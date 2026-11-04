Los exchanges cripto tienen obligaciones de informar sobre los activos que manejan a distintos organismos del Estado, como ARCA, CNV y UIF

Exchanges deben proteger el 98% de fondos en cold wallets. ARCA recibe informes sobre movimientos de más de $50M y UIF de operaciones sospechosas.

Las billeteras de criptomonedas están sujetos a un esquema de regulación, información y custodia que involucra a tres organismos: la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Desde este mes, la CNV ajusta los datos que las billeteras deben informarle.

"Desde la implementación de la regulación de la CNV, hace dos años, las empresas que ofrecen criptoactivos o servicios vinculados con activos virtuales en el país deben inscribirse en un registro local. Esa formalización implica cumplir con obligaciones de reporte tributario, prevención de lavado de activos y supervisión del funcionamiento del mercado", indica a iProUp Carlos Peralta, Director de Asuntos Corporativos de Bitso.

Según el experto, "uno de los cambios más recientes se produjo el 1 de noviembre, cuando la CNV modificó el mecanismo para recibir la información mensual de las billeteras cripto. El organismo reemplazó el formulario anterior, que funcionaba como un cuestionario, por una planilla estructurada y más detallada que las empresas deben presentar a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF)".

Qué información deben presentar los exchanges a la CNV

Peralta remarca que "el nuevo esquema apunta a construir un mapa más preciso del mercado de criptoactivos argentino, conocer los volúmenes de actividad y supervisar que las plataformas tengan capacidad patrimonial y operativa para responder ante sus clientes".

"La información requerida comprende, entre otros aspectos, la cantidad y el volumen de los activos virtuales que cada empresa mantiene en custodia por cuenta de sus usuarios. El detalle debe discriminarse según las principales redes utilizadas, como Bitcoin, Ethereum y Solana", describe.

Además, añade, "deben informar los volúmenes totales negociados en los libros de órdenes para cada activo virtual, así como la cantidad de usuarios activos de la plataforma, y las altas y bajas registradas en comparación con los meses anteriores".

La CNV, ARCA y UIF refuerzan los controles sobre las billeteras de criptomonedas (generado con IA)

"Otro de los puntos centrales es la distribución de los fondos entre los distintos tipos de billeteras. La CNV exige conocer cuánto dinero y activos virtuales están almacenados en cada modalidad de custodia, en línea con las disposiciones que obligan a mantener separados los fondos de los clientes de los recursos propios de la empresa".

Según aclara, "este principio de segregación implica que las exchanges no pueden disponer libremente de los activos de sus usuarios: no están habilitados a moverlos, reutilizarlos o reinvertirlos sin una instrucción expresa del titular".

"A diferencia de otros regímenes de información, la CNV no solicita en este reporte mensual los movimientos individuales de cada usuario ni datos desagregados por cliente", resalta el ejecutivo.

Cómo deben protegerse los fondos de los clientes

Según Peralta, "la regulación también alcanza a los mecanismos de custodia y ciberseguridad. Para obtener y mantener su registro ante la CNV, los exchanges deben presentar un informe técnico que describa cómo resguardan los activos virtuales y qué procedimientos utilizan para autorizar su movilización".

"Una de las principales herramientas son las denominadas cold wallets o billeteras frías, que permanecen desconectadas de Internet. Aproximadamente el 98% de los fondos cripto se mantiene bajo esta modalidad, para reducir la exposición a ataques informáticos", comenta.

Añade que "la movilización de esos activos requiere mecanismos de autorización conjunta, con la intervención de entre tres y cuatro personas ubicadas en distintas partes del mundo. De esta manera, se evita que una sola persona pueda disponer unilateralmente de los fondos almacenados", relata el ejecutivo.

"También se usan warm wallets o billeteras tibias, que se conectan y desconectan de acuerdo con las necesidades operativas, y las hot wallets o billeteras calientes, que permanecen conectadas a Internet y concentran la liquidez inmediata necesaria para procesar los retiros cotidianos de los clientes", completa.

Qué información recibe ARCA y cuándo se reportan los movimientos individuales

Peralta resalta que "el segundo frente de control es el tributario. Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales deben cumplir ante ARCA con un régimen de información equiparable al que alcanza a los bancos y a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), entre ellos las billeteras virtuales".

En este caso, añade, "el organismo recaudador puede recibir información sobre la actividad de las plataformas y los movimientos de sus usuarios. Sin embargo, el detalle individual de las operaciones de personas humanas se informa únicamente cuando el monto total acumulado durante el mes supera los $50 millones".

"Las billeteras cripto se consolidaron como herramientas de uso diario para freelancers, profesionales de tecnología y pequeños exportadores de servicios que cobran sus honorarios desde el exterior e ingresan divisas para cubrir sus gastos corrientes, y que mueven menos de esos $50 millones por mes", precisa.

Los controles de la UIF: operaciones sospechosas y trazabilidad blockchain

"El tercer organismo que interviene es la Unidad de Información Financiera. La inscripción ante la CNV determina que los PSAV queden alcanzados por las obligaciones correspondientes a los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo", manifiesta Peralta.

Aclara que "entre esas obligaciones se encuentra la presentación de un reporte sistémico mensual, de carácter periódico, y la emisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS o COS) cuando los mecanismos de control interno detectan comportamientos que requieren ser analizados", subraya.

"A diferencia de los reportes tributarios, estos últimos no dependen de que una operación supere un monto determinado. Se activan a partir de alertas y reglas de control que las propias entidades deben implementar para identificar posibles maniobras irregulares", explica el ejecutivo.

Recuerda que "para cumplir con esas exigencias, las plataformas deben aplicar procedimientos de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés), asignar matrices y niveles de riesgo y monitorear el comportamiento de los usuarios".

"Entre los aspectos que deben observar se encuentran el fraccionamiento de operaciones para mantenerse por debajo de los umbrales de reporte, los movimientos que no se corresponden con la capacidad económica declarada y la falta de respuesta de los clientes ante requerimientos de información", detalla.

Agrega que "a estos controles se suma el análisis de la trazabilidad de las operaciones en blockchain. Para ello, los exchanges utilizan herramientas que permiten identificar interacciones con billeteras o plataformas incluidas en listas públicas vinculadas con el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo u otros delitos".

"Esta formalización y regulación del sector cripto en Argentina nace tras la creación del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, lo cual convirtió a las empresas locales en sujetos obligados ante la UIF, la CNV y ARCA", concluye Peralta.