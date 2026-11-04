El mandatario vinculó el resultado de las elecciones de medio término a no estar en la boleta, elogió a los demócratas y anticipó que vetará leyes

La derrota republicana forzará a Trump a gobernar con Congreso opositor, impactando la relación con Argentina y sus acuerdos.

Demócratas obtuvieron mayoría en el Senado (54 a 44) y la Cámara de Representantes (proyectado 258 bancas), revirtiendo estados pro-Trump.

Demócratas controlan ambas cámaras del Congreso de EEUU tras las elecciones de medio término; Trump culpa a no figurar en la boleta.

Donald Trump atribuyó la derrota republicana en las elecciones de medio término a que su nombre no figuraba en la boleta, luego de que el Partido Demócrata se quedara con el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. El Presidente deberá transitar sus últimos dos años de mandato con mayoría opositora en el Capitolio.

"Yo no estaba en la boleta electoral y, de haberlo estado, ¡habríamos ganado por goleada! Gracias por su atención a este asunto", escribió el mandatario en Truth Social, su red social, mientras se conocían los primeros resultados.

Los números, con el recuento todavía abierto en algunos distritos en la mañana de este miércoles 4 de noviembre en Argentina, son:

Senado: los demócratas suman 54 bancas contra 44 de los republicanos, con dos contiendas aún sin definir, según las proyecciones de NBC News. Llegaron a la elección en minoría de 47 a 53 y necesitaban ganar cuatro bancas para dar vuelta la cámara: terminaron quedándose con siete

los demócratas suman de los republicanos, con dos contiendas aún sin definir, según las proyecciones de NBC News. Llegaron a la elección en minoría de 47 a 53 y necesitaban ganar cuatro bancas para dar vuelta la cámara: terminaron quedándose con siete Bancas dadas vuelta: Iowa, Kansas, Ohio, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas. Varios de esos estados habían votado a Trump por más de 10 puntos en 2024

Iowa, Kansas, Ohio, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas. Varios de esos estados habían votado a Trump por más de 10 puntos en 2024 Kansas: eligió a su primer senador demócrata desde 1932

eligió a su Texas: el demócrata James Talarico se convirtió en el primer senador de su partido por ese estado desde 1988

el demócrata James Talarico se convirtió en el por ese estado Cámara de Representantes: los demócratas tienen 231 bancas confirmadas y NBC News proyecta que llegarán a al menos 258, muy por encima de las 218 necesarias para la mayoría

los demócratas tienen y NBC News proyecta que llegarán a al menos 258, muy por encima de las 218 necesarias para la mayoría Récord: sería la mayor bancada demócrata en la cámara baja desde 1993 , año en que asumió Bill Clinton

sería la en la cámara baja , año en que asumió Bill Clinton Distritos: los demócratas ganaron bancas en distritos que habían votado a Trump por hasta 18 puntos en 2024

Con este resultado, el republicano Mike Johnson dejará de presidir la Cámara de Representantes cuando asuma el nuevo Congreso en enero. Según The Washington Post, la suba de precios y la guerra con Irán fueron los dos ejes del descontento que capitalizó la oposición.

Qué dijo Trump sobre la derrota en las elecciones

Tras conocerse los resultados, el mandatario habló con distintos medios estadounidenses. En una entrevista telefónica con Fox News, sostuvo que los candidatos republicanos "no inspiraron a la gente a salir y votar".

En la misma cadena afirmó: "Estoy un poco sorprendido, pensé que lo haríamos mejor". También señaló: "Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo".

Sobre el conflicto en Medio Oriente, Trump dijo que el resultado "en parte" se debió a Irán, y agregó que "la gente entendió la importancia" de lo que hizo en ese frente.

Ante The New York Times declaró: "Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados". Y añadió: "Probablemente lleguemos a algún acuerdo".

Sobre la relación con el nuevo Congreso, advirtió en Fox News: "Me enviarán cosas insensatas y las vetaré".

Cómo impacta en Argentina la derrota de Trump

El nuevo Congreso estadounidense asumirá en enero con mayoría opositora en ambas cámaras. Llega en un momento en el que la relación entre el Gobierno de Javier Milei y Washington se apoya en dos pilares: el respaldo financiero del Tesoro y el acuerdo comercial bilateral.

En lo financiero, el Tesoro y el BCRA firmaron una línea de swap por hasta u$s20.000 millones, anunciada el 20 de octubre de 2025. Esa línea depende del Fondo de Estabilización Cambiaria, que administra el secretario del Tesoro con aprobación del presidente y sin votación del Congreso.

El Banco Central usó unos u$s2.500 millones antes de las elecciones legislativas argentinas y los canceló en diciembre de 2025, pero el acuerdo sigue vigente.

La ley que regula ese fondo del Tesoro solo exige que el Presidente envíe al Capitolio una justificación escrita cuando un crédito supera los seis meses dentro de un período de 12.

El cambio está en el margen de la oposición. La No Argentina Bailout Act de Elizabeth Warren, presentada en octubre de 2025 para prohibir el uso de ese fondo en la Argentina, no salió del Comité Bancario del Senado. Como los proyectos caducan con el cambio de Congreso, los demócratas deberían volver a presentarla. Para ser ley, además, tendría que superar el veto de Trump, lo que exige dos tercios en ambas cámaras.

En lo comercial, el vínculo se plasmó en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, ARTI, que ambos países firmaron el 5 de febrero en Washington y que incluye compromisos de comercio digital. El 14 de octubre, el canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional que habilita su envío al Congreso de la Nación para su aprobación.

Del lado estadounidense, el acuerdo prevé:

Aranceles: la eliminación de los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos

la eliminación de los aranceles recíprocos para Acero y aluminio: el compromiso de revisar los aranceles a esos metales, que todavía alcanzan a la Argentina

Según Quirno, las exportaciones argentinas a Estados Unidos sumaron u$s6.570 millones entre enero y agosto de 2026, un 35% más que un año antes. En paralelo, los demócratas impulsan la American Farmers First Act, que busca compensar a productores estadounidenses afectados por la competencia argentina.

Los frentes a seguir en los próximos meses incluyen el riesgo país, que ya superó los 800 puntos, su nivel más alto desde la tensión preelectoral de 2025, y la evolución de los mercados financieros ante el nuevo escenario político.

El S&P 500 subió en las 20 elecciones de medio término desde 1946, con un alza promedio de 14,8% a 12 meses, según Damián Vlassich, de IOL, en el análisis de iProUP sobre CEDEAR.

Bitcoin cayó hasta unos u$s75.700 con el barrido demócrata y luego rebotó. La Clarity Act frenada en septiembre caducará con el actual Congreso y deberá empezar de nuevo, con Warren como posible titular del Comité Bancario del Senado.