La tecnología encabeza las compras online de los argentinos, aunque almacén fue la categoría que más terreno sumó frente al año pasado, según NIQ

NIQ y CACE revelan que el consumidor es menor de 31, compra post-18h y gasta $108.700/año con alta fidelidad.

El e-commerce en Argentina vive un cambio: computación lidera ventas, pero Almacén (+0,6%) es la categoría de mayor crecimiento.

Computación y electrónica encabezan el ranking con el 22,8% de las ventas en valor, una participación que aumentó 0,2 puntos porcentuales respecto de 2025.

El dato surge de NIQ Digital Purchases, la herramienta que NielsenIQ presentó en Argentina para analizar el comportamiento de compra en el ecosistema digital, que permite seguir la evolución de categorías, retailers, marcas y productos.

El resto del podio:

Hogar y cocina con 17,1%

Automotriz con 10,9%

Bricolaje y herramientas con 8,8%

Pero la foto de participación esconde el movimiento más interesante, que está en otra categoría bastante más chica.

Almacén es la categoría que más creció, y eso indica un cambio en el rol que cumple el e-commerce en la vida cotidiana. Dejó de ser mayoritariamente el canal de la compra aspiracional para incorporar la compra de rutina.

Grocery, la categoría de almacén, concentra el 4,3% de las ventas pero fue la categoría que más participación sumó en el último año, con un avance de 0,6 puntos porcentuales. Le siguieron Automotriz con 0,4 puntos, y Salud y cuidado personal junto con Bricolaje, que avanzaron 0,2 puntos cada una.

Ese giro tiene correlato en los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Por unidades vendidas, Alimentos y bebidas se ubicó en el primer lugar durante el primer semestre de 2026, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

¿Quién compra, a qué hora y cuánto gasta?

El perfil del comprador de última milla que releva NIQ tiene tres rasgos definidos.

El horario: cerca del 44% de las ventas se concreta después de las 18 horas. El e-commerce de proximidad es, en buena medida, un fenómeno nocturno.

La edad: aproximadamente el 43% corresponde a consumidores nacidos después de 1995. Es decir, menores de 31 años.

El gasto: el promedio anual en este segmento alcanza los $108.700 por consumidor.

Hay además un dato que importa mucho para las plataformas: los consumidores muestran un alto nivel de fidelidad, con una participación del gasto superior al 80% en cada plataforma.

Eso significa que quien elige una app de delivery o de compra rápida concentra ahí más de ocho de cada diez pesos que gasta en el canal. La competencia no se juega en la compra individual sino en la captación inicial.

Nicolás Ferraro, especialista en comportamiento de consumo digital, explica qué implica ese nivel de fidelidad: "Una participación del gasto por encima del 80% es altísima y describe un mercado donde el usuario no compara precios entre apps en cada compra: elige una y se queda. Para las plataformas eso significa que el costo de adquisición se amortiza, pero también que robarle un cliente a un competidor es carísimo."

Si el e-commerce crece o se contrae depende de contra qué se lo mida, y esa distinción explica dos titulares aparentemente contradictorios.

Contra la inflación, se contrae. Según la CACE, la facturación del primer semestre de 2026 llegó a $19.533.815 millones, un 28% más interanual, frente a una inflación acumulada del 33,5% hasta junio. En términos reales, el sector retrocedió.

Contra el resto del comercio, arrasa. Según Scentia, mientras el total de canales de consumo masivo acumuló una caída del 2,6% interanual en julio, el comercio electrónico creció 6,3% frente a junio de 2026. En lo que va de 2026, el e-commerce exhibió una suba del 35,6%, muy por delante de supermercados, autoservicios, farmacias, kioscos y mayoristas.

Las cifras de volumen también acompañan: se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra en el primer semestre, un 21% más que en 2025, con 248 millones de productos comercializados, un 22% más. El ticket promedio fue de $107.597, apenas 5% superior al de un año atrás.

Ese ticket que crece solo 5% contra una inflación de 33,5% es el dato que confirma la contracción real: la gente compra más veces pero cada compra vale menos en términos de poder adquisitivo.

Las categorías de consumo masivo crecen más online

Esto pasa con todas las categorías, y ahí está lo llamativo del fenómeno, según los datos de Scentia.

No hay una sola categoría que explique el salto del canal. Todas las canastas relevadas mostraron crecimientos de dos dígitos contra julio de 2025:

Bebidas con alcohol: +59,1%

Alimentación: +56,7%

Higiene y cosmética: +45,2%

Impulsivos: +38,1%

Perecederos: +34,8%

Limpieza de ropa y hogar: +34,1%

Bebidas sin alcohol: +32,9%

Desayuno y merienda: +27,3%

El acumulado del año mantiene el patrón con crecimientos más moderados y parejos, encabezados por alimentación, con +50,1%, y bebidas con alcohol, con +40,7%.

Que los perecederos crezcan casi 35% es probablemente el dato más significativo del conjunto: implica que los argentinos empezaron a comprar online productos que antes se consideraban imposibles de despachar, como productos frescos y de verdulería.

Camila Bustos, analista de retail y consumo, señala qué hay detrás de ese crecimiento transversal: "Cuando todas las canastas crecen a dos dígitos y el canal físico cae, no estás viendo una preferencia de producto sino un cambio de hábito completo. El consumidor argentino resolvió que comprar desde el celular después de las 18 es más conveniente que ir al súper, y una vez que ese hábito se instala en alimentación y perecederos, es muy difícil que vuelva atrás."