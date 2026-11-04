Según Sun, WLFI presentó inicialmente una divulgación en la que se identificaba únicamente a sí misma y declaraba Florida como su única ciudadanía

El fundador de Tron reclama $263.821 en sanciones por costos legales, cuestionando la transparencia en la estructura de propiedad de proyectos cripto.

Sun, que invirtió $45 millones en WLFI, acusa a la firma de divulgar tarde 22 entidades de su cadena de propiedad para manipular la jurisdicción federal.

Justin Sun (Tron) demanda a World Liberty Financial (WLFI), vinculada a Trump, por ocultar vínculos de propiedad con Emiratos Árabes Unidos en un litigio clave.

Justin Sun, fundador de Tron, inició un movimiento judicial contra World Liberty Financial, la empresa cripto vinculada a la familia Trump, al acusarla de ocultar durante meses sus vínculos de propiedad con Emiratos Árabes Unidos.

Sus abogados solicitaron a un tribunal federal de California sanciones contra WLFI y sus letrados por una supuesta divulgación engañosa sobre la cadena de propiedad de la compañía.

Justin Sun exige sanciones contra WLFI, vinculada a Trump, y apunta a una conexión con Emiratos Árabes Unidos

Sun fue uno de los primeros y mayores inversores de World Liberty Financial. En noviembre de 2024 acordó comprar u$s30 millones de tokens WLFI bajo un acuerdo de compra y luego elevó su inversión total au$s 45 millones.

En abril de 2026, Sun demandó a WLFI en un tribunal federal de California, alegando que la compañía lo indujo a invertir mediante fraude y que posteriormente congeló de manera ilegal sus tokens.

El inversor sostuvo que su acuerdo de compra le otorga el derecho de presentar reclamos ante tribunales federales o estatales de California.

Las reglas de los tribunales federales exigen que las partes revelen su ciudadanía al inicio del proceso, porque la jurisdicción puede depender de que exista diversidad de ciudadanía entre demandante y demandado.

Justin Sun lleva a la Justicia a World Liberty Financial, la empresa cripto vinculada a Trump

Según Sun, WLFI presentó inicialmente una divulgación en la que se identificaba únicamente a sí misma y declaraba Florida como su única ciudadanía.

El 26 de agosto, menos de una semana después de una audiencia en la que el tribunal se mostró escéptico sobre el pedido de WLFI de llevar el caso a arbitraje, la compañía presentó una divulgación complementaria.

En ese documento identificó 22 personas y entidades en su cadena de propiedad y declaró ciudadanía en Florida, Delaware, Puerto Rico y Emiratos Árabes Unidos.

Sun indicó que esa revelación tardía permitió a WLFI argumentar que el tribunal federal carecía de jurisdicción, porque ahora existirían partes extranjeras en ambos lados del caso, que la firma conocía su estructura de propiedad desde el inicio y que la corrección se produjo solo cuando le resultó útil para sacar el litigio de la justicia federal.

El monto que reclama Sun en concepto de sanciones contra WLFI

Los abogados de Sun presentaron el 3 de noviembre un pedido de sanciones contra World Liberty Financial y sus abogados. La solicitud busca que el tribunal determine si la divulgación inicial fue engañosa o si los letrados omitieron una diligencia debida adecuada sobre la estructura societaria de su cliente.

El fundador de Tron reclama así un total de u$s263.821,20 en concepto de sanciones. El monto estaría vinculado a los costos legales en que incurrió durante meses de disputa por el pedido de WLFI de someter el caso a arbitraje.

Sun también anticipó que, una vez resuelto el pedido de sanciones, volverá a presentar su demanda contra WLFI ante la justicia estatal de California. Su objetivo, según declaró en X, es que el costo de lo que califica como "juegos procesales" recaiga sobre la empresa y no sobre él.

El fundador de Tron contrastó la revelación tardía con el discurso público de WLFI. Señaló que el "gold paper" de la compañía afirma que World Liberty "no está organizada offshore" y que es una corporación estadounidense que paga impuestos y busca llevar DeFi a su "hogar legítimo: Estados Unidos".

Sun sostuvo que WLFI se presentó como una empresa orgullosamente estadounidense cuando vendía tokens, pero descubrió sus "raíces en Emiratos Árabes Unidos" solo cuando necesitó una salida de un tribunal federal estadounidense. Para el inversor, la controversia plantea una pregunta central sobre transparencia: si los proyectos cripto informan con precisión su estructura de propiedad al público y a los tribunales.

La disputa ocurre en un contexto en el que WLFI tiene una relación relevante con el Golfo. Un vehículo de inversión vinculado a Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de Seguridad Nacional de Emiratos Árabes Unidos, acordó adquirir una participación de 49% en World Liberty por u$s500 millones.