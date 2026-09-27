Bitcoin registra su mejor trimestre desde 2024 y los holders toman ganancias, aunque los ETF al contado aportan capital para absorber las ventas

La demanda institucional y otros factores externos equilibran el mercado cripto, evitando correcciones pese a ventas y ataque a Bitget.

Los ETF de Bitcoin captan u$s2.840 millones en seis jornadas, superando el monto liquidado por los tenedores.

Bitcoin sube 44% en el trimestre y llega a u$s84.378, mientras los holders realizan u$s2.400 millones en ganancias.

Bitcoin avanzó 44% durante el tercer trimestre de 2026 y llegó a u$s84.378, impulsando a varios holders a cerrar posiciones para capitalizar el repunte tras tres períodos consecutivos de retrocesos.

Aun así, el volumen de beneficios realizados permaneció contenido frente a episodios anteriores, mientras los ETF de Bitcoin al contado recibieron u$s2.840 millones durante seis jornadas consecutivas de operaciones.

¿Por qué los holders de Bitcoin están tomando ganancias?

Los datos de ganancias y pérdidas realizadas netas muestran que los inversores movilizaron monedas adquiridas a valores inferiores al precio vigente, generando u$s2.400 millones de beneficios netos durante este proceso.

Esta métrica permite calcular el dinero efectivamente asegurado cuando los activos cambian de monedero a un precio mayor que aquel registrado durante su movimiento anterior dentro de la blockchain.

La toma de ganancias aparece después de un trimestre particularmente favorable para Bitcoin, cuya cotización acumuló una mejora del 44% durante el Q3 de 2026, alcanzando su mejor registro trimestral desde finales de 2024.

Bitfinex recordó mediante su cuenta de X que las etapas de máximos anteriores mostraron niveles diarios de ganancias realizadas considerablemente mayores, generalmente comprendidos entre u$s7.000 y u$s10.000 millones.

Desde la perspectiva de los analistas de la plataforma, los u$s2.400 millones registrados actualmente sugieren que los vendedores están actuando con menor intensidad, evitando una presión comparable sobre el mercado spot.

¿Cómo están absorbiendo los ETF las ventas de Bitcoin?

La demanda institucional está funcionando como contrapeso frente a los inversores que deciden realizar beneficios, debido al volumen de dinero que continúa ingresando mediante los fondos cotizados vinculados directamente con Bitcoin.

Durante las últimas seis sesiones bursátiles, los ETF de Bitcoin al contado reunieron entradas netas por u$s2.840 millones, superando el monto que los tenedores liquidaron durante ese mismo período.

El comportamiento anual también exhibe una mejora significativa, porque estos instrumentos acumulan cerca de u$s800 millones de flujo neto positivo durante 2026, después de comenzar el año con fuertes retiros.

En los primeros meses de 2026, las salidas acumuladas habían llevado el balance neto de los ETF hasta un déficit de u$s5.800 millones, marcando una diferencia considerable respecto del escenario actual.

Los registros de Bitfinex sugieren que el regreso de compradores institucionales podría amortiguar durante el corto plazo el efecto bajista provocado por las ventas de inversores minoristas.

¿Qué pasa con Ethereum y el resto del mercado cripto?

La tendencia de acumulación también aparece en Ethereum, donde cerca de 410.000 unidades de Ether fueron retiradas de exchanges durante el último mes, según información recopilada por Bitfinex.

Paralelamente, los ETF estadounidenses vinculados con Ethereum recibieron u$s680 millones durante cuatro sesiones consecutivas, mostrando nuevamente una participación institucional capaz de absorber parte de la oferta disponible.

El mercado consiguió atravesar esas operaciones sin registrar deterioros significativos en sus principales niveles de precios, incluso después de conocerse un ataque contra el exchange Bitget.

El incidente de seguridad alcanzó un valor estimado de u$s351,6 millones, mientras Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, explicó públicamente que el mecanismo empleado involucró transferencias fraudulentas de retiro.

La ejecutiva aclaró que el episodio no se produjo por una vulneración de claves privadas, una distinción relevante para comprender el método utilizado durante el ataque contra la plataforma.

¿Qué factores pueden influir ahora en el precio de Bitcoin?

El escenario externo también ofrece señales diferentes a las observadas durante las semanas anteriores, debido a que los bonos del Tesoro estadounidense interrumpieron parte de su reciente avance.

El índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de monedas relevantes, también perdió impulso, reduciendo parte de la presión ejercida sobre los activos considerados de riesgo.

Esta combinación contribuye a explicar por qué las ventas de Bitcoin no provocaron una corrección significativa en su precio, pese a que determinados inversores aprovecharon la suba para convertir ganancias latentes en resultados concretos.

La atención de los participantes institucionales estará puesta ahora en el próximo informe semanal correspondiente al mercado de derivados, junto con la actualización de los balances corporativos de reservas.

Ambos datos podrían aportar nuevas señales sobre el posicionamiento de los grandes participantes, mientras Bitcoin atraviesa un período donde las ventas conviven con una demanda institucional todavía capaz de absorberlas.