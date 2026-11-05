La decisión la exime del registro como valor, sienta un precedente para otras redes y llega días después de que la DTCC la usara para tokenizar

La decisión impulsa la red Canton, elegida por DTCC y bancos de Wall Street para la tokenización de activos financieros.

Esta "carta de no acción" de la SEC sienta un precedente para otros criptoactivos bajo el nuevo marco regulatorio conjunto con la CFTC.

La SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, decidió que Canton Coin (CC), el token nativo de la red Canton, es una materia prima digital, la misma categoría que Bitcoin. Por eso, ciertas emisiones del activo podrán realizarse sin registro como valor ni sanciones contra la entidad emisora.

La decisión la tomó la División de Finanzas Corporativas del organismo, mediante una carta de "no acción". El equipo legal de Canton había pedido claridad el 30 de octubre, y la respuesta lleva la firma del subconsejero jefe Jonathan Ingram.

El argumento central del regulador es que el valor del token no depende de los esfuerzos de un tercero. Según la carta, CC está ligado al funcionamiento programático de la red y se cotiza por oferta y demanda, no por la expectativa de ganancias que genere la gestión de otros. Además, el organismo aceptó que la red no tiene una "parte central".

Qué permite la carta de no acción de la SEC sobre Canton Coin

La carta de no acción es un documento en el que el personal de la SEC se compromete a no recomendar sanciones por una actividad concreta. En este caso, el alcance es acotado:

Cubre los tokens acuñados de forma programática por súper validadores, validadores y proveedores de aplicaciones

Exime del registro previsto en la Sección 5 de la Ley de Valores y en la Sección 12(g) de la Ley del Mercado de Valores

y en la Sección 12(g) de la Ley del Mercado de Valores No es una aprobación general del token y puede revisarse si cambian las condiciones de la red

En la práctica, quienes generan o distribuyen CC no tendrán que registrarse como intermediarios financieros ante el organismo.

El primer caso bajo el nuevo marco cripto de la SEC y la CFTC

En marzo, la SEC y la CFTC, el regulador de derivados de EEUU, fijaron un criterio común para clasificar criptoactivos. La interpretación se publicó el 17 de marzo de 2026 y nombró como materias primas digitales a 16 tokens, entre ellos Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP.

Canton Coin es el primer activo al que se le aplica ese marco a través de una carta de este tipo, lo que sienta un precedente para otras redes que buscan claridad normativa en EEUU.

La señal se completó con nuevas pautas sobre gobernanza. El 2 de noviembre, la SEC aclaró que formar parte de una fundación no implica por sí solo control centralizado, y que lo relevante es quién puede definir el acceso a la red, controlar a los validadores o cambiar sus reglas.

Canton, la red que eligió Wall Street para tokenizar activos

La red Canton, desarrollada por Digital Asset, fue pensada para bancos y mercados de capitales. Su peso creció en las últimas semanas: el 28 de octubre, la DTCC, la mayor infraestructura de liquidación de EEUU, lanzó su servicio de tokenización sobre Canton y sobre su propia blockchain privada.

El servicio arrancó con 34 títulos habilitados, que suman alrededor de u$s30 billones en valor de mercado. Veinte entidades firmaron para usarlo, entre ellas JPMorgan, Citi, Morgan Stanley, Fidelity, Bank of America y BNP Paribas.

El dato no es menor para el análisis de la SEC: la DTCC copreside la Fundación Canton junto a Euroclear, justo el tipo de participación que el regulador no considera, por sí sola, un control centralizado.

En el mercado, la reacción fue moderada. El precio de CC subió 2,61% en 24 horas tras el anuncio, y el token cotizaba cerca de u$s0,099. Los inversores ya tenían exposición regulada: 21Shares lanzó en mayo el ETF TCAN en Nasdaq.