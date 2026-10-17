Las nuevas reglas de MSCI podrían afectar la presencia de ambas compañías en los índices bursátiles y limitar su acceso al financiamiento institucional

La medida de MSCI busca diferenciar empresas operativas de las inversoras en Bitcoin, con decisión final el 11 de noviembre.

MSCI planea nuevas reglas que podrían llevar a la exclusión de Strategy y Metaplanet de sus índices bursátiles globales.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) aprobó nuevas reglas que podrían excluir a Strategy, la compañía de Michael Saylor, y a la japonesa Metaplanet de sus índices bursátiles globales, con posibles consecuencias para el financiamiento institucional de ambas empresas.

La medida busca diferenciar a las compañías con operaciones comerciales tradicionales de aquellas que destinan principalmente sus activos a inversiones, una clasificación que podría afectar la demanda de sus acciones.

¿Por qué MSCI podría excluir a Strategy y Metaplanet de sus índices?

Strategy, la empresa de Michael Saylor, y la compañía japonesa Metaplanet comparten una estrategia financiera centrada en acumular bitcoin, una característica relevante para entender la revisión de MSCI.

El proveedor busca distinguir a las compañías con actividad operativa de aquellas cuyos activos se concentran principalmente en inversiones, una diferencia que podría afectar la permanencia de ambas empresas en sus índices bursátiles.

Para realizar esa distinción, MSCI evaluará los activos operativos, los gastos, el flujo de caja, las variaciones en la valoración de los activos y la dependencia del financiamiento externo.

Las compañías deberán superar una prueba de activos operativos y cumplir, además, al menos cuatro de cinco criterios financieros complementarios para ser elegibles dentro de los índices bursátiles correspondientes.

En el caso de las empresas que ya integran esos indicadores, la exclusión generalmente requeriría incumplir los requisitos durante dos evaluaciones anuales consecutivas, por lo que una primera observación no determinaría automáticamente su salida.

Una simulación de MSCI basada en datos de mayo de 2026 identificó a Strategy, Metaplanet y Yellow Cake, una compañía británica especializada en inversiones en uranio, como posibles candidatas a abandonar el MSCI ACWI Investable Market Index.

¿Cuándo decidirá MSCI si Strategy será excluida?

La publicación de la lista definitiva de empresas afectadas está prevista para el 11 de noviembre, mientras que las modificaciones metodológicas comenzarán a aplicarse al cierre del 30 de noviembre.

La evaluación preliminar no significa que todas las compañías señaladas serán excluidas, ya que la decisión definitiva dependerá de la revisión correspondiente.

Strategy cuestiona los criterios propuestos por MSCI y sostiene que no debería ser clasificada como un fondo de inversión, porque mantiene un negocio de software y desarrolla una estrategia de tesorería basada en bitcoin.

Michael Saylor defiende que las operaciones de tesorería constituyen una línea de negocio diferenciada, cuya naturaleza podría quedar mal interpretada si los filtros financieros no distinguen adecuadamente entre inversiones y actividades operativas.

¿Cuánto dinero podría perder Strategy si MSCI la excluye?

Analistas de JPMorgan estimaron previamente, en un informe privado, que Strategy podría afrontar salidas de capital cercanas a los u$s2.800 millones si pierde su presencia en los índices de MSCI.

El impacto financiero podría aumentar si otros proveedores de índices adoptan restricciones similares, lo que ampliaría los ajustes de cartera que deberían realizar los fondos institucionales vinculados con estos indicadores bursátiles.

Sin embargo, una salida de capitales no obligaría necesariamente a Strategy a vender sus reservas de bitcoin, porque las consecuencias provendrían principalmente de los movimientos realizados por los fondos de inversión pasiva.

Esos fondos tendrían que modificar sus carteras para reflejar la composición actualizada de los índices que replican, reduciendo sus posiciones en las acciones de las empresas que dejaran de integrarlos.

¿Cómo afectaría la decisión a las empresas que acumulan bitcoin?

La revisión de MSCI ocurre mientras las compañías que acumulan bitcoin dependen del acceso a los mercados de capitales y del financiamiento mediante deuda para ampliar sus reservas.

Una eventual exclusión podría disminuir el interés institucional por sus acciones y dificultar futuras captaciones de recursos, condicionando la capacidad de estas empresas para sostener sus estrategias de acumulación de criptomonedas.

Por ahora, la permanencia de Strategy continúa pendiente de resolución, mientras que la revisión prevista para el 11 de noviembre permitirá conocer qué compañías quedarán alcanzadas por las nuevas reglas.

Los cambios entrarán en vigor al cierre del 30 de noviembre, una fecha que marcará el comienzo de la aplicación de los nuevos criterios de elegibilidad definidos por MSCI para sus índices bursátiles globales.