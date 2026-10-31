Los ETF de Cathie Wood destinaron más de u$s7,5 millones a tres compañías pero también vendieron acciones de varias compañías de Wall Street

La estrategia de Cathie Wood amplía la exposición a estas tecnologías clave, mientras se desprendió de Tempus AI y 10X Genomics.

ARK Invest invirtió más de $5M en Cerebras Systems (chips IA), $1M en Beam Therapeutics (edición genética) y $1.3M en Joby Aviation.

Los fondos de Cathie Wood realizaron importantes compras de acciones en IA, biotecnología y movilidad aérea el jueves 29 de octubre.

Los fondos cotizados de Cathie Wood modificaron sus posiciones durante la rueda del jueves 29 de octubre, con nuevas apuestas en compañías tecnológicas, biotecnológicas y vinculadas con la movilidad aérea.

Los registros diarios de ARK muestran compras destacadas de Cerebras Systems, Beam Therapeutics y Joby Aviation, mientras que también hubo ventas de acciones de Tempus AI, 10X Genomics y Rubrik.

¿Qué acciones compró Cathie Wood el 29 de octubre?

La mayor compra de la jornada correspondió a Cerebras Systems, empresa especializada en el desarrollo de chips para IA, cuyas acciones sumaron 45.729 títulos a través de los ETF ARKK y ARKW, por una inversión conjunta de u$s5.147.256.

El movimiento extendió la acumulación iniciada el miércoles, cuando los fondos habían incorporado otros 42.276 papeles de la compañía, y volvió a ubicar a Cerebras entre las principales apuestas compradoras de ARK.

En biotecnología, el ETF ARKG adquirió 36.201 acciones de Beam Therapeutics, compañía dedicada a la edición genética, por u$s1.041.864, luego de sumar 4.497 títulos durante la rueda bursátil anterior, según los registros diarios publicados por la firma.

También avanzó la posición en Joby Aviation, fabricante de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, con 263.693 acciones incorporadas mediante los fondos ARKQ y ARKX, por un desembolso total de u$s1.339.560.

Estas operaciones ampliaron la exposición de los fondos a empresas vinculadas con inteligencia artificial, desarrollo biotecnológico y movilidad aérea, tres segmentos presentes en distintas estrategias de inversión de ARK.

¿Qué acciones vendieron los ETF de Cathie Wood?

Entre las ventas, ARK se desprendió de 7.625 acciones de Tempus AI, empresa especializada en tecnología aplicada a la medicina de precisión, mediante ARKK, por u$s584.151, después de haber vendido otros 58.371 títulos durante la sesión bursátil previa.

La reducción también alcanzó a 10X Genomics, dedicada al análisis y estudio de células y material genético, con 6.924 acciones vendidas por u$s578.984, y a Rubrik, donde el fondo colocó 713 títulos valuados en u$s96.968 durante la misma rueda bursátil.

Además, los ETF recortaron sus tenencias en CrowdStrike y Cloudflare, aunque los registros disponibles no detallaron el volumen negociado ni el importe correspondiente a esas dos operaciones realizadas el jueves.

En conjunto, las transacciones reflejan una administración activa de la cartera, con compras concentradas en determinadas empresas y ventas selectivas para ajustar la exposición a otros activos del mercado financiero.

La tecnología podría duplicar el crecimiento de la economía global, según Cathie Wood

La revolución tecnológica podría modificar el ritmo de expansión de la economía mundial y generar un escenario de crecimiento muy superior al registrado históricamente, según las proyecciones de Cathie Wood.

La directora ejecutiva de ARK Invest planteó en su carta a inversores del 22 de septiembre de 2026 que el PIB real mundial podría crecer 7% anual o más durante los próximos cinco años, frente al 3% histórico desde la Revolución Industrial.

La ejecutiva también expresó en X que la transformación tecnológica tendrá consecuencias sobre la economía y las bolsas superiores a las provocadas por la Revolución Industrial, de acuerdo con su perspectiva.

Para fundamentar esa previsión, identificó cinco áreas de desarrollo con potencial transformador:

Inteligencia artificial : permite automatizar tareas, procesar información y desarrollar nuevas aplicaciones a partir de modelos entrenados.

: permite automatizar tareas, procesar información y desarrollar nuevas aplicaciones a partir de modelos entrenados. Robótica : incorpora sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas en distintos sectores productivos.

: incorpora sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas en distintos sectores productivos. Almacenamiento de energía : facilita conservar electricidad para utilizarla cuando aumenta la demanda o disminuye la generación.

: facilita conservar electricidad para utilizarla cuando aumenta la demanda o disminuye la generación. Tecnología de cadena de bloques : permite registrar y verificar transacciones e información mediante redes descentralizadas.

: permite registrar y verificar transacciones e información mediante redes descentralizadas. Secuenciación multiómica: analiza distintas capas de información biológica y abre nuevas aplicaciones en actividades productivas.

Dentro de la inteligencia artificial, otro concepto relevante es la inferencia, que consiste en utilizar un modelo previamente entrenado para ejecutar tareas sin volver a entrenarlo.

La combinación de estos desarrollos constituye el fundamento tecnológico sobre el que Wood construye sus expectativas de crecimiento para la próxima etapa económica.

Cómo impactarán la IA y la productividad en la economía

Los avances en inteligencia artificial ya muestran cambios importantes en sus costos de utilización, una tendencia que ARK considera determinante para acelerar su adopción empresarial y extender sus aplicaciones.

Su informe Big Ideas 2026 documentó reducciones de costos superiores al 99% en determinadas comparaciones entre modelos que alcanzaban un mismo umbral de capacidad.

El estudio también registró que el uso de OpenRouter, una plataforma que permite acceder a distintos modelos, se multiplicó por 25 desde diciembre de 2024, con datos relevados al 13 de enero de 2026.

Para Wood, la combinación de menores costos y mayor utilización puede impulsar una expansión económica. En ese escenario, ARK contempla mejoras sostenidas de productividad de entre 5% y 6%, que abrirían distintas posibilidades para las empresas.

Esas ganancias podrían destinarse a ampliar márgenes, financiar investigación y capacidad productiva, mejorar salarios o reducir precios, por lo que su distribución permitirá evaluar la tesis de crecimiento planteada por la gestora.