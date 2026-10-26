A pesar del repunte, los fondos cotizados registraron salidas netas por u$s635,6 millones en una jornada puntual, la mayor retirada diaria de octubre

Pese a las entradas, los fondos de Bitcoin acumulan salidas por u$s314M en octubre, coincidiendo con una corrección del precio de BTC.

Captaron u$s1.070M al inicio, pero salidas por u$s773,5M a fin de semana redujeron el saldo. BlackRock (IBIT) fue el principal sostén.

Los ETF de Bitcoin registraron entradas netas de u$s301M, cortando dos semanas de pérdidas, pero el capital se retiró abruptamente al final de la semana.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado cotizados en Estados Unidos registraron entradas netas por u$s301 millones, con lo que rompieron una racha de dos semanas consecutivas de salidas.

El resultado positivo, sin embargo, quedó muy lejos de reflejar una recuperación sostenida: la mayor parte del capital ingresó en los primeros tres días de la semana anterior y luego se retiró de manera abrupta.

Los ETF Bitcoin reciben lluvia de dólares y cortan racha de 2 semanas

Entre el lunes y el miércoles, los fondos captaron alrededor de u$s1.070 millones, impulsados por entradas de u$s526,7 millones el lunes, u$s23,2 millones el martes y u$s524,8 millones el miércoles. Ese impulso llevó a Bitcoin a un máximo semanal de u$s84.777.

El panorama cambió el jueves, cuando los ETF registraron salidas netas por u$s635,6 millones, la mayor retirada diaria de octubre.

El viernes se sumaron otros u$s137,9 millones, con lo que las salidas de los últimos dos días totalizaron u$s773,5 millones y redujeron el saldo semanal a u$s301,2 millones.

BlackRock fue el principal sostén del resultado positivo. Su iShares Bitcoin Trust (IBIT) captó u$s565,7 millones netos durante la semana, una cifra superior al total de entradas del conjunto de los fondos.

Los ETF de Bitcoin rompieron dos semanas de pérdidas, pero el dinero salió en masa al cierre. (Imagen creada con IA)

Aun así, IBIT también sufrió el giro de fines de semana, con salidas de u$s254,1 millones el jueves y de u$s110,3 millones el viernes. Fidelity, por su parte, registró retiros de u$s31,8 millones el viernes, mientras que el fondo de Morgan Stanley sumó u$s4,2 millones en entradas ese día.

La recuperación semanal no fue suficiente para revertir el saldo mensual. Tras perder u$s228 millones la semana anterior y u$s680 millones la anterior, los ETF de Bitcoin acumulan salidas netas por unos u$s314 millones en octubre.

Los fondos llegaron a mostrar un saldo positivo mensual de unos u$s460 millones a mitad de semana, pero la salida del jueves borró casi el 60% de las entradas acumuladas y devolvió a octubre a terreno negativo.

El movimiento de los ETF coincidió con una corrección de Bitcoin, que retrocedió hacia los u$s80.000 tras tocar los u$s84.777 a mitad de semana. Ese nivel resulta relevante porque se aproxima al costo promedio estimado de los tenedores de ETF, ubicado en torno a u$s81.300 según datos citados por Coinbase.

La debilidad del precio se produjo en un contexto de mayor aversión al riesgo, tensiones geopolíticas en Medio Oriente y preocupaciones inflacionarias asociadas al alza del petróleo. Bitcoin acumuló tres semanas consecutivas de corrección, aunque la demanda institucional mostró señales de recuperación.