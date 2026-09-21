El cofundador de Ethereum explicó que las mismas herramientas que aceleran los ataques también agilizan la ciberseguridad de los sistemas expuestos

Buterin apuesta el 90% de su patrimonio a que las defensas con IA abaratarán auditorías, crucial para el ecosistema cripto.

El cofundador de Ethereum refuta la idea de que los modelos de IA superen la capacidad humana para parchear fallos de código.

Vitalik Buterin afirma que la IA no inclina la ciberseguridad a atacantes, ya que audita sistemas para cerrar vulnerabilidades.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, sostuvo que la inteligencia artificial no inclina la ciberseguridad a favor de los atacantes, porque las mismas herramientas que permiten automatizar ataques también sirven para auditar sistemas y cerrar vulnerabilidades antes de que sean explotadas.

El planteo lo hizo a través de su cuenta de X, en respuesta a un temor cada vez más extendido en la industria tecnológica: que los modelos de IA, capaces de hallar fallos de código y escribir malware a gran velocidad, terminen superando la capacidad humana de parchear sistemas.

Por qué sostiene que la tecnología no favorece al atacante

Según Buterin, si una herramienta de IA puede rastrear una falla en un sistema, otra equivalente puede auditar ese mismo sistema, detectar el hueco y cerrarlo antes de que alguien lo explote.

Durante años, buena parte del análisis de seguridad asumió que atacar es más barato que defender: al agresor le alcanza con encontrar una grieta, mientras el defensor tiene que cubrirlas todas. El argumento de Buterin es que la automatización masiva altera ese cálculo, porque abarata la auditoría continua de sistemas que antes dependía de especialistas escasos y costosos.

Una apuesta que ya venía sosteniendo con su propio patrimonio

La postura no es nueva. Días atrás, Buterin ya había rechazado el pronóstico del inversor Liron Shapira, quien estimó con 50% de confianza que el precio de bitcoin podría caer más de la mitad en los próximos dos años porque la IA terminaría erosionando las garantías de seguridad de la red.

Buterin respondió que se ubica en la posición opuesta y que cerca del 90% de su patrimonio neto ya funciona, en la práctica, como una apuesta a que esa seguridad va a sostenerse. Para el desarrollador, la probabilidad de una ruptura real en el hashing o en la prueba de trabajo que sostiene a Bitcoin es mínima.

La verificación formal, la respuesta técnica que viene planteando

Buterin conecta esta postura con una idea que desarrolló meses atrás en su blog personal: la verificación formal asistida por IA, un método que permite demostrar matemáticamente que un programa se comporta tal como promete.

Antes, escribir esas pruebas exigía más esfuerzo que desarrollar el propio software y estaba reservado a especialistas en teoremas y lógica, pero Buterin cree que la IA puede simplificar ese trabajo y producir código más confiable que el escrito solo por humanos.

Sin embargo, aclaró que la técnica no es una solución total: los sistemas demostrados matemáticamente igual pueden fallar si los desarrolladores parten de supuestos incorrectos o dejan partes del sistema sin revisar.

El terreno donde se juega la discusión

El debate no es abstracto para el ecosistema cripto, donde un error de código puede significar pérdidas millonarias e irreversibles. En los últimos meses se reportaron ataques que ya usan IA como parte del proceso:

Agentes automatizados que sondearon plataformas semanas antes de un hackeo

Campañas de malware que robaron criptomonedas a través de cuentas comprometidas en otras plataformas

Cada episodio alimenta la sensación de que los defensores corren detrás de los atacantes.

Buterin no niega ese riesgo, pero se opone a la lectura fatalista de que la IA condena a la ciberseguridad a una derrota estructural. Su apuesta es que las defensas evolucionan al mismo ritmo que las herramientas ofensivas, y que el resultado final va a depender de cuántos recursos destine cada organización a protegerse, no de una ventaja inherente del atacante.

La discusión se da en un momento en que cripto e inteligencia artificial se entrelazan cada vez más, desde la infraestructura de cómputo hasta los servicios de verificación, lo que multiplica tanto las oportunidades como los vectores de ataque.