La mayor gestora de activos del mundo acumuló compras netas de Bitcoin por unos u$s1.570 millones durante los últimos 30 días y afianzó su postura cripto

La cartera cripto de BlackRock creció 62,1% en el tercer trimestre de 2026, alcanzando u$s77.100 millones gracias a nuevas compras y al alza de precios.

El fondo IBIT superó los 800.000 BTC en custodia, impulsado por una fuerte demanda institucional que también alcanzó a los ETF de Ethereum y Fidelity.

BlackRock aceleró su exposición al mercado cripto con compras netas de Bitcoin por u$s1.570 millones en el último mes a través de su ETF, IBIT.

BlackRock, la principal gestora de activos en los Estados Unidos, volvió a acelerar su exposición al mercado de criptomonedas a través de su fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin iShares Bitcoin Trust (IBIT).

La mayor gestora de activos del mundo acumuló compras netas de Bitcoin por unos u$s1.570 millones durante los últimos 30 días, en una señal del fuerte interés institucional por el activo digital.

El movimiento se produjo en un momento de recuperación para Bitcoin, que pasó de cotizar cerca de los u$s75.000 a mediados de septiembre a recuperar la zona de los u$s86.000 hacia el cierre del mes.

La llegada de capital a los ETF estadounidenses acompañó buena parte de ese repunte y convirtió nuevamente a estos instrumentos en uno de los principales canales de demanda institucional.

La compra de BlackRock no fue uniforme durante todo el período. Una de las jornadas más importantes se produjo el 2 de octubre, cuando IBIT incorporó alrededor de u$s195,6 millones en Bitcoin. Ese ingreso coincidió con una jornada particularmente positiva para los ETF estadounidenses: en conjunto recibieron u$s102,7 millones, pese a que varios fondos registraron salidas.

De hecho, IBIT logró mantener una dinámica positiva incluso después de que el mercado de ETF de Bitcoin atravesara una pausa a fines de septiembre. El 30 de ese mes, los fondos estadounidenses registraron salidas netas por u$s148,7 millones, mientras que IBIT sufrió un retiro de u$s9,5 millones.

Cuál fue el balance del último día de septiembre

La jornada puso fin a una racha de nueve sesiones consecutivas de entradas para el fondo de BlackRock, período durante el cual había recibido aproximadamente u$s1.600 millones.

La recuperación fue inmediata. El 1 de octubre, IBIT recibió u$s195,6 millones y el 2 de octubre sumó otros u$s158,2 millones, según los registros diarios recopilados por distintos rastreadores de ETF.

En la jornada del 5 de octubre, además, el fondo volvió a registrar una entrada de unos u$s69,9 millones, aun cuando el conjunto de los ETF estadounidenses terminó el día con una salida neta de u$s89,9 millones.

Según los datos oficiales de BlackRock, el ETF contaba con activos netos por aproximadamente u$s67.300 millones al 24 de septiembre, mientras que el fondo tenía más de 1.400 millones de participaciones en circulación.

Su objetivo es replicar el comportamiento del precio de Bitcoin mediante la tenencia directa del activo, lo que permite a los inversores obtener exposición a la criptomoneda a través de un producto negociado en Nasdaq.

El fenómeno tampoco se limita a BlackRock. Durante la semana terminada el 25 de septiembre, los ETF estadounidenses de Bitcoin recibieron aproximadamente u$s2.400 millones, su mayor entrada semanal desde octubre de 2025. IBIT encabezó nuevamente el movimiento con unos u$s1.200 millones, seguido por el fondo de Fidelity, FBTC, con unos u$s701,7 millones.

IBIT, el ETF Bitcoin de BlackRock, lidera las entradas institucionales de estos instrumentos

La recuperación de los flujos permitió además que los ETF de Bitcoin revirtieran el saldo negativo que habían acumulado durante buena parte de 2026. Para la semana del 25 de septiembre, el conjunto de estos productos pasó a registrar entradas netas de unos u$s934,1 millones en el año, después de haber acumulado un déficit cercano a u$s5.800 millones apenas dos meses antes. î

BlackRock elevó su cartera cripto a u$s77.100 millones

Con estas compras, BlackRock elevó su exposición a criptoactivos a aproximadamente u$s77.100 millones al cierre del tercer trimestre de 2026, tras sumar cerca de u$s29.540 millones entre julio y septiembre.

El salto, equivalente a un aumento del 62,1%, convirtió al mayor gestor de activos del mundo en uno de los mayores tenedores institucionales de Bitcoin y Ethereum a través de sus fondos cotizados.

La cartera cripto de BlackRock pasó de u$s47.560 millones el 1 de julio a u$s77.100 millones el 30 de septiembre, según datos de la plataforma de análisis on-chain Arkham Intelligence.

El incremento de u$s29.540 millones se explica por una combinación de mayores tenencias y una fuerte recuperación de los precios de Bitcoin y Ethereum durante el trimestre.

Bitcoin avanzó más del 42% en el período, mientras que Ethereum subió cerca del 70%. Esta dinámica amplificó el valor de mercado de las posiciones ya existentes en los fondos de BlackRock y atrajo nuevos flujos de inversores institucionales y minoristas.

Además, IBIT superó los 800.000 BTC en custodia al cierre del trimestre. El aumento de tenencias fue de aproximadamente 63.070 BTC durante el tercer trimestre, lo que confirma que la acumulación no respondió únicamente a la suba de precios, sino también a entradas netas de capital.

En Ethereum, BlackRock incrementó sus tenencias en más de 1 millón de ETH, una señal de que el gestor amplió su exposición a la segunda criptomoneda más grande del mercado. Aunque Bitcoin sigue concentrando la mayor parte del valor de la cartera, el crecimiento de Ethereum fue proporcionalmente más fuerte durante el trimestre.