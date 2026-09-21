Saylor cambió su postura sobre Clarity Act después del freno en el Senado y propuso que la industria cripto crezca bajo las reglas regulatorias actuales

La estrategia apunta a sumar 50 millones de usuarios en dos años para ganar peso político y evitar que la legislación imponga límites permanentes.

El sector cripto debería priorizar el crecimiento bajo regulaciones actuales de la SEC y otros organismos antes de buscar una nueva ley específica.

Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, rechaza la Clarity Act al considerar que las restricciones del proyecto frenan el desarrollo cripto.

La industria de activos digitales, en las actuales condiciones, puede obtener mejores condiciones mediante las normas de los organismos reguladores que aceptando las restricciones incluidas en la última versión negociada del proyecto de la ley Clarity Act, opinó Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy.

Saylor modificó su posición frente a la ley, luego que el Senado de los Estados Unidos no lograra avanzar con el proyecto el 15 de septiembre.

La votación del 15 de septiembre terminó con 49 votos a favor y 50 en contra de avanzar con el proyecto, lejos de los 60 necesarios para superar el trámite de cloture.

El senador Thom Tillis presentó posteriormente una moción para reconsiderar la votación, por lo que el proyecto no quedó formalmente muerto, aunque su avance quedó frenado.

Saylor planteó que la industria debería utilizar los próximos dos años para desarrollar productos y ganar usuarios bajo las facultades regulatorias existentes.

Su objetivo declarado es que el ecosistema alcance 50 millones de usuarios estadounidenses satisfechos antes de volver a concentrar los esfuerzos en una nueva legislación.

Cuál fue la postura de Saylor ante el fracaso de Clarity Act

El argumento central de Saylor es que una ley no necesariamente representa una ventaja para la industria si, a cambio de otorgar certezas jurídicas, incorpora restricciones que pueden limitar el desarrollo de nuevos productos.

Strategy hizo eco de esa posición al resaltar que el sector estaría mejor servido si avanza con reglas favorables de la SEC, la CFTC, el Departamento del Tesoro y los reguladores bancarios, en lugar de aceptar las restricciones contempladas en el acuerdo final de Clarity Act.

Entre los aspectos del proyecto que generaban reparos estaban las limitaciones a determinados incentivos asociados con las stablecoins de pago.

La propuesta impedía que determinados proveedores pagaran intereses o rendimientos simplemente por mantener una stablecoin, aunque permitía incentivos vinculados con actividades como:

pagos

transferencias

liquidez

garantías

gobernanza

staking

Para Saylor, la diferencia es importante, ya que en su planteo, proteger a una institución financiera frente a una crisis de liquidez no es lo mismo que protegerla frente a un competidor que pueda ofrecer productos más atractivos.

Su conclusión es que una regulación demasiado específica puede terminar convirtiendo determinadas restricciones en permanentes, mientras que las agencias regulatorias pueden adaptar sus reglas a medida que evolucionan los mercados.

Cuál fue el cambio en la postura de Saylor

El giro en las declaraciones de Saylor resultó particularmente llamativo porque el ejecutivo había expresado meses atrás una valoración positiva de Clarity Act.

La diferencia puede estar relacionada con las modificaciones introducidas al proyecto durante el proceso de negociación, aunque en su nuevo artículo no desarrolla de manera específica cómo las disposiciones de la última versión habrían afectado a Strategy.

Strategy atravesó durante 2026 un período de presión sobre sus productos financieros, donde STRC llegó a cotizar con un descuento significativo respecto de su valor nominal, algo que llevó a la empresa a elevar su dividendo a 12% y a crear un programa de recompra de hasta u$s1.000 millones.

La compañía informó posteriormente que había recomprado STRC con descuentos respecto de su valor nominal y que mantenía una reserva en dólares destinada a cubrir dividendos e intereses.

La empresa también cuenta con un programa que permite monetizar parte de sus tenencias de BTC para financiar la reserva de dólares, dividendos, intereses y determinados programas de recompra, por lo que informó que había vendido BTC por unos u$s218.4 millones durante 2026 hasta julio.

Cuál es la nueva apuesta de Saylor

El fracaso de Clarity Act no parece haber cambiado la tesis de fondo de Saylor sobre el futuro de los activos digitales, por lo que cambió es el camino que propone para llegar allí.

En lugar de esperar una ley que establezca un marco integral, el empresario plantea:

aprovechar las competencias actuales de los reguladores

desarrollar productos

captar usuarios

construir una industria suficientemente grande como para tener un peso propio en cualquier discusión legislativa futura

Además, la compañía continúa construyendo una estructura financiera alrededor de Bitcoin, combinando tenencias del activo con acciones ordinarias, acciones preferentes y mecanismos de financiación.

De esta forma, a finales de julio Strategy reportó tener 843.775 BTC y había recaudado u$s17.060 millones mediante sus programas de emisión de acciones durante 2026.

El debate, por lo tanto, ya no gira solamente alrededor de si Clarity Act debe convertirse en ley, sino que también planteó un dilema más amplio sobre quién debe definir las reglas de la economía digital estadounidense.

Sin embargo, Saylor ya mostró públicamente su postura para los próximos dos años, donde consideró que se debe construir la industria primero, y después, legislarla.