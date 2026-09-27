El ejecutivo de Strategy plantea una nueva etapa para Bitcoin, con bancos que custodien BTC y lo acepten como garantía para acceder al crédito bancario

La propuesta busca integrar Bitcoin al sistema financiero y potenciar una futura economía de u$s100 billones impulsada por IA.

El Comité de Basilea aplica un peso de riesgo del 1.250% a ciertos criptoactivos, limitando la participación bancaria.

Michael Saylor propone que los bancos custodien Bitcoin y otorguen préstamos respaldados por él, con reglas claras.

Michael Saylor imagina que Bitcoin puede dar un nuevo paso dentro del sistema financiero si los bancos dejan de limitarse a ofrecer su compra y empiezan a incorporarlo en servicios tradicionales.

El presidente ejecutivo de Strategy propone que las entidades custodien Bitcoin y otorguen préstamos respaldados por esas tenencias, siempre que existan reglas más claras y, según su planteo, menos restrictivas.

La idea apunta a acercar Bitcoin a una masa mucho mayor de capital y, al mismo tiempo, abrir una nueva oferta de productos crediticios alrededor de un activo que mantiene una cantidad limitada.

¿Qué propone Michael Saylor para los bancos y Bitcoin?

La propuesta permitiría que un cliente entregue sus bitcoins al banco para su custodia y consiga financiación utilizando parte del valor de esas tenencias como respaldo, sin necesidad de venderlas inmediatamente.

El mecanismo seguiría una lógica conocida con otros activos, aunque Saylor considera fundamental diferenciar entre custodiar BTC pertenecientes a clientes, prestar dinero contra ellos y mantener Bitcoin con capital propio.

Esa distinción responde a que cada alternativa implica riesgos diferentes: la custodia supone proteger un activo ajeno, mientras el crédito depende del valor de una garantía que puede caer considerablemente.

Si el banco mantiene Bitcoin directamente, en cambio, las variaciones del precio impactan sobre su propio capital, por lo que la exposición de la entidad resulta diferente a las anteriores.

Para Saylor, establecer estas diferencias permitiría diseñar reglas específicas para cada actividad y facilitar una participación bancaria mayor, en lugar de aplicar un tratamiento uniforme a operaciones con características distintas.

¿Qué reglas deben cumplir los bancos para operar con Bitcoin?

Uno de los principales obstáculos que señala Saylor está en las normas prudenciales internacionales elaboradas por el Comité de Basilea, que determinan cuánto capital deben considerar los bancos frente a determinadas exposiciones.

Dentro de ese marco, ciertos criptoactivos clasificados como Grupo 2b reciben un peso de riesgo del 1.250%, un tratamiento deliberadamente conservador pensado para contemplar riesgos de mercado y crédito.

El porcentaje no representa un impuesto ni significa que el banco deba depositar 12,5 veces el valor de cada Bitcoin que custodie, porque sirve para calcular activos ajustados por riesgo.

El Comité de Basilea explica que, bajo ese mecanismo, el capital mínimo exigido puede llegar a ser equivalente al valor de la exposición, aunque el tratamiento prudencial cambia según el tipo y clasificación correspondiente.

Además, el Comité confirmó en mayo que durante 2026 continúa realizando una revisión específica de sus estándares prudenciales aplicables a las exposiciones bancarias a criptoactivos.

El contexto regulatorio también cambió después de que el Senado no lograra avanzar con la CLARITY Act el 15 de septiembre, con una votación de 49-50, por debajo de los 60 votos necesarios.

Por eso, Saylor considera que durante los próximos años el avance podría producirse mediante organismos como la SEC, CFTC, Departamento del Tesoro y reguladores bancarios, utilizando sus competencias actuales.

¿Cómo podrían los bancos impulsar la adopción de Bitcoin?

Strategy intenta seguir el avance de este proceso mediante su Bitcoin Banking Adoption Index, que ubicó la adopción entre las principales instituciones financieras analizadas en aproximadamente 32%, según su propia metodología.

El dato no constituye una medición regulatoria independiente, pero permite a Strategy presentar una referencia sobre el grado de incorporación de servicios vinculados con Bitcoin entre las instituciones financieras que analiza.

Saylor sostiene que una competencia mayor entre bancos por clientes propietarios de BTC podría aumentar la demanda de servicios de custodia y crédito, conectando el activo con una porción mayor del sistema financiero tradicional.

Su argumento también se apoya en que el protocolo de Bitcoin establece un máximo de 21 millones de BTC, una característica que, según su visión, vuelve relevante una eventual llegada importante de capital institucional.

Sin embargo, esa perspectiva no implica que una expansión de los servicios bancarios vaya a generar automáticamente una determinada suba del precio de Bitcoin, ya que se trata de una visión futura.

¿Por qué Saylor vincula Bitcoin con una economía de u$s100 billones?

El planteo de Saylor también incorpora a la inteligencia artificial, porque considera que los futuros agentes de IA podrán investigar productos, negociar condiciones y realizar transacciones automáticamente en representación de personas y empresas.

Según su tesis, esa economía necesitará activos y sistemas financieros capaces de funcionar durante las 24 horas y a la velocidad del software, dentro de un entorno cada vez más automatizado.

En ese escenario, ubica el potencial de los activos digitales alrededor de u$s100 billones, aunque no proporcionó un horizonte temporal concreto para alcanzar semejante dimensión.

La cifra es una proyección de Saylor y no una estimación consensuada sobre el tamaño futuro del mercado, por lo que debe interpretarse como su visión sobre una posible evolución.