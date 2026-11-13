Para que 2026 termine en terreno positivo, BTC debería cerrar el 31 de diciembre por encima de su precio de apertura anual, cercano a los u$s87.500

Salidas de capitales en ETF y el ajuste de la Reserva Federal impactaron en la liquidez del mercado, afectando la cotización del activo.

Para evitar pérdidas en 2026, la criptomoneda debe subir un 18,5% y superar los u$s87.500 tras caer desde el máximo de u$s126.000.

Bitcoin se encamina a cerrar dos años consecutivos en baja por primera vez en su historia, registrando una caída del 15,65% en 2026.

Bitcoin (BTC) se encamina a registrar, por primera vez en sus 18 años de historia, dos años calendario consecutivos en pérdidas.

Tras cerrar 2025 con una caída de 6,34%, la criptomoneda acumulaba una baja de 15,65% en 2026 al 13 de noviembre, cuando cotizaba alrededor de u$s68.850, según datos de Binance.

Bitcoin se acerca a los 2 años consecutivos de pérdidas por primera vez

Para que 2026 termine en terreno positivo, Bitcoin debería cerrar el 31 de diciembre por encima de su precio de apertura anual, cercano a los u$s87.500 por unidad.

Desde los niveles de mediados de noviembre, eso implicaría una subida de aproximadamente 18,5% en poco más de siete semanas.

La caída combinada de 2025 y 2026, calculada con efecto de capitalización compuesta, ronda el 21%. Aun así, ese retroceso sigue siendo mucho menor que los desplomes de 2018, cuando Bitcoin perdió 73,56%, y de 2022, cuando cayó 64,27%.

El desempeño de 2026 se produce después de dos años de fuertes ganancias. Bitcoin avanzó 155,4% en 2023 y 121% en 2024, antes de caer 6,3% en 2025.

Bitcoin necesita un repunte de 18,5% para evitar cerrar dos años consecutivos con pérdidas

La secuencia actual rompe el patrón histórico del activo, que nunca había encadenado dos cierres anuales negativos.

En noviembre, la presión vendedora continuó. Hasta el 10 de noviembre, Bitcoin acumulaba una baja de 4,16% en el mes, frente a un promedio histórico de noviembre de 34,95% y una mediana de 10,26%, según datos de CoinGlass.

El mercado atribuye parte de la debilidad a las salidas de capitales de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y las dificultades de las empresas que acumularon BTC en sus tesorerías. Esos factores pesaron sobre la liquidez y el apetito de riesgo del sector cripto.

La caída también incorpora la retirada de capital de un mercado que había incorporado expectativas muy elevadas tras el ciclo alcista de 2023 y 2024.

Bitcoin llegó a marcar un máximo histórico de u$s126.000 en octubre de 2025 y, a mediados de noviembre de 2026, cotizaba más de 40% por debajo de ese nivel.