El comercio electrónico crece mientras inflación, consumo y tecnologías transforman los hábitos de compra y las estrategias de las empresas

Las empresas enfrentan el desafío de integrar inteligencia artificial y logística eficiente para competir en un mercado donde los hogares priorizan el ahorro.

El sector alcanzó 248 millones de productos comercializados, apoyado en el uso de billeteras electrónicas y planes de cuotas ante la alta inflación.

El comercio electrónico en Argentina facturó $19.533.815 millones durante el primer semestre de 2026, logrando una expansión del 22% en unidades vendidas.

El comercio electrónico argentino vendió 248 millones de productos durante el primer semestre de 2026, aunque los compradores muestran mayor atención a los precios, la financiación y las entregas.

Con más operaciones digitales, las empresas enfrentan una competencia que exige combinar inteligencia artificial, logística, medios de pago y experiencias personalizadas para sostener su crecimiento.

¿Cuánto creció el comercio electrónico en Argentina durante 2026?

Según el estudio Mid Term 2026, elaborado por Kantar para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector facturó $19.533.815 millones entre enero y junio.

La cifra representa un crecimiento nominal del 28% frente al mismo período de 2025, mientras las órdenes de compra alcanzaron $181,5 millones, un 21% más.

También se comercializaron 248 millones de artículos, con una expansión interanual del 22%, indicador que confirma el aumento de las operaciones digitales independientemente de los precios.

Sin embargo, la facturación requiere otra lectura: la inflación interanual superó el 32% durante buena parte del semestre y llegó al 33,5% en junio.

Por eso, al descontar la evolución de los precios, el crecimiento real de los ingresos fue considerablemente menor e incluso podría resultar levemente negativo, dependiendo del deflactor utilizado.

El ticket promedio se ubicó en $107.597, mientras la categoría Alimentos y bebidas encabezó los rankings de facturación y unidades comercializadas, seguido por Electro, Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

Para Mauro Zicarelli, CEO de DELENIO, estos resultados demuestran que comprar por Internet dejó de ser una alternativa secundaria y se incorporó a las rutinas cotidianas.

Los consumidores esperan investigar, comparar, consultar, comprar y recibir productos mediante una experiencia integrada, sin fricciones y con atención durante todo el recorrido.

¿Cómo cambiaron los hábitos de compra de los argentinos?

La expansión digital convive con compradores que analizan cuidadosamente las condiciones financieras y buscan administrar mejor sus presupuestos.

La tarjeta de crédito continúa siendo el principal medio de pago, aunque las billeteras electrónicas, el débito online y otros mecanismos digitales también fueron ganando participación.

Según CACE, las operaciones financiadas entre siete y doce cuotas representan el 19%, mientras que los planes de seis cuotas concentran otro 26%.

Esta distribución refleja dos comportamientos: usuarios que prefieren cancelar inmediatamente sus compras mediante billeteras o débito y otros que necesitan distribuir los gastos para reducir su impacto mensual.

"Hoy 9 de cada 10 argentinos ya compran online", destacó Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante.

Para Comino, el crecimiento de las unidades comercializadas confirma la consolidación del canal y refleja nuevas prioridades vinculadas con la comodidad logística, la financiación y un checkout sencillo.

Las empresas necesitan revisar sus mecanismos de venta, cobro y atención, porque ya no alcanza con abrir una tienda virtual, publicar productos en marketplaces o conseguir visitas mediante publicidad digital.

El diferencial también depende del conocimiento del cliente, los medios de pago, la comunicación y la capacidad de generar nuevas compras.

¿Qué impulsa las compras online de alimentos y bebidas?

La sensibilidad frente a los precios resulta especialmente visible en los alimentos, que generan operaciones frecuentes y permiten incorporar plataformas digitales al abastecimiento cotidiano, con consumidores cada vez más atentos al ahorro.

Juan Etcheverry, General Manager Argentina de Cheaf, identifica el ahorro como un factor central en las decisiones de compra, especialmente entre hogares con presupuestos ajustados que buscan obtener mayor valor por operación.

En ese contexto, los consumidores también adoptan modelos comerciales digitales anteriormente menos extendidos, que les permiten acceder a productos alimenticios a precios más convenientes y administrar mejor sus gastos cotidianos.

Los datos de Scentia muestran que el consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo y acumuló una contracción del 3% durante los primeros cinco meses de 2026.

En contraste, el comercio electrónico avanzó 29,9% interanual, mientras los supermercados de cadena, mayoristas y autoservicios registraron variaciones negativas, un comportamiento que refleja diferencias entre los canales comerciales.

Esta evolución evidencia un traslado de operaciones hacia entornos digitales, aunque no necesariamente una recuperación del consumo agregado, en un escenario donde los hogares priorizan precios y oportunidades de ahorro.

Cheaf conecta comercios con excedentes alimenticios y consumidores interesados en adquirir esos productos mediante descuentos, facilitando operaciones que permiten aprovechar mercadería disponible y ofrecer alternativas más económicas.

Etcheverry explica que el modelo transforma productos que podrían representar pérdidas para los establecimientos en una nueva fuente de ingresos, mientras ofrece precios accesibles y desarrolla alternativas comerciales que antes resultaban más difíciles de implementar.

¿Por qué la logística es clave para competir?

La distribución representa otro factor determinante para las empresas, especialmente porque los consumidores valoran la comodidad y previsibilidad de las entregas.

Según CACE, el envío a domicilio concentra el 60% de las modalidades logísticas, mientras el retiro en puntos de venta representa el 31%.

Otro 6% corresponde al retiro en sucursales de operadores logísticos, lo que confirma el predominio de la entrega domiciliaria.

Para Franco Tertzakian, CEO de Shipnow, el crecimiento digital obliga a dejar de considerar la logística exclusivamente como un costo operativo.

La capacidad de entregar pedidos de manera previsible forma parte de la infraestructura necesaria para acompañar la expansión comercial.

"El objetivo no es entregar cada vez más rápido a cualquier costo, sino entregar mejor, con previsibilidad y una estructura preparada para sostener el próximo salto del eCommerce", plantea.

El desafío también comprende federalizar las operaciones, lo que implica mucho más que aceptar pedidos de todo el país, ya que requiere acercar stock, integrar sistemas y mantener estándares similares de servicio sin importar dónde viva el comprador.

¿Cómo utilizan las empresas la IA para vender?

Siete de cada diez compañías relevadas ya utilizan inteligencia artificial, principalmente en marketing, automatización, análisis de datos, personalización y experiencia de usuario, áreas donde buscan mejorar sus operaciones comerciales.

Sus aplicaciones también incluyen generación de contenidos, segmentación de clientes, automatización de comunicaciones, detección de oportunidades comerciales y optimización de procesos internos.

Martín Senderey, COO de Arbusta, advierte que incorporar estas herramientas requiere preparar previamente la información empresarial y contar con intervención humana, porque, según sostiene, "la inteligencia artificial por sí sola no puede generar resultados confiables sin nuestra ayuda".

El ejecutivo también señala que: "Las empresas sienten la presión por incorporar IA porque saben que representa una enorme oportunidad competitiva. Cuando los datos no están preparados, la IA simplemente reproduce esos mismos problemas a mayor velocidad".

Por su parte, Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity, advierte que los agentes inteligentes podrían modificar el recorrido de compra, históricamente organizado alrededor de buscar, comparar y decidir.

Estas herramientas podrían interpretar necesidades, evaluar alternativas y avanzar sobre determinadas etapas comerciales, incluso facilitando algunas acciones de compra, aunque los usuarios conservarían la decisión final y posiblemente navegarían menos páginas.

Desde Facturante, Lorena Comino también identifica la inteligencia artificial como un motor de transformación comercial, con datos, pagos y comunicaciones cada vez más integrados.

¿Cómo influyen WhatsApp y la personalización en las decisiones de compra?

Los consumidores pueden descubrir productos en Instagram, buscar referencias en Google, visitar tiendas online y realizar consultas por mensajería, combinando diferentes canales antes de decidir concretar una compra.

También pueden abandonar una operación y regresar horas o días después para concretarla, luego de evaluar otras alternativas disponibles y comparar condiciones comerciales, precios y beneficios ofrecidos.

En ese recorrido, los usuarios no necesariamente distinguen entre marketing, tienda virtual, logística, atención y comunicación posventa, sino que esperan una experiencia integrada durante todas las etapas comerciales.

Para Mauro Zicarelli, CEO de DELENIO, las empresas que mejor aprovechen el crecimiento serán aquellas capaces de conectar esos puntos de contacto y acompañar al comprador durante todo su recorrido.

El objetivo no pasa necesariamente por acumular más tráfico, sino por integrar cada interacción y convertirla en una experiencia comercial coherente, que facilite las decisiones y fortalezca el vínculo con los clientes.

Martín Stipelman, Head of Business Development LATAM de Growlat, sostiene que la comunicación personalizada puede convertirse en una ventaja competitiva frente a la sobreinformación que reciben diariamente los consumidores.

Como los teléfonos permanecen constantemente al alcance de las personas, una interacción oportuna mediante WhatsApp puede modificar una decisión de compra en pocos minutos y favorecer las ventas, la recuperación de clientes y la recompra.

¿Cuáles son los desafíos del comercio electrónico para el segundo semestre?

El balance muestra que el sector facturó más, procesó más órdenes y comercializaron más productos, aunque la inflación y la retracción del consumo obligan a interpretar esos resultados con cautela.

Una parte del crecimiento responde al traslado de operaciones desde establecimientos tradicionales hacia plataformas digitales, sin que necesariamente aumente el gasto real de los hogares.

Los compradores combinan descuentos, financiación, billeteras, marketplaces y aplicaciones para administrar sus presupuestos y aprovechar oportunidades.

Durante la segunda mitad de 2026, las empresas deberán combinar tecnología y eficiencia operativa, aprovechar sus datos propios e incorporar inteligencia artificial donde produzca resultados concretos.

También necesitarán ampliar las alternativas de pago, reducir obstáculos durante el checkout, profesionalizar la logística y fortalecer las comunicaciones con sus clientes.

La digitalización por sí sola no garantiza el crecimiento: la competencia dependerá de generar valor en cada interacción y construir relaciones comerciales duraderas.