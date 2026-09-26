Strategy propone que sus accionistas preferentes reciban dividendos diarios mediante un nuevo esquema que alcanza a cuatro de sus principales instrumentos

Los inversores de STRC seguirán expuestos a riesgos; su valor puede fluctuar por Bitcoin, distinto a MSTR, más ligada a la criptomoneda.

La medida modifica la frecuencia de cobro, no la rentabilidad. STRC, por ejemplo, ofrece 12% anual sobre un valor nominal de u$s100.

Strategy propone dividendos diarios para sus acciones preferentes STRF, STRC, STRK y STRD, manteniendo el rendimiento anual total.

Strategy prepara un cambio inusual en el mercado estadounidense al proponer que cuatro de sus acciones preferentes acumulen dividendos diariamente, aunque mantengan sus rendimientos anuales vigentes para sus propios inversores.

La iniciativa alcanza a STRF, STRC, STRK y STRD, y busca modificar la frecuencia con que los inversores reciben efectivo sin aumentar necesariamente la rentabilidad total de estos instrumentos financieros.

Cómo funcionarán los dividendos diarios de Strategy

El nuevo esquema contempla que los dividendos correspondientes a cada jornada del calendario se acumulen incluso durante fines de semana y feriados, aunque el dinero sea entregado durante el siguiente día hábil.

La modificación se concentra entonces en el momento de cobro y no en elevar el rendimiento que actualmente ofrecen las acciones preferentes de Strategy a quienes mantienen estos activos financieros.

En STRC, la tasa vigente alcanza el 12% anual sobre un valor nominal de u$s100, por lo que una acción mantenida bajo esas condiciones genera aproximadamente u$s12 durante un año completo.

Con el cambio propuesto, ese rendimiento se distribuiría mediante importes más pequeños y pagos más frecuentes, una característica que Strategy vincula con una posible mejora de la liquidez y estabilidad.

Para los inversores interesados en ingresos regulares, cobrar con mayor frecuencia podría resultar atractivo, aunque el mecanismo no modificaría por sí mismo el rendimiento anual correspondiente a cada acción preferente.

Qué riesgos mantiene STRC pese a los pagos frecuentes

La propuesta tampoco elimina los riesgos vinculados con STRC, cuyo precio puede alejarse de los u$s100 de referencia cuando aumenta la preocupación sobre la situación financiera de Strategy.

Un antecedente concreto ocurrió en junio, cuando Bitcoin perdió el nivel de u$s60.000 y STRC llegó a negociarse en u$s75, mostrando que la acción preferente también puede sufrir fuertes retrocesos.

La evolución de Bitcoin constituye un factor relevante porque STRC pertenece a una compañía cuya estrategia financiera está estrechamente relacionada con la criptomoneda y su comportamiento dentro del mercado financiero.

Además, mantener los dividendos exige que Strategy disponga de suficiente efectivo para afrontar los pagos comprometidos, por lo que una mayor frecuencia no elimina los riesgos financieros existentes actualmente.

Qué diferencia hay entre STRC y MSTR para los inversores

La diferencia con MSTR resulta especialmente importante porque ambas acciones cumplen funciones distintas dentro de la estructura de Strategy y presentan perfiles de riesgo diferentes para los inversores interesados en cada producto.

MSTR está mucho más vinculada con los movimientos de Bitcoin y puede registrar variaciones pronunciadas, ya que los inversores la consideran en buena medida una apuesta apalancada sobre la criptomoneda.

STRC, en cambio, está diseñada principalmente para generar ingresos y mantener su cotización alrededor de u$s100, aunque esa estructura no garantiza que permanezca siempre cerca de ese valor.

Los accionistas preferentes tienen prioridad dentro de la estructura de capital de Strategy, por lo que deben recibir sus pagos antes de que los titulares de MSTR obtengan cualquier distribución.

Para los accionistas de MSTR, el cambio sería indirecto, ya que los dividendos diarios corresponden a las acciones preferentes, mientras la acción común mantiene su exposición a los movimientos de Bitcoin.

Si finalmente se implementa, la distribución diaria podría consolidar a STRC como una alternativa centrada en flujo de efectivo, mientras MSTR conservaría una exposición considerablemente más volátil a Bitcoin.