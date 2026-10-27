Ambos productos ya se encuentran habilitados para cotizar en Nasdaq, aunque todavía no comenzó su negociación ni se confirmó una fecha de debut

Este mecanismo busca crear una acumulación recurrente de Bitcoin sin custodia directa, operando mediante futuros y otros productos vinculados.

Los fondos FBEQ y FIBT invertirán dividendos en BTC, manteniendo una base del 95% en renta variable con un tope de exposición cripto del 5%.

Franklin Templeton registró ante la SEC dos nuevos ETF que transforman dividendos de acciones estadounidenses en exposición automática a Bitcoin.

Franklin Templeton, la gestora de activos que administra alrededor de u$s1,7 billones, dio el último paso regulatorio para lanzar dos fondos cotizados en bolsa (ETF) que transforman los dividendos de acciones estadounidenses en exposición a Bitcoin (BTC).

La gestora registró ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) los fondos Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF, con ticker FBEQ, y Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF, con ticker FIBT.

Ambos productos ya se encuentran habilitados para cotizar en Nasdaq, aunque todavía no comenzó su negociación ni se confirmó una fecha de debut.

Así funcionan los nuevos ETF que transforman tus dividendos en exposición a Bitcoin

Cada fondo cotizado arranca con una asignación aproximada de 95% en acciones estadounidenses y 5% en exposición a BTC.

La diferencia central frente a un fondo tradicional de dividendos es que los pagos ordinarios y extraordinarios no se reinvierten en las mismas acciones, sino que se destinan a comprar exposición a BTC en la apertura del mercado del día siguiente a la fecha ex-dividendo.

La sigla DRIP alude a los planes de reinversión de dividendos, pero en este caso el mecanismo se aplica al Bitcoin.

Franklin Templeton lanza 2 ETF que convierten los dividendos de las acciones en Bitcoin

A medida que las empresas del índice reparten dividendos, la porción cripto de la cartera crece de manera gradual, aunque el diseño impide que esa exposición se expanda sin control.

FBEQ sigue al VettaFi US Large-Cap 500 Bitcoin DRIP Index, compuesto por las 500 mayores compañías de Estados Unidos por capitalización de mercado. Su comisión anual es de 0,09%, un nivel muy bajo para un producto que combina renta variable y exposición a activos digitales.

FIBT, por su parte, replica el mecanismo sobre el VettaFi US Innovation 100 Bitcoin DRIP Index, integrado por las 100 mayores compañías no financieras listadas en Nasdaq. Ese fondo cobra una comisión anual de 0,19% y apunta a un universo más concentrado en empresas de innovación y crecimiento.

El diseño evita que el fondo se convierta en un vehículo de Bitcoin puro. En cada rebalanceo trimestral, si la exposición a BTC supera el 5%, se reduce al 4,5%, con el excedente regresando a las acciones.

Además, si entre rebalanceos la participación de Bitcoin supera el 20%, el fondo debe recortarla a 4,5% al cierre del segundo día hábil posterior al incumplimiento del límite. Así, un rally fuerte de la criptomoneda no puede desplazar por completo la estrategia de renta variable.

Los ETF no tendrán Bitcoin en custodia directa. En cambio, podrán obtener exposición a través de productos cotizados vinculados a BTC, incluyendo fondos afiliados a Franklin Templeton, futuros, opciones y certificados de depósito.

Para valorar el activo digital, el índice utiliza el Kaiko Bitcoin New York Reference Rate a las 16:00 de Nueva York. Esa referencia permite estandarizar el cálculo de la exposición y la reinversión de dividendos dentro de la metodología del índice.

La propuesta convierte a los dividendos en una fuente sistemática de demanda potencial de Bitcoin. En lugar de que el inversor reciba efectivo o compre más acciones, el fondo destina automáticamente esos flujos a la criptomoneda, creando una acumulación recurrente sin necesidad de realizar operaciones adicionales.

BlackRock domina los ETF de Bitcoin y concentra casi toda la demanda del mercado

En el rubro de los ETF Bitcoin, BlackRock se consolidó como el principal motor de su demanda en los Estados Unidos.

Su fondo iShares Bitcoin Trust, conocido como IBIT, concentró casi la totalidad de los ingresos netos del mercado durante la última racha de compras, mientras la mayoría de los productos competidores registró salidas o flujos neutros.

El lunes 19 de octubre, IBIT captó u$s665,2 millones netos, su mayor entrada diaria desde el 7 de octubre de 2025. Ese monto superó el total del conjunto de los 12 ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos, que sumaron u$s526,6 millones en el mismo día.

La diferencia se explica porque Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, FBTC, perdió u$s83,6 millones y Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, registró salidas por u$s54,9 millones.

El resto de los fondos no tuvo flujos netos relevantes, lo que convirtió a IBIT en el único vehículo con ingresos positivos de la jornada.

Con esos flujos, IBIT alcanzó u$s66.370 millones en activos netos al 20 de octubre, lo que lo posiciona como el mayor ETF de BTC del mundo.

Cuál es la importancia de este ETF

El producto representa una porción relevante de los 12 ETF de Bitcoin al contado de los Estados Unidos y concentra una parte importante del volumen de negociación del segmento.

El fondo también lideró el volumen diario, con más de 50,8 millones de acciones negociadas al 21 de octubre, según datos publicados por BlackRock.

El rebote de los ETF de Bitcoin no fue generalizado: el ingreso de IBIT compensó las salidas de los demás productos y permitió que el sector registrara un saldo positivo, pero sin IBIT el mercado habría cerrado el día con redenciones netas.

Esa concentración sugiere que parte de la demanda proviene de una rotación entre fondos, en lugar de una entrada completamente nueva de capital al ecosistema.

Los analistas advierten que los flujos que pasan de un ETF a otro no necesariamente aumentan la demanda agregada de Bitcoin, aunque sí reflejan una preferencia clara por el producto de BlackRock.