En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal bajó 4,75%. Los valores actuales de otras monedas digitales y dólares cripto

Para comprar criptomonedas de forma segura, use exchanges registradas como Binance y evite plataformas sin detección de estafas.

Ethereum y otras criptomonedas principales también bajaron; la CNV supervisa exchanges para comprar de forma regulada.

El mercado de criptomonedas retrocedió 4,92% hoy 20 de noviembre; Bitcoin cotiza a u$s60.373 y $106,52M en Argentina.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este viernes a u$s60.373,80 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 4,75% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,21 billones.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s0 para el mercado global de criptomonedas este viernes 20 de noviembre, abarcando 0 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -4,92% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 58,78%, seguido por Ethereum con un 9,95%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día viernes 20 de noviembre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s60.373,80 (-4,75%)

Ethereum: u$s1.680,89 (-6,15%)

BNB: u$s552,76 (-6,15%)

Ripple: u$s0,91 (-7,27%)

Solana: u$s68,73 (-8,11%)

Cardano: u$s0,14 (-8,45%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,61%)

Dogecoin: u$s0,05 (-8,20%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 20 de noviembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $106,52 millones

Ethereum: $2,95 millones

BNB: $973.937,41

Ripple: $1.618,41

Solana: $120.924

Cardano: $247,78

Polkadot: $1.166,88

Dogecoin: $95,70

Polygon: $132,72

Por otro lado, este viernes 20 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.755,80

DAI: $1.763,18

USDC: $1.756,80

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.

Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.

En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.

Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.