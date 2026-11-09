La OCC de Estados Unidos habilitó a Coinbase a operar un banco fiduciario para custodia cripto, sin depósitos minoristas ni préstamos

Con este paso, Coinbase se une a Circle y Ripple en la carrera por licencias cripto federales, enfrentando resistencia bancaria.

Coinbase obtuvo aval de la OCC para ser banco fiduciario nacional en EE.UU., regulando así su negocio de custodia de criptomonedas.

Coinbase obtuvo la aprobación definitiva para operar como banco fiduciario nacional en Estados Unidos. La licencia pone su negocio de custodia de criptomonedas bajo supervisión federal, aunque no la habilita a captar depósitos del público ni a otorgar préstamos.

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) aprobó el 6 de noviembre de 2026 la constitución de Coinbase National Trust Company. La exchange, por su parte, lo anunció este lunes 9 de noviembre.

"Este es un nuevo capítulo importante para Coinbase y para los servicios de custodia confiables que construimos durante más de una década", señaló Rick Schonberg, responsable de Prime Trading y custodia de la firma, en el comunicado oficial de la compañía.

Qué podrá hacer Coinbase con su banco fiduciario en EEUU

La nueva entidad de Coinbase concentrará el resguardo de activos digitales para clientes institucionales. Entre sus funciones:

Custodiar criptomonedas bajo un único regulador federal , en lugar de depender de licencias de cada estado

, en lugar de depender de licencias de cada estado Sentar las bases para nuevos productos, como soluciones de pagos

Conectar a sus clientes de custodia con servicios de staking, trading y financiamiento que ofrecen otras empresas del grupo

Qué no podrá hacer el banco cripto de Coinbase en EEUU

La licencia fiduciaria tiene un alcance más acotado que la de un banco comercial. Según los términos aprobados, la entidad:

No aceptará depósitos minoristas ni operará con reserva fraccionaria

No contará con seguro federal de depósitos

No prestará en forma directa servicios de staking, trading ni financiamiento

No emitirá stablecoins, ya que la OCC aclaró que la solicitud no incluía esa actividad

Además, el regulador exige un capital mínimo de nivel 1 de u$s60 millones durante los primeros tres años, más activos líquidos y una reserva para cubrir 180 días de gastos operativos.

Cuánto tardará Coinbase en mudar su custodia cripto

La custodia institucional de Coinbase funciona hasta ahora a través de Coinbase Custody Trust Company, una fiduciaria con licencia del estado de Nueva York.

El plan aprobado prevé trasladar ese negocio al banco nacional en un plazo de tres años. La entidad neoyorquina seguirá supervisada por el Departamento de Servicios Financieros de ese estado.

Como referencia, la solicitud presentada ante la OCC informaba u$s245.700 millones en activos bajo custodia al 30 de junio de 2025.

La carrera cripto por licencias bancarias en Estados Unidos

Coinbase se suma a otras compañías cripto que ya operan o buscan operar dentro del sistema bancario federal estadounidense:

Circle, emisora de USDC , obtuvo la aprobación final de su banco fiduciario en julio de 2026

, obtuvo la aprobación final de su banco fiduciario en julio de 2026 Ripple recibió a fines de octubre el aval definitivo para el banco fiduciario de Ripple

Crypto.com y World Liberty Financial, entre otras, cuentan por ahora con aprobaciones condicionales

El avance genera resistencia: la ICBA, que agrupa a bancos comunitarios, demandó a la OCC por las licencias otorgadas a firmas cripto.