Desde su lanzamiento, la plataforma acumula más de 900.000 usuarios registrados, más de 400.000 cursos completados y casi 30.000 certificaciones otorgadas

El programa busca reducir la brecha de oportunidades y posicionar a Aleph como líder global en formación digital.

La iniciativa de educación digital ha capacitado a más de 900.000 usuarios, con +400.000 cursos completos en 170 países.

Aleph potencia Digital Ad Expert: ofrece más de 60 cursos gratuitos en habilidades digitales, marketing e IA a nivel global.

Aleph, empresa especializada en publicidad digital, pagos y soluciones fintech, anunció una nueva etapa de su plataforma educativa Digital Ad Expert, que ahora ofrece más de 60 cursos gratuitos para formar a estudiantes de todo el mundo en habilidades digitales de alta demanda.

La iniciativa busca reducir la brecha de oportunidades, democratizar el acceso a la economía digital y consolidar a la compañía como referente global en capacitación vinculada a marketing digital, redes sociales e inteligencia artificial.

Aleph ofrece más de 60 cursos gratis en marketing digital e IA

Con presencia en más de 130 mercados de alto crecimiento, Aleph ya alcanzó a usuarios en más de 170 países de América Latina, África, MENA y Asia.

Desde su lanzamiento, Digital Ad Expert acumula más de 900.000 usuarios registrados, más de 400.000 cursos completados y más de 30.000 certificaciones otorgadas.

La plataforma se apoya en la experiencia de Aleph como unicornio global de publicidad digital y fintech, trasladando al ámbito educativo conocimientos construidos desde la práctica diaria junto a grandes plataformas, anunciantes y agencias.

La oferta se organiza en certificaciones, cursos cortos y masterclasses. Entre las certificaciones se destacan el Digital Ad Certificate y el Digital Marketing & AI Certificate, orientados a competencias clave en marketing digital e IA.

Aleph amplió su oferta de cursos gratuitos y esto es lo que podés estudiar. (Imagen creada con IA)

Los cursos cortos permiten comprender el ecosistema y la estrategia de plataformas como Google, Spotify, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitch, Reddit y X, además de contenidos de alfabetización digital.

En tanto, las masterclasses y talleres, dictados por expertos de la industria, abordan tendencias, herramientas emergentes y casos reales del mercado.

Las capacitaciones están disponibles en español, inglés, francés y árabe, y se ofrecen tanto en formato de clases en vivo como de aprendizaje a ritmo propio.

Las clases en vivo tienen cupos limitados de hasta 500 estudiantes y promueven el intercambio directo entre pares, acompañados por coaches y facilitadores. Aún así, Aleph abre nuevos cohortes mensualmente y permite inscripciones desde la página web de Digital Ad Expert.

"Creemos que el talento está distribuido de manera equitativa en el mundo, pero las oportunidades no", sostuvo Daniela Picciotto, Senior Education Product Manager en Aleph.

Una estudiante llamada Mariel Ceshia Moreno Vera precisó que uno de estos cursos le enseñó que "el acceso al conocimiento en la era digital es una oportunidad real y que la educación no solo abre puertas, te enseña a que puedes construir las tuyas".