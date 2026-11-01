Wall Street observa oportunidades en las acciones cripto después del incidente de Binance, mientras Bitwise anticipa una recuperación de Bitcoin

Bitcoin tocó u$s76.368 y Matt Hougan, de Bitwise, anticipó una recuperación del precio durante la semana siguiente.

Coinbase perdió 8,31% y Strategy 8,39%; analistas de TD Cowen, Cantor Fitzgerald y Compass Point evaluaron comprar durante la baja.

Wall Street ve una oportunidad en las acciones cripto tras las caídas de Coinbase, Strategy y Robinhood por el incidente de Binance.

Las acciones de compañías vinculadas con el mercado de criptomonedas sufrieron fuertes caídas después del incidente de seguridad de Binance, aunque algunos analistas de Wall Street encontraron una lectura diferente.

Para especialistas de TD Cowen, Cantor Fitzgerald y Compass Point, el retroceso podía abrir una oportunidad de compra, mientras Matt Hougan, de Bitwise, mantuvo sus expectativas de recuperación para Bitcoin.

Wall Street interpreta la caída de las acciones cripto como una oportunidad

El 30 de octubre, la preocupación por el incidente llevó a los inversores a reducir su exposición a los activos digitales y a las empresas relacionadas, trasladando la incertidumbre de Binance al mercado bursátil.

Binance estimó en u$s6.300 millones el impacto del episodio, una cifra que no representa necesariamente pérdidas efectivas; mientras investiga una posible intrusión, la plataforma congeló cerca de u$s3.000 millones en activos.

La investigación contempla un acceso no autorizado vinculado con la computadora de un empleado, un dato que alimentó las dudas sobre los controles internos del exchange y aumentó la cautela entre los inversores.

El efecto se trasladó rápidamente a las cotizaciones: Coinbase y Strategy retrocedieron algo más de 8% durante las primeras operaciones, mientras Robinhood también registró pérdidas en una jornada marcada por la incertidumbre.

En concreto, Coinbase cayó 8,31% y Strategy perdió 8,39%, dos retrocesos que concentraron la atención de analistas que comenzaron a evaluar si la reacción del mercado ofrecía precios atractivos para invertir.

Qué dijeron los analistas de Wall Street sobre las acciones cripto

La interpretación de Wall Street no fue que el incidente resultara positivo, sino que el castigo bursátil podía superar el daño atribuible a Binance y arrastrar a otras compañías vinculadas con el ecosistema.

Lance Vitanza, de TD Cowen, distinguió los problemas de seguridad del exchange de la tecnología de Bitcoin y comparó el ataque a una entidad financiera con la continuidad del uso del dólar.

Su argumento apunta a que una falla en un intermediario no invalida automáticamente el activo ni la infraestructura sobre la que opera, aunque puede provocar consecuencias para clientes y empresas involucradas.

Ramsey El-Assal, de Cantor Fitzgerald, dijo que compraría durante las caídas y describió el episodio como doloroso, aunque diferente de la crisis que atravesó el sector cripto durante 2022 en aquel momento.

Por su parte, Ed Engel y Michael Donovan, de Compass Point, consideraron que Binance tendría liquidez suficiente para cubrir el déficit, por lo que el incidente no comprometería necesariamente su capacidad financiera.

Estas opiniones expresan una estrategia frente a cotizaciones deprimidas, pero no garantizan una recuperación ni eliminan los riesgos propios de cada compañía, y tampoco confirman que las acciones hayan encontrado un piso.

Bitcoin tocó mínimos de seis semanas y Bitwise espera un rebote

La caída de las acciones coincidió con un retroceso de los principales criptoactivos: Bitcoin tocó u$s76.368 el 30 de octubre, su nivel más bajo en seis semanas, según el reporte.

Ethereum también bajó hasta u$s2.178, un mínimo de dos meses, mientras Bitcoin logró estabilizarse cerca de u$s77.000 y cotizó alrededor de u$s77.250 durante esa misma jornada de operaciones en los mercados.

En ese contexto, Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, consideró que el incidente era un contratiempo pasajero y que no modificaba las perspectivas de Bitcoin en el horizonte de largo plazo.

El ejecutivo anticipó una recuperación del precio durante la semana siguiente y sostuvo que los ataques a carteras calientes, incluso de gran magnitud, históricamente no alteraron significativamente el rendimiento futuro de las criptomonedas.

Bitwise también mantiene una proyección de largo plazo de u$s1,6 millones para Bitcoin, aunque esa estimación responde a otro horizonte y no garantiza el rebote que Hougan espera para los próximos días.

El incidente reabre el debate sobre la seguridad de los exchanges

El episodio también reavivó el debate sobre la diferencia entre los riesgos de un exchange centralizado y los de la red subyacente: Carlos Domingo, CEO de Securitize, afirmó que Bitcoin no sufrió una brecha.

Scott Melker, analista e inversor especializado en criptomonedas, comparó las pérdidas del sector con las de otras tecnológicas y señaló que Alphabet cayó 12,6%, mientras Intel también registró un descenso pronunciado.

Melker consideró moderada una baja temporal de 4% o 5% en Bitcoin frente al incidente y las ventas generalizadas, aunque Tim Sun, de Hashkey Group, advirtió sobre un menor apetito por el riesgo.

Sun agregó que los inversores podían reconsiderar la seguridad de los activos mantenidos en plataformas centralizadas, una inquietud que persiste aunque el protocolo de Bitcoin continúe funcionando sin vulneraciones para sus usuarios.

Binance anunció que reabriría gradualmente los retiros de clientes, una vez completadas las verificaciones de seguridad, y que publicaría los resultados de su prueba de reservas antes del 2 de noviembre.

Al momento del reporte, esos resultados todavía no se habían difundido; la reapertura de los retiros y la prueba de reservas permitirán evaluar la respuesta del exchange y su capacidad para recuperar la confianza.