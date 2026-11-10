El índice de precios al consumidor de octubre se publica este martes a las 8.30 de Nueva York, equivalente a las 10.30 de Argentina. La expactativa de los analistas apunta a un alza mensual de entre 0,2% y 0,3% para el índice general y cerca del 0,2% para el núcleo, que excluye alimentos y energía. En septiembre esos valores fueron del 0,6% y 0,3% respectivamente, con una inflación anual del 3,7%, la más alta desde mayo.

El mercado llega descontando una probabilidad del 76,8% de que la Reserva Federal suba las tasas un cuarto de punto el 9 de diciembre, según CME FedWatch, y algunas mediciones la ubican cerca del 80%. Los expertos entrevistados por iProUP entienden que ahí está la asimetría.

"Si el núcleo sale en 0,3% o más, la suba de diciembre pasa a ser prácticamente un hecho y el mercado además empieza a descontar más ajuste para 2027", sostiene la analista financiera Clara Destefanis.

La experta considera que, de ubicarse entre 0,1% y 0,2%, las probabilidades bajan y los rendimientos ceden, pero el escenario de recorte ya estaba fuera de discusión desde hace semanas. "Lo que está en juego no es una buena noticia, es cuánto de lo malo que se espera es finalmente lo que se confirma", agrega.

Hay un elemento más que se considera central. La Oficina de Estadísticas Laborales no va a publicar las variaciones interanuales de octubre para algunos índices, de modo que el mercado va a tener que juzgar con la variación mensual y sin su ancla anual. Es extrañanmente un escenario con muy poca información para una lectura que define una decisión de política monetaria.

Dicho esto, se esperan por lo menos 3 panoramas viables. Con un núcleo frío entre 0,1% y 0,2%, Bitcoin podría rebotar y buscar la media exponencial de 100 semanas, ubicada cerca de los u$s78.900. Con un dato en línea, la suba de diciembre se mantiene descontada en torno al 75% y el precio sigue en rango con sesgo bajista. Y con un núcleo caliente de 0,3% o más, el objetivo pasa a ser la media de 200 días cerca de los u$s73.200 y después la media exponencial de 200 semanas en torno a los u$s69.500. El escenario base del mercado, mientras no haya dato, es un rango incómodo entre los u$s73.000 y los u$s79.000.

Algunos ya votaron por subir las tasas en octubre

Tal como se reportó en este medio, en la reunión del 28 de octubre, la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 3,75% a 4%. El dato no menor es que la votación fue de 10 a 2. Las dos discrepancias fueron de la gobernadora Lisa Cook y de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack.

Bitcoin enfrenta una semana clave por la inflación (generado con IA)

Ambas se mostraron en favor de un aumento de un cuarto de punto en lugar de un mantenimiento. Para Cook fue su primera disidencia desde que asumió en 2022.

El comunicado del organismo fue muy contundente en dos frases. Sostuvo que la inflación "sigue siendo elevada" y afirmó que "el Comité va a entregar estabilidad de precios". Además mejoró su descripción de la actividad económica, que pasó de expandirse a un ritmo "sólido" en septiembre a hacerlo a un ritmo "fuerte" en octubre.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dejó abierta la puerta a nuevos aumentos y aseguró que la política no incidió en la decisión adoptada días antes de las elecciones legislativas. Además, anunció un cambio en el funcionamiento del organismo, con una de las ocho reuniones anuales enfocada centralmente en discutir la estrategia de largo plazo a partir de 2027, sin votación de tasas ni comunicado de política.

Pasando en limpio, ya había dos votos a favor de subir antes de que se conociera un dato de empleo que triplicó las expectativas. El informe del viernes 6 mostró la creación de 165.000 puestos contra un consenso que se ubicaba entre 59.000 y 65.000, con el desempleo bajando a 4,1%.

Para los que ya querían ajustar, ese número fue un argumento. Y los rendimientos de los bonos del Tesoro mostraron el nuevo escenario, con el papel a dos años en 4,52%, el de diez años cerca del 4,87% y el de treinta años en torno al 5,28%.

ETF con terreno negativo por primera vez

Los fondos cotizados al contado de Bitcoin en Estados Unidos anotaron salidas netas por u$s1.280 millones la semana pasada, el registro más negativo desde junio. Únicamente el viernes, el IBIT de BlackRock acaparó u$s403 millones de esos rescates.

No obstante, el número que importa es el acumulado. Con esa semana, el flujo neto de todo 2026 pasó a terreno negativo y quedó en u$s914,1 millones de salidas. Traducido, el total de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos devolvió a lo largo del año más dinero del que recibió.

Es un cambio de régimen respecto de lo que el ecosistema vendió durante dos años. La tesis de que los vehículos regulados aportarían una demanda estructural y permanente no se mantiene firme con estos números, al menos no en un año de precios a la baja. El canal funciona en las dos direcciones y este ciclo operó mayormente en la segunda.

Del lado de Ethereum el cuadro es igual o incluso más grave. Sus fondos al contado perdieron u$s365,3 millones en la semana y arrastran seis semanas consecutivas de retiros.

La consecuencia práctica es la que viene explicando el movimento del precio desde fines de octubre. Mientras los ETF vendan en el mercado al contado, cualquier recuperación dependerá de cierres forzados de posiciones vendidas en los derivados, y eso ya falló la semana pasada. Fue cuando el rebote posterior a las elecciones duró 48 horas y terminó liquidando u$s1.100 millones en apuestas al alza.

La señal que habría que mirar para saber si esto cambia es muy palpable. Tres jornadas consecutivas de ingresos netos en los ETF sería la primera evidencia de que los compradores institucionales están volviendo.

Según datos de CryptoQuant, con Bitcoin en u$s76.000 solo el 58,3% de las monedas en circulación estaba en ganancia. Es decir que el 41,7% de todos los Bitcoin existentes permanece por debajo del precio al que fueron comprados.

El indicador sigue cuántas monedas se movieron por última vez a un precio inferior al actual. Sirve como aproximación al dolor acumulado entre los tenedores. Lecturas en la zona del 50% al 60% suelen figurar en fases de capitulación, cuando la presión vendedora de quienes están en pérdida se termina porque ya vendieron.

Por un lado, indica que la mayor parte del mercado está incómoda y con incentivo a vender en cualquier rebote. Algo que explica por qué las recuperaciones no se sostienen. Por el otro, históricamente estos niveles aparecen más cerca de los pisos que de los techos.

Bitcoin acumula cinco semanas en baja

Volviendo al cuadro técnico, Bitcoin cerró la semana en torno a los u$s74.851. Es decir, por debajo de su media móvil de 50 semanas, ubicada cerca de los u$s75.500. Es un indicador que se usa como referencia de tendencia en temporalidades largas y su caída suele leerse como una ruptura de mediano plazo.

Además fue la quinta semana consecutiva en retroceso. La serie arrancó desde un cierre semanal de u$s86.507 el 4 de octubre, lo que significa una caída acumulada cercana al 13,5% en apenas más de un mes. El domingo el precio llegó a tocar la zona de los u$s73.500, su nivel más bajo desde agosto, y el lunes operaba alrededor de los u$s74.800.

Los indicadores de impulso coinciden en el deterioro sin llegar al extremo. El índice de fuerza relativa semanal está por debajo de 50 y el diario cerca de 38, niveles de debilidad pero todavía bastante lejos de la sobreventa profunda. El índice de miedo y codicia indicaba 29 puntos, en zona de miedo.

El mapa de niveles quedó de la siguiente forma. Para abajo, los u$s74.960 como primer soporte, la zona de u$s73.200 a u$s73.335 donde está la media de 200 días, y los u$s69.000 a u$s69.500 donde se ubica la media exponencial de 200 semanas y coincide con el máximo del ciclo de 2021. Hacia arriba, los u$s76.200 como resistencia inmediata, los u$s78.900 de la media exponencial de 100 semanas, y la zona de u$s81.000 a u$s81.350 cuya recuperación sostenida abriría camino hacia los u$s85.000.

Merece la pena hablar sobre el colchón estructural, porque se consumió a una velocidad increíble. Bitcoin llegó a la jornada electoral del 3 de noviembre un 5,2% por encima de su media de 200 días, el rebote del miércoles lo llevó cerca del 10% y hoy quedó en torno al 2%. Ese parámetro es el que había marcado la diferencia con los medios términos anteriores, cuando Bitcoin rompió el patrón electoral que venía desde 2014, y es el que está en juego a lo largo de esta semana.

A todo esto, el Nasdaq Composite cayó 5,5% el jueves y entró en corrección, con el índice perdiendo 3,4% en la semana y el S&P 500 un 2,7%. En una sola jornada las acciones estadounidenses tacharon cerca de u$s3 billones de valor de mercado.

El castigo se concentró en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, con Micron perdiendo 22%, Palantir 13%, Oracle y AMD alrededor del 11% cada una y Nvidia cerca del 9%.

Ese dato importa para las criptomonedas por dos caminos. El primero es la correlación directa con el apetito por riesgo tecnológico. El segundo es más específicao y tiene que ver con los mineros de Bitcoin que reconvirtieron su capacidad de cómputo hacia servicios de inteligencia artificial en la idea de sostener márgenes después del último halving. Para esas compañías, las valuaciones del sector de IA son un factor de balance, no un ruido de mercado.

El calendario de esta semana está cargado de esos reportes. CoreWeave presenta resultados hoy después del cierre, con una pérdida ajustada esperada de alrededor de u$s1,17 por acción según Earnings Whispers. Cisco y Applied Materials harán lo propio el jueves después del cierre. Y Nvidia lo hace el 17 de noviembre, en medio de la investigación interna que su directorio abrió sobre la relación de su director ejecutivo con una ejecutiva que, de acuerdo con reportes las agencias de inteligencia estadounidenses, vinculan con Beijing.

Para que las criptomonedas reboten de manera sostenida, el análisis coincide en que hace falta que el Nasdaq recupere terreno primero. Y una señal todavía más limpia sería la baja de los rendimientos a dos y diez años, que indicaría un regreso genuino en las expectativas de tasas.

El calendario del resto de la semana

Hay tres eventos con capacidad de mover precios:

El miércoles 11 por la noche se conoce la revisión de los índices de MSCI . Strategy y Metaplanet aparecen como posibles exclusiones y ambas son vehículos de tesorería en Bitcoin. Una salida de índice obliga a los fondos pasivos a vender sin margen de decisión, de modo que sería presión vendedora mecánica. Los cambios entrarían en vigor después del cierre del 30 de noviembre

. y ambas son vehículos de tesorería en Bitcoin. Una salida de índice obliga a los fondos pasivos a vender sin margen de decisión, de modo que sería presión vendedora mecánica. Los cambios entrarían en vigor después del cierre del 30 de noviembre El viernes 13 a las 10.30 llega el índice de precios al productor de octubre , que mide la inflación mayorista y puede confirmar o revertir el movimiento que deje el dato de hoy. En septiembre había subido 1,3% mensual y 6,3% anual , su mayor alza interanual en más de tres años. El jueves 12 se publica el producto británico del tercer trimestre y las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos.

, que mide la inflación mayorista y puede confirmar o revertir el movimiento que deje el dato de hoy. En septiembre había subido y , su mayor alza interanual en más de tres años. El jueves 12 se publica el producto británico del tercer trimestre y las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos. El domingo 15 se libera un tramo de Starknet por 127 millones de tokens, equivalente a más del 14% del volumen diario de ese activo contra apenas 2% en el tramo de octubre. Hay liberaciones de Aptos el miércoles y de Arbitrum el lunes 16 por 92,65 millones de tokens. Y entre el 15 y el 17 se realiza en Londres el Breakpoint de Solana

Más adelante quedan el informe de minutas de la Fed el miércoles 18, donde se va a poder leer cuán cerca estuvo el organismo de subir en octubre, la apertura de la operación minorista con criptomonedas en Rusia el martes 17 y el índice de precios del gasto de consumo personal el 25, que es el indicador que la Fed efectivamente usa como objetivo

Y hay un plazo regulatorio que conviene anotar desde ahora. La Clarity Act vence el 3 de enero de 2027 si el Senado no la aprueba antes de que asuma el nuevo Congreso, un escenario que se complicó cuando los demócratas se quedaron con las dos cámaras y el proyecto perdió los votos que necesitaba. En paralelo, los demócratas de la Cámara de Representantes podrían ampliar una iniciativa de protección al inversor cripto vinculada a la representante Maxine Waters.

Para el ahorrista argentino que mira todo esto de afuera, la conclusión es simple. El precio de Bitcoin esta semana se define en Washington y no en el ecosistema cripto, entre un dato de inflación, una decisión de tasas que se resuelve en diciembre y los balances de las empresas de inteligencia artificial. Quien busca dolarizar ahorros sin depender de esa volatilidad tiene un instrumento distinto en las stablecoins, y conviene entender qué es el dólar cripto y cómo funciona antes de operar.