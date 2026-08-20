Las ventas online aumentaron un 28% en Argentina durante la primera mitad de año, mientras las órdenes aumentaron 21% y los productos vendidos, 22%

Alimentos, bebidas y herramientas lideran el consumo digital, mientras que un 18% de los usuarios realizó su primera compra internacional este semestre.

El volumen de operaciones creció un 21% con 181,5 millones de órdenes de compra, mientras que el ticket promedio por transacción se ubicó en $107.597.

El comercio electrónico argentino alcanzó una facturación de $19,5 billones en el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 28%.

El comercio electrónico argentino mantuvo su crecimiento durante la primera mitad de 2026. Según un informe de la CACE, la facturación alcanzó los $19.533.815 millones, mientras que las órdenes de compra aumentaron 21%.

De esta manera, se demostró que las ventas online ganan cada vez mayor peso en los hábitos de consumo, lo que presenta un incremento del 28% interanual, según el estudio Mid Term elaborado por Kantar para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El relevamiento también mostró un crecimiento en el volumen de operaciones. Entre enero y junio se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que durante el mismo período de 2025.

En paralelo, los consumidores adquirieron 248 millones de productos, un 22% más en términos interanuales. El ticket promedio por operación se ubicó en $107.597 durante los primeros seis meses del año.

Al analizar la facturación, las categorías que encabezaron el ranking fueron:

Alimentos y bebidas

Electro y Herramientas

Construcción

En cambio, al observar la cantidad de unidades vendidas, el liderazgo quedó en manos de Alimentos y bebidas, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

Según la CACE, la facturación alcanzó $19.5 billones y las órdenes de compra aumentaron un 21%

Compras en el exterior: cada vez más argentinos prueban el canal

El informe también puso el foco en el avance de las compras internacionales. Durante el primer semestre de 2026, el 18% de los encuestados confirmó haber realizado su primera compra online en el exterior.

Sin embargo, este tipo de operaciones todavía tiene una frecuencia ocasional: el 64% de quienes compran internacionalmente lo hace de manera esporádica, mientras que apenas el 10% mantiene una frecuencia habitual.

Para CACE, estos datos reflejan que el comercio electrónico amplía sus fronteras y que las compras digitales ya forman parte de las decisiones de consumo de una mayor cantidad de argentinos.

"Los resultados muestran que el comercio electrónico argentino crece y se consolida como parte de los hábitos cotidianos de consumo. El crecimiento de las órdenes y de las unidades vendidas refleja un canal cada vez más presente en la vida de los argentinos", indicó Andrés Zaied, presidente de la CACE.

CACE vs. Tiendanube: dos mediciones sobre el crecimiento del e-commerce

Los datos de CACE pueden compararse con los publicados por Tiendanube, que registró un crecimiento del 42,1% en la facturación durante el primer semestre. Sin embargo, ambos informes observan universos diferentes.

Mientras el estudio de CACE mide la evolución del comercio electrónico argentino en un universo amplio, Tiendanube releva el comportamiento de las más de 70.000 tiendas que utilizan su plataforma en el país. Por eso, las tasas de crecimiento no son directamente comparables.

La diferencia también se observa en los valores absolutos: mientras Tiendanube registró $1,23 billones de facturación dentro de su ecosistema, CACE contabilizó $19,5 billones para el conjunto del mercado relevado.

En el caso de Tiendanube, el crecimiento estuvo acompañado por un aumento del 21,6% en las órdenes de compra y del 31,9% en los productos vendidos.

Además, las transferencias bancarias alcanzaron el 27,2% de las operaciones, mientras que las tarjetas de crédito representaron el 46,6%.

Así, aunque utilizan metodologías y universos diferentes, ambos relevamientos coinciden en una tendencia: el comercio electrónico continúa creciendo en Argentina, tanto por la facturación como por el aumento de las operaciones y los productos vendidos.