La normativa podría paralizarse tras las elecciones en Estados Unidos y los demócratas ya analizan otra vía para regular el mercado cripto

Los demócratas preparan una regulación alternativa y prevén investigar los vínculos de Donald Trump con la industria cripto.

Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, ratificó esa previsión tras la victoria de Sherrod Brown en Ohio.

La Ley Clarity podría quedar frenada durante dos años tras las elecciones legislativas de Estados Unidos.

La Ley Clarity, iniciativa que busca establecer reglas para el mercado de criptomonedas en Estados Unidos, podría permanecer estancada durante los próximos dos años, según una nueva proyección.

El pronóstico fue presentado el 4 de noviembre de 2026 por Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, luego de las elecciones legislativas de mitad de término celebradas un día antes.

El resultado electoral modificó el escenario político en Washington y puso en duda las posibilidades de alcanzar acuerdos para ordenar la industria de los activos digitales.

Por qué la Ley Clarity podría quedar frenada durante dos años

La victoria de Sherrod Brown en Ohio representa, para Seiberg, un revés para la influencia política de la industria cripto, que había invertido unos 64 millones de dólares para impedir su regreso al Senado.

En su informe posterior a los comicios, el analista ratificó la previsión de la firma y escribió: "No creíamos que Clarity pudiera avanzar en los próximos dos años. Esto refuerza nuestra confianza en nuestra predicción".

Al evaluar el impacto sobre las empresas privadas, Seiberg resumió la posición de TD Cowen con una advertencia: "este resultado es negativo para nuestros sectores", en referencia al escenario político que dejaron las elecciones.

El especialista considera que el resultado electoral no impedirá que los organismos federales mantengan sus planes de supervisión y desregulación sobre los mercados financieros y las actividades vinculadas con criptomonedas.

En ese sentido, sostuvo que las elecciones "no afectarán la capacidad de los reguladores para impulsar sus agendas de desregulación", por lo que anticipa continuidad en las decisiones de las agencias.

Sobre la SEC y la CFTC, Seiberg prevé que ambas "sigan activas, incluso en lo que respecta a criptomonedas, mercados de predicción y delincuentes", pese al freno que proyecta para la legislación.

Qué regulación alternativa preparan los demócratas para las criptomonedas

En paralelo, los demócratas de la Cámara reactivaron conversaciones sobre una propuesta que ampliaría las atribuciones de la SEC, impondría exigencias a exchanges y limitaría a funcionarios con intereses económicos en el sector.

El borrador todavía está en una etapa preliminar y combinaría cambios debatidos durante el tratamiento de Clarity con medidas conversadas por senadores demócratas y republicanos de ambos partidos.

La iniciativa busca establecer nuevas obligaciones para las plataformas que operan con activos digitales y definir qué organismo federal tendrá autoridad sobre los distintos segmentos del mercado estadounidense.

El principal desacuerdo enfrenta a quienes quieren entregar a la CFTC la supervisión de mercados al contado de determinadas materias primas digitales y a quienes buscan fortalecer las facultades de la SEC.

El proyecto también recuperaría la "Carta de Derechos del Inversor y Consumidor Cripto", presentada en 2025 por Maxine Waters, que exige procesar retiros en 24 horas, salvo sospechas documentadas de fraude.

Qué vínculos de Trump con las criptomonedas serán investigados

Las posibilidades de acuerdo también podrían quedar condicionadas por las investigaciones que los demócratas planean impulsar sobre los negocios de Donald Trump y sus vínculos con la industria de criptomonedas.

Seiberg advirtió que los legisladores "investigarán los vínculos de Trump con las criptomonedas, incluyendo a World Liberty Financial", una ofensiva que, según el analista, podría complicar las negociaciones legislativas.

En ese contexto, el especialista consideró que "el entorno político resultante podría imposibilitar la aprobación de una versión de Clarity que el sector de las criptomonedas pueda respaldar", por la confrontación partidaria.

Robert Garcia, representante demócrata que podría presidir el Comité de Supervisión de la Cámara, adelantó que revisará los negocios de la familia presidencial y respondió: "contraten abogados" cuando le preguntaron por sus medidas.

Las posibles revisiones también incluirían a World Liberty Financial y el indulto otorgado a Changpeng Zhao, fundador de Binance, dos asuntos que podrían sumar tensión a la agenda de supervisión demócrata.

Garcia, por su parte, anticipó que examinará los negocios de Donald Trump Jr. y los vínculos comerciales o contractuales de familiares del mandatario, entre ellos Jared Kushner.