Changpeng Zhao detalló cómo se repusieron los saldos y por qué cree que la IA hará más frecuentes ataques como el que sufrió Binance

CZ advirtió que la inteligencia artificial hará que los ataques cibernéticos, como el de Binance, sean más frecuentes.

Changpeng Zhao afirmó que usuarios de Binance no perdieron dinero en el hackeo de u$s6.300M y que la plataforma opera con normalidad.

Changpeng Zhao dijo que Binance había recuperado la normalidad operativa. También aseguró que ningún usuario perdió dinero en el hackeo de u$s6.300 millones que sufrió la exchange y advirtió que la inteligencia artificial hará que este tipo de ataques sea cada vez más frecuente.

El cofundador de Binance habló en una entrevista con Yahoo Finance publicada este martes 3 de noviembre. Pasaron cinco días desde el mayor robo de la historia de las criptomonedas, que comenzó el jueves 29 de octubre a las 17:05 de la Argentina. En esa charla reconoció que "no hay seguridad del 100%".

"Cuando manejás una plataforma, especialmente una plataforma cripto, la posibilidad siempre está. No pensé que iba a ser de esta magnitud, probablemente no", admitió CZ, como se lo conoce en el ecosistema.

Qué dijo CZ sobre los fondos de los usuarios de Binance

Zhao dejó la conducción de Binance en 2023 y hoy participa como accionista. Según él, la plataforma ya opera con normalidad tras el ataque.

"Los retiros fueron restablecidos y los sistemas volvieron a la normalidad. La gente puede usar la plataforma sin problemas. Todos los fondos de los usuarios están cubiertos. Los usuarios no sufrieron ninguna pérdida", afirmó.

Contó que se enteró del hackeo por X, casi al mismo tiempo que por el aviso interno. Era cerca de la medianoche del jueves en Emiratos Árabes Unidos. Aclaró que ya no gestiona la compañía. Su rol fue llevar calma a la comunidad y pedir públicamente, como accionista, que se cubriera a todos los usuarios.

Según las actualizaciones oficiales de Binance al 1 de noviembre, el estado del caso es este:

Cobertura: la empresa repuso con fondos propios el 95% de lo sustraído , unos u$s5.985 millones . Usó tesorería corporativa, el Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU, y parte de su fondo de seguro

la empresa repuso con fondos propios el , unos . Usó tesorería corporativa, el Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU, y parte de su fondo de seguro Fondos congelados: cerca de u$s3.000 millones quedaron bloqueados en la cadena, en buena parte por intervención de Tether y Circle

cerca de quedaron bloqueados en la cadena, en buena parte por intervención de Tether y Circle Retiros: se reabrieron por fases desde el domingo 1 de noviembre. En las primeras horas salieron u$s4.649 millones y entraron u$s1.010 millones en depósitos

Por qué CZ advierte que la inteligencia artificial multiplicará los hackeos

Lo más fuerte de la entrevista no fue la defensa de Binance, sino lo que Zhao anticipa para la seguridad de todo el sistema financiero. Para el empresario, el riesgo no es exclusivo de su exchange.

"Esto no es solo para Binance. Es para cada plataforma cripto, cada servicio de billeteras, cada banco, cada institución financiera que uses. Especialmente ahora, con la IA mejorando tan rápido, creo que vamos a ver mucho más de esto", alertó.

Su argumento es que la IA permite analizar código y detectar fallas y errores a una escala que antes era muy difícil para los humanos. En cambio, según dijo, la IA "hasta ahora no hizo la defensa mucho más fácil". Por eso planteó que la industria y "todo el sistema financiero global" necesitan ponerse al día con la defensa basada en IA.

También dejó una autocrítica. Ubicó entre 2% y 3% la porción de activos que se guarda en billeteras calientes, conectadas a internet, y opinó que esos números "necesitan ser recalibrados".

Cómo fue el ataque a Binance y qué falta saber

El robo a Binance duró unos 20 minutos y movió fondos a través de diez blockchains, según la firma de análisis TRM Labs. La firma lo atribuyó con alta confianza a TraderTraitor, una unidad de hackers vinculada a Corea del Norte.

El FBI llegó a la misma conclusión y pidió al sector bloquear más de 600 direcciones de Ethereum ligadas al robo. Corea del Norte negó su participación.

Los atacantes no rompieron las claves privadas. La investigación preliminar de Binance apuntó a la laptop comprometida de un ingeniero de DevOps. Desde ese equipo, los atacantes accedieron a flujos internos automatizados y ejecutaron retiros no autorizados.

El golpe es casi cuatro veces mayor que el robo a Bybit de febrero de 2025, de u$s1.500 millones, atribuido al mismo grupo. Días antes del ataque, el propio CZ había alertado sobre servidores desactualizados.

Todavía falta que Binance publique el informe con la causa raíz del incidente y una nueva actualización de su Prueba de Reservas. Mientras tanto, la recomendación para los usuarios argentinos es operar solo por los canales oficiales del exchange y desconfiar de cualquier mensaje que pida datos de la cuenta.