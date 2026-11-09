La OCC de Estados Unidos habilitó a Coinbase a operar un banco fiduciario para custodia cripto, sin depósitos minoristas ni préstamos
09.11.2026 • 12:52hs • ECONOMÍA 4.0
ECONOMÍA 4.0
Coinbase obtuvo el aval regulatorio definitivo para operar como banco fiduciario en EEUU
Coinbase obtuvo la aprobación definitiva para operar como banco fiduciario nacional en Estados Unidos. La licencia pone su negocio de custodia de criptomonedas bajo supervisión federal, aunque no la habilita a captar depósitos del público ni a otorgar préstamos.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) aprobó el 6 de noviembre de 2026 la constitución de Coinbase National Trust Company. La exchange, por su parte, lo anunció este lunes 9 de noviembre.
"Este es un nuevo capítulo importante para Coinbase y para los servicios de custodia confiables que construimos durante más de una década", señaló Rick Schonberg, responsable de Prime Trading y custodia de la firma, en el comunicado oficial de la compañía.
Qué podrá hacer Coinbase con su banco fiduciario en EEUU
La nueva entidad de Coinbase concentrará el resguardo de activos digitales para clientes institucionales. Entre sus funciones:
- Custodiar criptomonedas bajo un único regulador federal, en lugar de depender de licencias de cada estado
- Sentar las bases para nuevos productos, como soluciones de pagos
- Conectar a sus clientes de custodia con servicios de staking, trading y financiamiento que ofrecen otras empresas del grupo
Qué no podrá hacer el banco cripto de Coinbase en EEUU
La licencia fiduciaria tiene un alcance más acotado que la de un banco comercial. Según los términos aprobados, la entidad:
- No aceptará depósitos minoristas ni operará con reserva fraccionaria
- No contará con seguro federal de depósitos
- No prestará en forma directa servicios de staking, trading ni financiamiento
- No emitirá stablecoins, ya que la OCC aclaró que la solicitud no incluía esa actividad
Además, el regulador exige un capital mínimo de nivel 1 de u$s60 millones durante los primeros tres años, más activos líquidos y una reserva para cubrir 180 días de gastos operativos.
Cuánto tardará Coinbase en mudar su custodia cripto
La custodia institucional de Coinbase funciona hasta ahora a través de Coinbase Custody Trust Company, una fiduciaria con licencia del estado de Nueva York.
El plan aprobado prevé trasladar ese negocio al banco nacional en un plazo de tres años. La entidad neoyorquina seguirá supervisada por el Departamento de Servicios Financieros de ese estado.
Como referencia, la solicitud presentada ante la OCC informaba u$s245.700 millones en activos bajo custodia al 30 de junio de 2025.
La carrera cripto por licencias bancarias en Estados Unidos
Coinbase se suma a otras compañías cripto que ya operan o buscan operar dentro del sistema bancario federal estadounidense:
El avance genera resistencia: la ICBA, que agrupa a bancos comunitarios, demandó a la OCC por las licencias otorgadas a firmas cripto.