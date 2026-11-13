BofA no es "particularmente optimista" respecto del S&P 500. ¿Por qué el banco considera que el propio índice presenta riesgos para el mercado?

La alta concentración aumenta la vulnerabilidad del mercado S&P 500 ante ventas forzadas, con impacto desproporcionado.

La estratega de BofA, Savita Subramanian, alerta sobre la saturación y la concentración de capitales en el índice.

Bank of America advierte que el S&P 500 es la inversión de renta variable más concurrida, lo que limita su potencial de ganancias.

Bank of America (BofA) advirtió que el S&P 500 se convirtió en la inversión de renta variable más concurrida del mundo y que esa saturación podría limitar el potencial de nuevas ganancias en 2027.

Savita Subramanian, jefa de estrategia de renta variable y análisis cuantitativo de EE.UU. de la entidad, sostuvo que el índice enfrenta riesgos por sus valuaciones y por la enorme concentración de capitales que ya lo utilizan como vehículo de inversión por defecto.

El diagnóstico de BofA sobre el S&P 500

Subramanian resaltó que BofA no es "particularmente optimista" respecto del S&P 500 y que considera que el propio índice presenta riesgos.

Su preocupación central es que, durante los últimos 30 o 40 años, el índice registró entradas netas de capital todos los años, sin haber atravesado un entorno sostenido de salidas netas.

La estratega describió al S&P 500 como el "ticker de renta variable más concurrido del mundo", una expresión que alude a la concentración de posiciones de inversores individuales, fondos, administradoras de activos y propietarios de activos en el mismo índice.

Esa concentración reduce el margen para que ingresen nuevos capitales y aumenta la vulnerabilidad ante una reversión de los flujos.

Bank of America detectó una señal de alerta en el S&P 500 que complicaría a Wall Street en 2027

El problema, según BofA, no es que el índice deje de tener fundamentos sólidos, sino que el mercado ya está saturado de acciones.

Si los inversores necesitan levantar efectivo para cubrir obligaciones de rentabilidad, gastos o compensar pérdidas en otras posiciones, podrían verse obligados a vender participaciones del S&P 500.

Subramanian advirtió que una reversión de los flujos podría alterar la estructura de oferta y demanda que sostuvo la suba del índice durante décadas.

Si las entradas netas dejan de ser la norma y se transforman en salidas, el impacto sería desproporcionado, incluso sin un deterioro equivalente en los resultados corporativos.

El peso de Nvidia y las big tech preocupa a BofA y abre una gran incógnita bursátil

La advertencia de BofA llega en un contexto de alta exposición de los fondos y administradores de activos a las grandes tecnológicas. Las diez mayores compañías del S&P 500, muchas vinculadas a inteligencia artificial, representan alrededor de 39% del índice, lo que aumenta el peso de un grupo reducido de acciones en el desempeño global.

En la encuesta global de administradores de fondos de octubre de BofA, los semiconductores fueron señalados como la operación más concurrida. Además, 37% de los encuestados declaró estar sobreponderado en tecnología, la mayor proporción desde agosto de 2020.

La caída de las acciones de Nvidia y de otros fabricantes de chips ilustró el riesgo de esa concentración. Durante la rueda del 10 de noviembre, el S&P 500 retrocedió cerca de 1%, con una pérdida aproximada de u$s500.000 millones de capitalización, mientras el índice equiponderado, que asigna el mismo peso a cada compañía, apenas cayó 0,2%.

La divergencia se profundizó desde el 6 de octubre. Una canasta de 62 empresas vinculadas a los semiconductores perdió alrededor de u$s5 billones, equivalente a una cuarta parte de su valor, mientras el S&P 500 cedió unos u$s3 billones en el mismo período. En contraste, el índice equiponderado acumuló una suba cercana al 4% y alcanzó un máximo histórico el 4 de noviembre.