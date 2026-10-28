El vehículo busca ofrecer una cartera diversificada y rebalanceada sin que el inversor tenga que comprar y administrar varios fondos por separado

Este fondo "todo en uno" de VanEck ofrece una solución diversificada y gestionada, antes solo para asesores.

La cartera de WBMO invierte con objetivo de 2% en Bitcoin y 7,5% en activos reales, como oro e infraestructura.

VanEck lanzó el Wealth Builder ETF (WBMO), un fondo activo con exposición a acciones, bonos, activos reales y Bitcoin.

VanEck lanzó el Wealth Builder ETF, un fondo cotizado de gestión activa que reúne en un solo producto exposición a acciones globales, bonos, activos reales y Bitcoin.

El vehículo, que cotiza en la NYSE bajo el ticker WBMO, busca ofrecer una cartera diversificada y rebalanceada profesionalmente sin que el inversor tenga que comprar y administrar varios ETF por separado.

Cómo funciona el nuevo ETF combinado de VanEck

El fondo replica la estrategia de las carteras modelo Wealth Builder de VanEck, que hasta ahora estaban disponibles principalmente para asesores financieros a través de plataformas de gestión patrimonial. Con WBMO, esa estrategia se abre a cualquier inversor con cuenta de corretaje mediante un único ticker.

El equipo Multi-Asset Solutions de VanEck selecciona los instrumentos, define los pesos y realiza los rebalanceos.

La cartera se construye con una arquitectura abierta, combinando ETF propios y de terceros según la visión macroeconómica de largo plazo de la gestora.

WBMO invierte en acciones estadounidenses e internacionales, diferentes fuentes de renta fija y activos reales.

El fondo busca combinar crecimiento de largo plazo, generación de ingresos y diversificación frente a distintos escenarios económicos.

La asignación objetivo a activos reales es del 7,5%, con un rango permitido de entre 4% y 12%. Esa franja incluye oro, infraestructura y recursos naturales, activos que pueden comportarse de manera distinta a las acciones y los bonos cuando cambian la inflación o las tasas de interés.

Cuál es la exposición a Bitcoin

La exposición a Bitcoin tiene un objetivo del 2% de la cartera, con un rango permitido de entre 1% y 5%. El diseño busca que la criptomoneda aporte diversificación y potencial de crecimiento sin convertirse en el eje central del fondo.

WBMO no compra Bitcoin directamente: su exposición se obtiene a través de productos cotizados vinculados a activos digitales, o ETPs, que pueden ser de VanEck o de terceros. El fondo tampoco exige al inversor manejar una wallet, frase semilla ni cuenta en un exchange.

El ratio de gastos brutos de WBMO es de 0,33% anual, mientras que el ratio neto informado por VanEck es de 0,26%. La diferencia puede representar exenciones o reducciones de comisiones aplicables durante un período inicial.

La gestión activa incluye rebalanceos periódicos, generalmente trimestrales, para mantener las asignaciones dentro de sus rangos. De esta forma, si BTC sube con fuerza y supera el límite establecido, el fondo puede reducir su peso; si cae, puede recomponer la exposición.

VanEck posiciona WBMO como una solución "todo en uno" para inversores que quieren diversificación sin armar una cartera desde cero. El fondo apunta a tendencias estructurales de largo plazo, como:

disrupción tecnológica

cambios fiscales y dinámicas inflacionarias

e incorpora activos que pueden comportarse de manera diferente ante esos escenarios

La compañía también menciona exposición a temas como semiconductores y computación cuántica. Esos segmentos se combinan con renta fija, oro y Bitcoin para equilibrar crecimiento, ingresos y protección frente a distintos regímenes de mercado.

Otros ETF combinados que lanzó VanEck recientemente

Además del reciente VanEck Wealth Builder ETF (WBMO), que combina acciones, bonos, activos reales y exposición a Bitcoin en un solo producto, la gestora lanzó en las últimas semanas otros ETF orientados a mercados específicos y estrategias de protección.

Uno de los lanzamientos más destacados fue el VanEck U.S. Equity Buffer ETF – October (OCT), presentado el 1 de octubre de 2026.

Se trata de un ETF de "resultado definido" que busca ofrecer exposición al mercado accionario estadounidense, pero incorporando una protección parcial frente a caídas.

Para su período inicial, el fondo establece un colchón de protección de 17% frente a pérdidas y un límite de ganancias de 13,75%, con una duración aproximada de un año.

El lanzamiento de OCT forma parte de una estrategia más amplia de VanEck para desarrollar una familia de ETF con protección incorporada.

El producto sucedió al debut del VanEck U.S. Equity Buffer ETF – July (JULV), presentado anteriormente este mismo año.