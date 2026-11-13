El fundador de Strategy alertó sobre los riesgos para plataformas financieras y explicó por qué considera que el diseño de BTC ofrece mayor seguridad

Bitcoin ofrece mayor seguridad frente a otras redes debido a su diseño simple, limitado y enfocado únicamente en resguardar y transferir valor.

El ejecutivo sugirió que las empresas deben usar IA avanzada para detectar vulnerabilidades en su software antes que los atacantes automatizados.

Michael Saylor advirtió que la inteligencia artificial facilita ciberataques contra plataformas financieras, exchanges y servicios que administran dinero.

Michael Saylor, fundador y presidente de Strategy, advirtió que el avance de la inteligencia artificial (IA) podría facilitar los ataques informáticos contra plataformas financieras y servicios que administran dinero.

Sin embargo, sostuvo que Bitcoin cuenta con una ventaja frente a otros sistemas por las características de su diseño.

El ejecutivo participó en la Oranje Summit 2026, realizada en São Paulo, donde planteó que las empresas deberán reforzar sus controles de seguridad y utilizar herramientas avanzadas de IA para detectar vulnerabilidades antes que los ciberdelincuentes.

Para Saylor, la inteligencia artificial permitirá que los atacantes encuentren fallas en los programas con mayor rapidez y menos recursos. El riesgo alcanza tanto a los exchanges y las billeteras digitales como a los neobancos y las entidades financieras tradicionales.

Durante el encuentro, el empresario indicó que el software complejo que administra dinero será uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes.

Su preocupación apunta a que los modelos de IA pueden analizar sistemas, identificar errores y facilitar ataques automatizados. Frente a ese escenario, consideró que las revisiones de seguridad tradicionales podrían resultar insuficientes.

Por eso, recomendó que las compañías utilicen modelos avanzados de IA para poner a prueba sus propias plataformas de manera permanente y corregir posibles fallas antes de que sean aprovechadas por terceros.

Qué ventaja tiene Bitcoin frente a otros sistemas

Saylor también defendió el diseño de Bitcoin como uno de los factores que contribuyen a su seguridad. Según detalló, la red tiene una estructura más limitada que otras plataformas blockchain que permiten desarrollar contratos inteligentes y aplicaciones complejas.

La capa base de Bitcoin fue creada principalmente para transferir y resguardar valor. Esa característica, según el ejecutivo, reduce la cantidad de funciones que podrían convertirse en puntos de entrada para un ataque.

En particular, destacó que Satoshi Nakamoto no diseñó una red Turing-completa, es decir, un sistema capaz de ejecutar cualquier tipo de operación computacional mediante instrucciones programables.

También mencionó el algoritmo SHA-256 y el mecanismo de prueba de trabajo como elementos que contribuyen a la seguridad del protocolo.

Sin embargo, esta característica no significa que todo el ecosistema Bitcoin esté libre de riesgos. Los exchanges, las aplicaciones y los servicios de custodia pueden tener vulnerabilidades propias, independientemente del funcionamiento de la red.

Bitcoin y la posibilidad de trasladar el capital

Saylor también destacó otra característica de Bitcoin: la posibilidad de trasladar fondos sin depender del movimiento físico de un activo. El ejecutivo comparó esta capacidad con las limitaciones de otros bienes, como los inmuebles o el oro físico, cuyo traslado puede resultar más complicado.

A través de la autocustodia, los titulares pueden administrar sus propios BTC y decidir dónde mantenerlos, sin depender necesariamente de una entidad financiera o un custodio externo.

"Se necesita la opción de mover el capital. Es esa opcionalidad la que le da valor", sostuvo durante su participación.

De esta manera, Saylor relaciona la seguridad del protocolo, la posibilidad de elegir dónde guardar los fondos y la portabilidad de Bitcoin como características relevantes frente a un escenario en el que la inteligencia artificial podría cambiar el alcance de los ataques informáticos.