es la persistencia, ya que si las salidas netas se extienden por 2 o 3 semanas, incluso con la inflación ya digerida, ahí sí hablaría de retirada de fondo".

"Por ahora, no considero que estemos frente a una retirada institucional masiva y sostenida de Bitcoin, sino ante un ajuste normal del mercado, en un contexto de mayor incertidumbre económica y monetaria", agrega Paula Chaves, analista de mercados. La corrección en las acciones tecnológicas es parte de su explicación.

Según dice la estratega, "estamos viendo un aumento del temor entre los inversionistas, especialmente en el sector tecnológico y el Nasdaq, cuya debilidad está repercutiendo en otros mercados, incluido Bitcoin. A esto se suma el dato de inflación de Estados Unidos, que refuerza las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed)", afirma.

Qué pasó con el ETF de Blackrock

La distribución de los retiros permite afinar esa lectura. El IBIT de BlackRock registró salidas de aproximadamente u$s2.000 millones. En las mismas ruedas, el FBTC de Fidelity recibió cerca de u$s100 millones según Farside Investors.

"Que todo salga de un lado mientras otro recibe plata me dice que son unos pocos jugadores grandes desarmando posiciones, no una decisión colectiva. Si la semana que viene el retiro se reparte parejo entre todos, ahí sí cambia la lectura", analiza Part.

Chaves también puso el foco en el peso de IBIT y en la evolución de los rescates. "Las salidas de los ETF son relevantes, pero debemos considerar que buena parte se concentra en el fondo IBIT de BlackRock", señala la experta.

Para distinguir un ajuste de una retirada sostenida, dijo que mirará "la persistencia de las salidas durante las próximas semanas, si estas comienzan a extenderse a otros fondos y, sobre todo, cómo responde el precio".

Part también sigue el flujo diario después del IPC y la prima de los futuros de Bitcoin en Chicago. "Buena parte de la plata que entró a estos fondos nunca fue una apuesta a que el precio suba, sino arbitraje: comprás el fondo, vendés el futuro y te quedás con la diferencia", explica.

Cuando esa diferencia se reduce, el operador puede cerrar ambas posiciones y generar un rescate en el ETF. En ese caso, la salida refleja el cierre de una operación que combinaba una compra al contado y una venta en futuros.

Bitcoin: los precios clave a seguir

Campos complementa la lectura de los fondos con dos datos del mercado al contado y de futuros. "Bajo el escenario consultado mi atención se centraría en 3 datos, los flujos netos acumulados semanales, el premio de Coinbase (que mide la demanda institucional de EEUU) y el apalancamiento, es decir, tasas de financiamiento e interés abierto", precisa.

Es que la prima de Coinbase compara el precio en esa plataforma con el de otros mercados y sirve como referencia de la presión compradora en Estados Unidos. Las tasas de financiamiento y el interés abierto ayudan a observar cómo se posicionan los operadores en derivados.

Esa exposición amplificó el ajuste. Según los datos de Coinglass difundidos durante la jornada del martes, las liquidaciones de futuros cripto alcanzaron u$s716 millones en 24 horas. De ese total, u$s589 millones, cerca del 82%, correspondieron a posiciones alcistas. Las cifras miden el valor de las posiciones cerradas forzosamente durante una ventana que abarca operaciones anteriores y posteriores a la publicación del IPC.

"El soporte que está defendiendo es la zona de 73.000, donde pasa el promedio de 200 días. Si lo pierde, miro los u$s71.250 y después u$s70.000. Más abajo, la zona de 67.300 a 67.800 es el piso estructural del ciclo", comenta.

Para una recuperación, el analista de Bitget mira primero los u$s75.550 y luego u$s78.200. "Recién arriba de u$s80.000 hablaría de un cambio de escenario", desliza.

Campos también sigue la media de 200 días para evaluar la tendencia. "Mientras mantenga la media de 200, la estructura de mínimos más altos sigue intacta", comenta. Su escenario de recuperación depende de que pierda peso la incertidumbre sobre las tasas. "Cuando la Fed deje de ser el foco, el activo tiene espacio para recuperar los u$s80.000 y volver a mirar los u$s82.000".

Chaves observa el costo de compra de los tenedores de corto plazo, que sitúa en torno a u$s74.000/u$s75.000. Según la analista, esa zona puede concentrar interés comprador de inversores que buscan defender sus posiciones. Para que la recuperación se afirme, identifica dos tramos.

"Para confirmar una recuperación alcista, primero necesitamos superar los u$s75.000-76.000 y posteriormente los u$s78.000-80.000. Una recuperación sostenida de estos niveles abriría nuevamente la posibilidad de buscar los u$s85.000-87.500", analiza Chaves.

En caso de que la caída se profundice, la experta sigue un umbral distinto. "En el escenario contrario, si Bitcoin llegara a perder los u$s72.000 de manera sostenida, tendríamos que evaluar nuevas oportunidades de posicionamiento en niveles considerablemente más bajos, alrededor de los u$s64.000", concluye.