El banco ajustó su previsión a 12 meses por la caída de la demanda en ETFs y un dólar fuerte, aunque proyecta para Bitcoin una suba de 55%

Aun con el recorte, Citi prevé una suba del 55% para Bitcoin y 58% para Ethereum en 12 meses frente a su cotización.

El ajuste responde a un deterioro de la demanda, con salidas en ETF de Bitcoin y Ethereum, y un dólar más fuerte.

Citi recortó su precio objetivo para Bitcoin a u$s99.532 y para Ethereum a u$s2.838, reflejando un ajuste de expectativas.

Citi recortó su precio objetivo para Bitcoin a u$s99.532 a 12 meses, por debajo de los u$s113.000 que había fijado a principios de octubre, y bajó el de Ethereum a u$s2.838 desde u$s3.028. Aun con el ajuste, la nueva meta implica una suba cercana al 55% frente a los u$s64.000 en los que cotizaba Bitcoin este 18 de noviembre.

En el caso de Ethereum, que operaba cerca de u$s1.794, el objetivo del banco estadounidense supone un potencial de 58%. El recorte de Bitcoin equivale a 11,9% y el de Ethereum a 6,3%.

La revisión llega en una de las peores semanas del año para las criptomonedas. Al 18 de noviembre, Bitcoin acumulaba una caída de 13% en siete días y de casi 22% en el último mes.

Por qué Citi bajó el precio objetivo de Bitcoin

El nuevo pronóstico de Citi para Bitcoin y Ethereum se apoya en un deterioro de la demanda y del panorama técnico, según los fundamentos que trascendieron de la nota del banco:

Bitcoin perforó su media móvil de 200 días , por lo que la entidad pasó a neutral su perspectiva de flujos de corto plazo.

, por lo que la entidad pasó a neutral su perspectiva de flujos de corto plazo. La demanda a través de ETF empeoró y Bitcoin acumula salidas netas en lo que va del año.

y Bitcoin acumula salidas netas en lo que va del año. Los ETF de Ethereum sumaron siete semanas consecutivas de retiros .

. En el mercado de futuros hay menos apalancamiento.

Un dólar más fuerte, tasas reales en alza y mayor volatilidad en las bolsas presionan a los criptoactivos.

Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos ilustran ese cuadro. Tras una sola rueda de ingresos el 16 de noviembre, al día siguiente registraron salidas netas por u$s239,94 millones, según datos de flujos de SoSoValue.

Cuántas veces cambió Citi su pronóstico para Bitcoin

La meta de u$s99.532 es la cuarta modificación del precio objetivo de Bitcoin que Citi realiza desde diciembre de 2025. El recorrido fue el siguiente:

Diciembre de 2025: u$s143.000.

u$s143.000. Marzo de 2026: u$s112.000.

u$s112.000. Junio: u$s82.000, con flujos hacia ETF estimados en cero.

u$s82.000, con flujos hacia ETF estimados en cero. Octubre: u$s113.000, con entradas proyectadas de u$s5.000 millones en 12 meses.

u$s113.000, con entradas proyectadas de u$s5.000 millones en 12 meses. Noviembre: u$s99.532.

A fines de junio, Alex Saunders, analista de Citi, había explicado que "la ausencia de un catalizador para un mayor interés de los inversores" llevaba al banco a reducir a cero sus expectativas de flujos en el escenario base. En esa misma nota fijó un escenario pesimista de u$s53.000 para Bitcoin y u$s1.094 para Ethereum.

Esta vez, la entidad no difundió nuevos escenarios alcista ni bajista. Solo actualizó la meta base, apenas siete semanas después de elevar el objetivo de Bitcoin a u$s113.000.

Para los argentinos con exposición a Bitcoin, ya sea de forma directa o a través de CEDEAR de ETF, el ajuste de Citi coincide con un noviembre muy negativo. La criptomoneda tocó los u$s64.000 el último fin de semana y se encamina a cerrar dos años seguidos de pérdidas por primera vez en su historia.

El contexto internacional tampoco ayuda. Al 18 de noviembre, la herramienta FedWatch de CME Group asignaba una probabilidad de 95,7% a una suba de tasas de la Reserva Federal en su reunión del 8 y 9 de diciembre.