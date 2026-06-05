La compañía Galo AI desarrolla herramientas de inteligencia comercial sobre WhatsApp. Ya trabaja con más de 50 empresas y opera en cuatro países

El retail mayorista todavía opera con una lógica analógica en un entorno cada vez más digital: pedidos por WhatsApp, audios, listas informales y conversaciones dispersas que dificultan la gestión comercial.

En ese contexto, gran parte de las oportunidades de venta se pierden en lo que el sector describe como un "agujero negro": interacciones sin seguimiento, clientes que no vuelven a comprar por falta de contacto y operaciones que nunca se concretan por la ausencia de una gestión adecuada.

En ese contexto nació Galo AI, una startup fundada por Tomás Iakub junto a Benjamín Korach y Franco Pesce, ambos de 22 años. "Buscamos transformar WhatsApp en un sistema que capture, entienda y potencie cada interacción sin cambiar la forma en que los clientes compran", indica Iakub.

La compañía desarrolló un CRM inteligente sobre WhatsApp que gestiona en tiempo real y de forma transparente la relación con cada cliente. Entre sus principales funciones se destacan:

la toma de pedidos

la recuperación de clientes inactivos

la ejecución de campañas personalizadas.

Su diferencial se encuentran en la capacidad de generar inteligencia comercial. Mientras opera sin fricciones para el usuario, la plataforma construye una capa de datos impulsada por inteligencia artificial que convierte cada conversación en información accionable para nuevas oportunidades comerciales.

Además, incorpora herramientas de upselling inteligente tanto en pedidos directos como a través de equipos comerciales, junto con una aplicación para vendedores que centraliza la gestión, mejora la productividad y permite identificar oportunidades.

Galo AI permite recuperar oportunidades de negocio que antes pasaban desapercibidas

Galo AI ya procesa millones mensuales y busca expandirse a nuevos sectores

Actualmente, Galo AI gestiona más de u$s5 millones mensuales en transacciones a través de un modelo que combina un abono fijo con componentes variables según la realidad de cada empresa.

Si bien la startup comenzó enfocada en la industria alimenticia, su objetivo es expandir la tecnología hacia otros verticales. Hoy cuenta con más de 50 clientes activos y opera en cuatro mercados de América Latina:

Argentina

Colombia

México

Uruguay

"Trabajamos con distribuidoras, marcas y compañías del retail mayorista que tienen estructuras comerciales muy distintas entre sí. Por eso ofrecemos distintos módulos según las necesidades de cada operación", agrega Tomás.

Según el análisis de sus fundadores, una gran cantidad de distribuidoras pierde ingresos por falta de seguimiento comercial, escasa capacidad de recompra y poca visibilidad sobre el comportamiento de sus clientes.

En ese contexto, la implementación de Galo AI permite recuperar oportunidades de negocio que antes pasaban desapercibidas. De acuerdo con la empresa, algunos clientes lograron incrementar sus ventas hasta un 15% tras incorporar la plataforma a sus procesos comerciales.

Proyecciones futuras para Galo AI

Para el lanzamiento del proyecto, Galo AI contó con el apoyo de inversores estratégicos vinculados al ecosistema tecnológico.

"Para nosotros, que ejecutivos y emprendedores con experiencia en unicornios y empresas globales decidieran acompañar el proyecto fue una señal muy fuerte de que estábamos resolviendo un problema relevante en un mercado con enorme potencial", destaca Iakub.

De cara a los próximos años, la startup proyecta sostener el ritmo de crecimiento y profundizar su presencia en los mercados donde ya opera. Además, planea ampliar las capacidades de su plataforma y sumar nuevos productos dentro de su ecosistema tecnológico.

"Creemos que todavía estamos en una etapa muy temprana de adopción de inteligencia comercial en el retail B2B y queremos liderar esa transformación", manifiestan desde la compañía.

Para acelerar esa expansión, los fundadores no descartan avanzar en nuevas rondas de financiamiento durante los próximos meses. El objetivo será fortalecer el desarrollo tecnológico, incorporar talento y consolidar su posición en un mercado que recién comienza a incorporar herramientas de IA para optimizar sus procesos comerciales.