Los argentinos aceleran sus compras en plataformas internacionales y el gasto vía courier se acerca al total registrado durante 2025

La caída en el poder adquisitivo en dólares, que retrocedió un 1,7% en julio, podría moderar el ritmo de este auge en el comercio electrónico local.

El Gobierno facilitó el régimen puerta a puerta al elevar el límite por paquete a u$s3.000 y eximir de aranceles productos personales de hasta u$s400.

Las compras internacionales mediante courier crecieron un 83,9% interanual entre enero y julio, alcanzando un acumulado de u$s751 millones en Argentina.

El boom de las compras internacionales sigue ganando terreno entre los consumidores argentinos y ya permite anticipar un nuevo máximo anual para las importaciones mediante courier y puerta a puerta.

Durante julio, las operaciones realizadas bajo esta modalidad alcanzaron los u$s108 millones, un 15,5% más interanual, aunque con una desaceleración frente a los tres meses anteriores.

¿Cuánto crecieron las compras al exterior durante 2026?

El dato más relevante surge del acumulado anual, porque entre enero y julio las importaciones realizadas mediante servicios postales totalizaron u$s751 millones, un 83,9% más que durante el mismo período de 2025.

Ese resultado dejó al volumen acumulado apenas u$s143 millones por debajo de todo lo registrado durante 2025, pese a que todavía quedan cinco meses para finalizar el año.

Si las compras mantienen un flujo mensual similar al observado durante 2026, las importaciones mediante esta modalidad podrían superar en septiembre el volumen correspondiente a los 12 meses anteriores.

¿Qué plataformas internacionales impulsan las compras?

El crecimiento de las operaciones mediante courier refleja un cambio en los hábitos de consumo, favorecido por el acceso a plataformas internacionales que ofrecen productos directamente desde el exterior.

Entre las alternativas disponibles aparecen Shein, Temu y Amazon, con una oferta que incluye indumentaria, tecnología, artículos para el hogar y una amplia variedad de otros bienes.

El Gobierno de Javier Milei también modificó las condiciones del régimen de importaciones puerta a puerta, una medida que contribuyó al desarrollo de este canal comercial.

A fines de 2024, el Ejecutivo amplió de u$s1.000 hasta u$s3.000 por paquete el límite correspondiente a los envíos eventuales, mientras determinados productos personales recibieron un beneficio adicional.

En concreto, los artículos de uso personal de hasta u$s400 quedaron exentos de aranceles, aunque continúan alcanzados por el IVA, reduciendo parte de los costos asociados a estas operaciones.

¿Cómo influye el dólar en las compras del exterior?

La combinación entre el acceso simplificado a bienes extranjeros y la dinámica del tipo de cambio favoreció el atractivo de determinados productos ofrecidos por vendedores internacionales.

Sin embargo, el poder de compra de los argentinos medido en dólares comenzó a mostrar señales de moderación, un factor relevante para analizar la continuidad de esta tendencia durante los próximos meses.

Según Analytica, el salario del sector privado registrado cayó 1,7% en dólares durante julio, marcando el primer retroceso después de siete meses consecutivos de crecimiento.

La menor capacidad de compra medida en dólares podría moderar el ritmo de crecimiento de las compras internacionales durante los próximos meses.

¿Qué impacto tienen las compras internacionales en Argentina?

El avance de las plataformas internacionales está modificando las decisiones de compra de los hogares argentinos, que ahora cuentan con una oferta más amplia de productos disponibles directamente desde otros mercados.

Esta expansión también incrementó la competencia para los comercios locales, que deben enfrentar una mayor disponibilidad de bienes provenientes del exterior.

Aunque el crecimiento mensual mostró cierta desaceleración, la tendencia general mantiene a las compras vía courier como un canal cada vez más relevante dentro del comercio electrónico argentino.