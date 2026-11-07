La caída del Nasdaq reavivó los temores sobre Bitcoin y un analista advierte que la criptomoneda podría volver a los mínimos de junio este año

Este posible retroceso del Nasdaq impactaría a Bitcoin, borrando su recuperación y marcando un precio cercano al piso de junio.

Cowen compara el escenario actual con 2018 por la política monetaria de la Fed, los aranceles y temores sobre el sector tecnológico.

El criptoanalista Benjamin Cowen advierte que Bitcoin caería a u$s58.000 si el Nasdaq regresa a sus mínimos registrados en junio.

La caída de las acciones tecnológicas volvió a presionar a Bitcoin y el criptoanalista Benjamin Cowen advirtió que una profundización del retroceso bursátil podría arrastrar nuevamente a la criptomoneda.

Según su análisis, si el Nasdaq Composite regresa a los mínimos registrados en junio, Bitcoin podría retroceder hasta los u$s58.000, un precio cercano al piso de ese mes que borraría toda su recuperación posterior.

Por qué el mercado actual presenta similitudes con 2018

Cowen sostiene que el mercado estadounidense atraviesa una dinámica comparable con la de 2018, cuando el impulso inicial posterior a las elecciones legislativas terminó dando paso a una fuerte corrección durante diciembre.

El analista recuerda que el S&P 500 avanzó un 2,1% al día siguiente de aquellos comicios, aunque identifica tres factores que luego cambiaron las expectativas de los inversores y presionaron las cotizaciones.

El primero fue la política monetaria, porque Jerome Powell afirmó en octubre de 2018 que las tasas estaban lejos del nivel neutral, una declaración que CNBC relacionó con el peor mes bursátil desde 2011.

En la actualidad, Cowen observa un riesgo comparable porque los inversores todavía estiman dos aumentos adicionales de tasas, incluso después de la venta de acciones tecnológicas que golpeó a los principales índices estadounidenses.

El segundo factor fueron los aranceles, después de que Caterpillar, 3M y Ford advirtieran durante octubre de 2018 sobre las presiones que los gravámenes ejercían sobre sus costos, según informó Bloomberg.

Para Cowen, los aranceles actuales también alimentan las expectativas inflacionarias y pueden mantener a la Reserva Federal en una posición agresiva, dificultando un eventual alivio para los mercados y los activos de riesgo.

El tercer elemento fue el retroceso de las compañías tecnológicas a fines de 2018, cuando los reguladores aumentaron la vigilancia sobre las grandes plataformas digitales; hoy, Cowen compara ese antecedente con los temores sobre inteligencia artificial.

Cómo podría afectar a Bitcoin una nueva caída del Nasdaq

Las advertencias llegan después de una jornada complicada para Wall Street, en la que el jueves el Dow Jones perdió cerca de 1.800 puntos, mientras el Nasdaq ingresó en territorio de corrección.

Esta última situación supone una caída de al menos 10% desde el máximo del índice, un retroceso que suele inquietar a los inversores y puede extenderse hacia otros activos considerados de riesgo.

En una publicación posterior, Cowen trasladó esa lectura al mercado cripto y advirtió que Bitcoin podría acompañar una nueva caída del índice tecnológico si vuelve a probar los mínimos registrados en junio.

El analista resumió su advertencia con una comparación directa entre ambos mercados y sostuvo que un regreso del Nasdaq a esos niveles también podría arrastrar a Bitcoin en sus respectivas cotizaciones.

"Si el NASDAQ puede volver a los mínimos del verano, entonces Bitcoin también puede", afirmó Cowen.

El antecedente más cercano ocurrió en junio, cuando una venta de activos tecnológicos también arrastró a Bitcoin hasta los u$s62.000, aunque ahora Cowen contempla un retroceso potencial hacia los u$s58.000.

Qué puede evitar que Bitcoin siga cayendo si cambia la Fed

Sin embargo, Mike Wilson, de Morgan Stanley, considera que una eventual caída posterior a las elecciones podría convertirse en una oportunidad de compra para quienes esperan mejores precios en los mercados.

El rumbo de Bitcoin también dependerá de la política monetaria, porque una eventual flexibilización de la Reserva Federal podría aliviar la presión sobre los activos de riesgo, como ocurrió hacia fines de 2018.

Jeffrey Rosenberg, directivo de BlackRock, señaló que Kevin Warsh relaciona las condiciones financieras más restrictivas con el avance de la inteligencia artificial; la semana pasada, la Fed mantuvo las tasas entre 3,75% y 4%.

Por eso, la evolución de las tasas será determinante para los próximos meses, ya que una Fed menos restrictiva podría favorecer la recuperación de las acciones tecnológicas y mejorar el clima para Bitcoin.