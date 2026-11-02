Una combinación de factores presionó a las bolsas neoyorquinas, que siguen sin levantar cabeza desde hace varias sesiones. Todos los detalles

Intel (-8,80%) y Marvell-Lumentum impactaron al sector de **semiconductores**, elevando la cautela junto a elecciones y Apple.

Oracle y Anthropic reportaron grandes inversiones en **infraestructura IA**, generando dudas sobre dilución y altos costos operativos.

Wall Street cerró mixto, presionado por el **financiamiento de IA** y resultados tecnológicos que impactaron al Nasdaq con caída de 1,07%.

Cinco factores presionaron a Wall Street este lunes 2 de noviembre y evitaron que las bolsas neoyorquinas recuperaran la tónica alcista.

En primer lugar, la financiación de la IA: Oracle anunció una emisión de u$s20.000 millones entre acciones y bonos que encendió alarmas de dilución y deuda, detalla Damían Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Segundo, las cuentas de Anthropic, con ingresos récord pero también pérdidas y compromisos de gasto por casi u$s900.000 millones; tercero, el castigo a los semiconductores; cuarto, la compra de Lumentum por parte de Marvell por u$s115.000 millones en acciones; y quinto, la cautela previa a las elecciones de medio término y al balance de Apple.

El S&P 500 restó 0,51% hasta 7.541 puntos y el Nasdaq terminó en 25.164 unidades. El desplome de más de 7% del petróleo, por la esperanza de un acuerdo entre EE.UU. e Irán, aportó alivio, y el Dow cerró en 51.983 puntos.

Oracle y la financiación de la IA: dilución y deuda

Oracle cedió 8,85% tras presentar ante la SEC un plan para vender u$s10.000 millones en acciones y u$s10.000 millones en bonos.

Los fondos servirán para costear su expansión de infraestructura de IA en la nube. La emisión encendió alarmas de dilución entre los accionistas.

Según Reuters, preocupa que el gasto financiado con deuda sea más difícil de justificar si suben los costos de endeudamiento.

Jake Behan, de Direxion, resaltó que la demanda de IA sigue fuerte, pero que esta temporada de balances se centra en cuánto gastan las empresas y cuándo verán retornos.

La incertidumbre sobre el financiamiento del capex de las grandes nubes pesó sobre el sector tecnológico.

Anthropic y la factura de la infraestructura: ingresos récord, pérdidas y compromisos

La actualización del prospecto de salida a bolsa de Anthropic sumó las cifras del tercer trimestre.

Los ingresos llegaron a cerca de u$s17.000 millones, unas 12 veces más que un año antes.

La pérdida neta fue de u$s23.300 millones y se explica sobre todo por un cargo contable ligado a los bonos convertibles.

La empresa reportó además una pérdida operativa de u$s567 millones, que atribuye a u$s5.000 millones en capacidad de cómputo comprada a corto plazo.

Los compromisos de compra y arrendamiento suman unos u$s895.400 millones, casi todos para cómputo e infraestructura.

Equivalen a unas 13 veces los ingresos anualizados y reforzaron las dudas sobre el ritmo de gasto en IA.

Semiconductores: Intel, AMD y Micron extienden el castigo

Los semiconductores extendieron la caída tras la débil proyección de resultados de Intel de la semana anterior.

Intel cedió otro 8,80% después de su peor día desde la década de 1980, el viernes. AMD perdió 7,52% y Micron 5,78%. SanDisk retrocedió 6,03%, mientras que Nvidia y Meta cayeron cerca de 1%.

El S&P 500 llegó a subir 1,1% y el Nasdaq 1,4% al inicio de la rueda, pero ambos borraron las ganancias.

El castigo a las compañías de alto crecimiento contrastó con la rotación hacia sectores industriales y defensivos. Sherwin-Williams (+5,94%) y Home Depot (+3,63%) sostuvieron al Dow.

Marvell compra Lumentum por u$s115.000 millones

Marvell Technology anunció la compra de Lumentum, fabricante de componentes ópticos para centros de datos, en una operación íntegramente en acciones.

La transacción se valúa en unos u$s115.000 millones, deuda incluida.

Los accionistas de Lumentum recibirán 4,5 acciones de Marvell por cada título.

Marvell cayó 12,72% y Lumentum 18,59%: Marvell espera ampliar su mercado potencial a u$s550.000 millones y generar más de u$s1.000 millones en sinergias anuales de costos.

Aun así, el mercado castigó a ambas, en una señal de cautela frente a las grandes apuestas en centros de datos de IA.

Petróleo en baja, midterms y Apple: el contexto de la cautela

El petróleo se desplomó más de 7% ante la expectativa de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

El Brent cayó 7,63% hasta u$s104,77 y el WTI 7,36% hasta u$s96,46.

El WTI quedó por debajo de u$s100 por primera vez desde mediados de septiembre.

Los inversores se mostraron cautos ante las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre y el balance de Apple, que cayó 1,83% antes de reportar tras el cierre.

Según Decision Desk HQ, los demócratas tenían 80% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes.

La aprobación de Trump ronda 32% según Reuters/Ipsos.