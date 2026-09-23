El comercio agéntico ya está entre nosotros. MODO se convirtió en la primera billetera en permitir que los usuarios argentinos busquen y compren productos sin salir de ChatGPT.

El socio elegido es Frávega, usado como caso de éxito ante el resto de los comercios que operan en la app. Así, MODO será la primera billetera que permitirá buscar productos, comparar opciones, crear un carrito y abonarlo sin salir del chat.

El plan agéntico de MODO contra Mercado Pago

La jugada excede el negocio financiero y primerea Visa, Mastercard y algunos bancos que comenzaron sus pilotos. Es el puntapié inicial para dominar el terreno de juego en que se definirán las compras y los pagos.

Diego Kupferberg, experto en emprendimientos digitales y fundador de API Hub de Negocios, asegura que así MODO "gana presencia en el lugar donde empieza la decisión de compra: la pelea de las billeteras fue por estar en el checkout; el comercio agéntico corre ese punto hacia atrás, a la conversación donde el usuario busca y compara".

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, añade que "MODO logra no quedar desintermediado si la interfaz financiera deja de ser la billetera. Puede perder tráfico, pero está presente en el momento de decisión, independientemente de dónde comience la compra".

Esta presencia de las entidades, según Kupferberg, ofrece "identidad validada, cuentas reales y confianza regulatoria: cuando un agente ejecuta un pago en nombre de una persona, esa confianza vale más que nunca".

El plan de MODO para hacerse fuerte en los pagos agénticos

El golpe también alcanza a Mercado Libre, que lidera el posicionamiento en buscadores (SEO), pero la pelea por destacarse en las respuestas de la IA (GEO) recién comienza.

Kupferberg remarca que, si bien "posee la ventaja de un ecosistema propio, con marketplace, logística, crédito y millones de usuarios; MODO juega otro partido: el de la infraestructura abierta del sistema bancario".

"En un mundo de agentes, esa diferencia será una ventaja, porque necesitan rieles de pago neutrales que funcionen con cualquier comercio, no solo dentro de un ecosistema cerrado. MODO busca posicionarse como el estándar bancario para pagos agénticos", añade.

Chaves matiza que el modelo cerrado de Mercado Libre es opuesto a esa interoperabilidad: "No necesariamente gana uno. Son arquitecturas distintas para disputar el mismo momento: la decisión de compra".

MODO, Mercado Libre y el pago como commodity

El pago, según los expertos, se convirtió en commodity. La billetera que finalice el checkout tiene que ganar la contienda antes. Ahí estará el valor agregado y, según Chaves del Valle, cada plataforma cumple un rol distinto:

" Google captura valor en descubrimiento y publicidad"

captura valor en descubrimiento y publicidad" " Amazon y Mercado Libre lo hacen en descubrimiento, transacción y publicidad "

y lo hacen en descubrimiento, transacción y publicidad " "Bancos, en financiación y relación financiera; tarjetas y adquirientes aportan valor en pagos"

Por lo tanto, la información sigue siendo clave. "Quien entiende qué busca una persona, por qué elige una opción y en qué momento compra, tiene la llave para el crédito, la publicidad y la fidelización", advierte Kupferberg.

MODO desarrolló un plugin de comercio agéntico en ChatGPT

Advierte que el dueño de la interfaz conversacional controla la experiencia, por lo que "el gran desafío para marcas y entidades financieras será dejar de diseñar pantallas para trazar cómo aparecen y se describen dentro de una respuesta".

El tema ya inquieta a la banca. Christian Balatti, experto en fintech y fundador de EsXAI, asegura que "si la relación con el cliente la posee la superapp, el marketplace o el comercio; el banco corre el riesgo de convertirse en commodity regulado detrás de otra marca". "Retener la relación o resignarse a ser infraestructura sin perder esa relación es la decisión estratégica y ejecucional de la década", refuerza.

Kupferberg anticipa que "la marca se construirá menos por lo visual y más por la calidad del dato que expone, la confiabilidad del servicio y lo que pasa después de la compra: la entrega, la atención, la resolución de problemas", que siguen en la cancha del comercio.

MODO tiene otro punto a su favor: la cantidad de descuentos y planes de pago sin interés con diferentes bancos, que ofrecen otra paleta de opciones que ninguna otra billetera emparda al concentrar 35 entidades.

"Por la inflación y variedad de beneficios bancarios, comprar bien requiere mucho trabajo. Un agente que cruce precios, financiación y promos de cada entidad en una sola conversación resuelve un dolor real. MODO tiene mucho para aportar la promo correcta en el momento indicado", resume Kupferberg.

Chaves del Valle lo ilustra con un ejemplo: "Un televisor de $1 millón puede ser más conveniente que uno de $900.000 si se abona en 12 cuotas, 20% de reintegro o una promoción específica. La IA no solamente simplifica el checkout: reduce el costo cognitivo de comprar".

El partido decisivo de la banca agéntica

La movida de MODO es solo la primera mitad del partido. El segundo tiempo incluye servicios financieros tan inteligentes que, además de aceptar órdenes del usuario, conocerán sus necesidades antes de que se generen.

Se puede promptear para que ChatGPT compare artículos y permita comprar sin salir del chat

Christian Balatti define a esas entidades como los "ultrabancos " y los caracteriza como hiperautomatización de la banca, con un horizonte de menos de tres años y jugadores como JP Morgan o Nubank dando sus primeros pasos.

Lo ejemplifica con la compra de un 0Km, intención que una IA detecta a partir del comportamiento en redes del cliente. Esto dispara una maquinaria invisible en segundos.

"El sistema evalúa tu historial, busca el préstamo que más te conviene, revisa tu capacidad de pago en base a tus ingresos, reordena el presupuesto del mes según tus metas, manda tu preaprobación al concesionario y cuando llegás a ver el auto, solo tenés que dar el OK para llevártelo, porque también lo paga y abona el patentamiento", plantea.

En este sentido, Kupferberg remarca que "los bancos ya tienen la información para anticipar necesidades: patrones de consumo, vencimientos, momentos de vida. El salto es pasar de ofrecer productos a resolver situaciones". Chaves del Valle añade que un ultrabanco puede "convertirse en el gerente de finanzas" del usuario, con propuestas como:

" Tenés $800.000 sin invertir desde hace una semana . Estas son las opciones disponibles"

. Estas son las opciones disponibles" "Tu seguro vence dentro de 15 días. Encontré tres alternativas más económicas"

Así, la IA será la pantalla más consultada por usuarios en la era de los ultrabancos. "Las billeteras quedarán para operaciones de mayor complejidad, mientras que las transacciones simples y recurrentes migrarán a interfaces conversacionales. Es un modelo híbrido: la app como centro de control y el agente como canal de ejecución", anticipa Kupferberg.

MODO ya avanzó y a Mercado Pago, según Chaves del Valle, le quedan "dos caminos, que incluso puede recorrer simultáneamente":

"Abrirse a los agentes externos para que productos de Mercado Libre puedan descubrirse y eventualmente comprarse desde agentes"

"Construir una experiencia agéntica propia dentro del ecosistema Mercado Libre-Mercado Pago"

"Aparece un dilema: si las compras empiezan en ChatGPT, Mercado Libre puede conservar la transacción pero perder parte del descubrimiento, que es muy valioso porque alrededor de él existe también el negocio publicitario", remarca.

Los expertos creen que todavía falta que la regulación entre al terreno de juego, para evaluar responsabilidades en caso de un error de los agentes. Para Balatti, el enfoque de "human-in-the loop de cada decisión material sigue siendo, por ahora, la única certeza regulatoria".

El futuro, según Chaves del Valle, pasará de la batalla entre apps financieras a una competencia entre agentes. "MODO está haciendo algo estratégicamente interesante: no está instalando su billetera dentro de ChatGPT, sino a los bancos, sus promociones y capacidad de pago y financiación dentro del momento en que una IA ayuda al consumidor a decidir", cierra.