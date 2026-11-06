El problema afecta a los depósitos y retiros de Nubank y, en el caso de Mercado Pago, las transferencias hacia billeteras externas

La medida busca resguardar la seguridad de los usuarios y limita de forma temporal el traspaso de activos digitales entre plataformas.

Ambas fintechs atribuyeron la interrupción a un proveedor externo y confirmaron que la compra y venta dentro de sus apps opera con normalidad.

Nubank y Mercado Pago pausaron los retiros, depósitos y envíos de criptomonedas hacia billeteras externas en Brasil por fallas técnicas.

Nubank y Mercado Pago suspendieron temporalmente parte de sus operaciones con criptomonedas en Brasil, el principal mercado donde ambas compañías ofrecen estos servicios.

La medida, comunicada el viernes 6 de noviembre, afecta los depósitos y retiros de Nubank y las transferencias hacia billeteras externas de Mercado Pago, aunque las compras, ventas y demás servicios cripto siguen funcionando con normalidad.

Por qué Nubank y Mercado Pago detuvieron sus operaciones cripto en Brasil

Nubank, la fintech controlada por Nu Holdings, detuvo temporalmente los depósitos y retiros de activos digitales en su plataforma NuCripto.

La compañía atribuyó la interrupción a una falla en un proveedor externo de datos y aclaró que el problema no compromete la infraestructura propia ni la seguridad de los clientes.

En tanto, Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, bloqueó preventivamente las transferencias de criptomonedas hacia billeteras externas.

La empresa también advirtió que los depósitos entrantes podrían demorar en acreditarse en las cuentas de los usuarios mientras se resuelve la inestabilidad del sistema.

Alerta cripto en Brasil por una falla que afecta a Nubank y Mercado Pago y limita operaciones. (Imagen creada con IA)

En ambos casos, las operaciones de compra y venta de criptomonedas continúan disponibles. La restricción se limita a los movimientos de activos entre plataformas, billeteras externas y depósitos o retiros.

Nubank informó que "todos los activos y la información siguen protegidos" y que el resto de sus productos vinculados a criptomonedas opera con normalidad, aunque no precisó cuánto tiempo durará la suspensión ni identificó públicamente al proveedor afectado.

Mercado Pago mostró un aviso dentro de su aplicación en el que informó que, debido a "inestabilidades en el sistema", no es posible realizar transferencias de criptomonedas. La empresa indicó que está trabajando para restablecer el servicio y que los depósitos podrían demorar en acreditarse.

Ninguna de las dos compañías confirmó si las fallas comparten el mismo origen. Ambas atribuyeron el problema a proveedores externos o a inestabilidades del sistema, pero no detallaron el alcance técnico del incidente.

Nubank firmó en 2022 un acuerdo de colaboración con la firma estadounidense Paxos, que, de hecho, también es proveedor de infraestructura de cadena de bloques para Mercado Pago

La medida de Nubank y Mercado Pago no implica una prohibición permanente de las criptomonedas ni un cambio en su estrategia de negocio. Se trata de una interrupción temporal de servicios específicos, orientada a proteger a los usuarios mientras se resuelve la falla técnica.

Los clientes de Nubank no podrán retirar ni depositar criptomonedas hasta que la compañía restablezca el servicio. Quienes necesiten mover activos hacia una billetera externa deberán esperar la normalización de la plataforma.

En Mercado Pago, la restricción afecta principalmente a quienes intentan enviar criptomonedas fuera de la plataforma. Los usuarios que compren o vendan activos dentro del ecosistema podrán seguir operando, aunque los depósitos entrantes se demorarían en reflejarse en sus cuentas.