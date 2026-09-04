Bain & Company destacó el avance de los agentes autónomos y cómo las herramientas de IA ya están redefiniendo el comercio electrónico en EEUU y Argentina

Las marcas deben preparar sus sitios y productos para agentes de IA; un 30% de usuarios en Argentina ya compra con estas herramientas.

Este mercado agéntico representa el 25% del e-commerce de EE. UU., cambiando el retail a la prioridad algorítmica en la decisión de compra.

El comercio agéntico, donde la IA compra por usuarios, moverá hasta u$s500.000 millones en EE. UU. para 2030 (Bain & Company).

El comercio agéntico, el modelo en el que agentes de inteligencia artificial buscan, comparan y compran en nombre del usuario, moverá hasta u$s500.000 millones en Estados Unidos hacia 2030, según un informe de Bain & Company.

Esa cifra representaría hasta el 25% de todo el comercio electrónico norteamericano y confirma que la disputa central del retail digital dejó de limitarse a captar la atención para pasar a ganar prioridad dentro de los algoritmos.

El reporte de la consultora define al comercio agéntico como el conjunto de compras que agentes autónomos inician, influyen o completan por fuera de la navegación tradicional entre pestañas y 'carritos'.

Bain proyecta que el mercado total podría ubicarse entre u$s300.000 millones y u$s500.000 millones, un rango que otras consultoras como Morgan Stanley y McKinsey también miden, aunque con metodologías y pisos distintos.

Para las empresas de consumo masivo, el cambio implica que el cliente más relevante ya no es solo una persona, sino también un algoritmo que decide qué producto queda seleccionado en una respuesta automática.

La adopción de la IA en las compras de Estados Unidos avanza a ritmo acelerado

Las encuestas de Bain & Company entre consumidores de Estados Unidos muestran una adopción acelerada de estas herramientas:

Entre el 30% y el 45% ya usa inteligencia artificial como apoyo para investigar productos antes de comprar

como apoyo para investigar productos antes de comprar Un 64% declaró haber utilizado o estar dispuesto a utilizar IA para completar una compra

para completar una compra Un 44% de los compradores online inicia sus búsquedas directamente en un modelo de lenguaje o combina esa consulta con buscadores tradicionales

Pese a ese avance, la consultora remarca que la mayoría de los usuarios todavía no está cómoda con delegar una transacción completa sin intervención humana, sobre todo en compras de mayor consideración como electrodomésticos o viajes.

Qué pasa con el comercio agéntico en Argentina

La adopción de IA en Argentina muestra una dinámica igual de acelerada, de acuerdo con el mismo relevamiento de Bain & Company.

Un 72% de los usuarios ya integra estas herramientas en su rutina diaria, con ChatGPT y Gemini como las plataformas más usadas.

El informe de la firma detalla que el 55% las utiliza para buscar información, el 47% para educación y formación, y el 27% como asistencia directa durante el proceso de compra.

Además, un 41% confía en la IA para las etapas iniciales de investigación y comparación de precios, un 36% mantiene esa confianza en la selección de productos, y un 30% ya se anima a concretar una transacción usando exclusivamente herramientas de inteligencia artificial.

Ese salto se apoya sobre una base de comercio electrónico que ya venía en expansión. Según el Estudio Anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la facturación del sector alcanzó $34.033.238 millones en 2025, un 55% más que el año anterior, con 253 millones de órdenes de compra y 25,1 millones de compradores activos en el país.

Ese volumen de operaciones digitales amplía el terreno donde los agentes de IA pueden empezar a intervenir en la decisión final de compra.

Qué deben cambiar las marcas para prepararse

Bain & Company plantea cuatro frentes de acción para las empresas de consumo masivo que buscan adaptarse al nuevo escenario:

Construir una marca agent-ready , con descriptores concretos de uso en lugar de afirmaciones vagas

, con descriptores concretos de uso en lugar de afirmaciones vagas Transformar el sitio propio en una fuente de datos estructurada y legible para sistemas automáticos

y legible para sistemas automáticos Traducir reglas comerciales, precios, políticas de devolución y logística a formatos que un agente pueda ejecutar sin intervención manual

Eliminar silos internos con un equipo transversal y respaldo ejecutivo para sostener la estrategia

La consultora advierte que la transición no será uniforme entre categorías: los productos donde el precio, la velocidad y la disponibilidad definen la decisión de compra migrarán primero hacia el circuito agéntico, mientras que las categorías atadas al gusto personal o al hábito de consumo tendrán una adopción más gradual.