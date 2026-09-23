La criptomoneda con mayor capitalización de mercado está mostrando indicadores positivos y los inversores esperan que el activo vuelva a los u$s100.000

Indicadores de corto plazo como el RSI muestran sobrecompra, sugiriendo una posible consolidación antes de intentar superar la resistencia de u$s87.331.

El activo superó su media móvil de 50 semanas, una señal técnica clave que no se observaba hace 45 semanas y suele preceder a ciclos alcistas mayores.

Bitcoin registra una suba semanal del 12,24%, alcanzando un máximo de u$s87.174 impulsado por el renovado interés institucional y compras en ETF spot.

Bitcoin (BTC) atraviesa una fase de recuperación después de semanas de estar a la baja, con una suba semanal del 12,24% que llevó al activo a tocar un máximo de u$s87.174.

En las últimas 24 horas el avance de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado fue más moderado, ya que solo creció un 0,33% respecto de una apertura en los u$s85.42.

El precio del activo se mantiene por encima de las principales medias móviles, ya que la SMA-200 se ubica en u$s70.698,21, mientras que la SMA-50 en u$s74.188,41.

En esta línea, la SMA-5 de la criptomoneda se encuentra en los u$s84.054, por lo que ahora aparece como el primer soporte dinámico relevante.

El repunte coincide con una recuperación más amplia del mercado de criptomonedas y con un renovado interés institucional, reflejado en entradas por u$s999 millones en ETF spot de Bitcoin.

Un elemento importante en esta etapa es el volumen, ya que Bitcoin registró operaciones por u$s38.830 millones durante la jornada previa y u$s37.460 millones en la actual, frente a un promedio de u$s30.680 millones.

La diferencia indica una actividad transaccional superior a la habitual y respalda el movimiento alcista, aunque por sí sola no alcanza para asegurar que la suba continúe.

¿Por qué Bitcoin se recupera y qué señal de cautela aparece?

Para el economista de la UBA y CONICET, Agustín Crivelli, la recuperación de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado tiene tres pilares sólidos y uno que genera precaución.

El primero es técnico y es el más significativo, según afirmó, ya que Bitcoin cerró por encima de su media móvil de 50 semanas por primera vez en 45 semanas, una señal que históricamente precedió a ciclos alcistas mayores.

Para dimensionarlo, Crivelli afirmó que esta señal no se veía desde antes del último gran rally y que el MACD se mantiene en territorio alcista con histograma de 653,7, lo que indica que el impulso de mediano plazo sigue a favor de los compradores.

"El segundo pilar es de flujos reales. En agosto entraron u$s3.500 millones en ETF, un movimiento de 25% en un año donde Bitcoin seguía en baja. Los holders dejaron de vender el último día del mes y los traders más grandes están posicionados en largo", explicó.

Y agregó: "eso significa que el rally fue fondos comprando lo que los holders entregaban, el lado vendedor redujo oferta sin reaccionar a malas noticias, lo que es estructuralmente positivo".

El tercer pilar es regulatorio, según subrayó, ya que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) concedió el 17 de septiembre una exención temporal de cinco años para la innovación que facilita la negociación secundaria de acciones tokenizadas, lo que mejoró el sentimiento general del ecosistema sin necesitar la CLARITY Act.

"La precaución viene de los indicadores de corto plazo, donde el RSI está en 70,1, zona de sobrecompra, y el estocástico K% en 87,4 con la banda superior de Bollinger en 99,4%, señalando que el precio está estadísticamente extendido hacia arriba. Dicho en términos simples: la suba fue rápida y el mercado puede necesitar respirar antes de continuar", puntualizó.

¿Qué necesita BTC para llegar otra vez a los u$s100.000?

En relación con el camino de la criptomoneda rumbo a los u$s100.000, el economista afirmó que ya está trazado, pero que tiene tres paredes que superar en orden.

"La primera resistencia inmediata está en u$s87.331. Si esa zona falla, el escenario neutral proyecta consolidación entre u$s81.300 y u$s87.300 mientras el RSI digiere la sobrecompra. Es la prueba más próxima y más importante".

Si rompe ese nivel, Crivelli manifestó que el siguiente punto técnico relevante es u$s89.000, y luego u$s94.000 antes de un posible movimiento hacia la barrera psicológica de los u$s100.000.

"No son niveles arbitrarios, en cada uno hay vendedores que compraron en esas zonas durante el rally de 2025 y esperan recuperar su inversión para salir", puntualizó el economista.

Los catalizadores que faltan para completar ese recorrido son concretos, según detalló Crivelli:

Primero, que las entradas a los ETF se sostengan , ya que son el canal de demanda institucional más transparente y medible.

, ya que son el canal de demanda institucional más transparente y medible. Segundo, una señal de la Reserva Federal (Fed) , no necesariamente un recorte, pero sí alguna indicación de que el ciclo de suba de tasas tocó techo.

, no necesariamente un recorte, pero sí alguna indicación de que el ciclo de suba de tasas tocó techo. Tercero, que el precio del petróleo siga bajando, lo que aliviaría la presión inflacionaria que mantiene a Kevin Warsh, presidente de la Fed, en una postura restrictiva.

Para el economista, el escenario más probable, según los analistas, ubica el retorno a los u$s100.000 hacia el cuarto trimestre de 2026, con el rebote comenzando en octubre y el precio saliendo formalmente de la tendencia bajista actual para moverse hacia arriba de manera consistente.

"Ese cronograma es consistente con los ciclos históricos post-halving, que generalmente materializan sus máximos 12 a 18 meses después del evento. Lo que hoy tiene Bitcoin que no tenía en julio es estructura técnica a favor. Lo que todavía le falta es el viento macro en la misma dirección", concluyó Crivelli.