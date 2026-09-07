La firma de inversiones estadounidense explicó como la adopción institucional podría impulsar el precio de la criptomoneda en los próximos cinco años

River recomienda destinar 10% de la cartera a Bitcoin; otras firmas de Wall Street también prevén un fuerte incremento en su valor.

El modelo de la firma River se basa en una mayor asignación de BTC en carteras globales, estimando entradas netas de u$s1,3 a u$s5,3 billones.

River proyecta que el precio de Bitcoin alcanzará entre u$s250.000 y u$s840.000 en 3-5 años por adopción institucional.

Bitcoin podría alcanzar un precio de entre u$s250.000 y u$s840.000 en los próximos tres a cinco años, según un modelo de adopción institucional publicado por la firma de inversiones estadounidense River.

La proyección se basa en el impacto que tendría una mayor incorporación del criptoactivo en las carteras de inversión globales, impulsada por los ETF y la demanda institucional.

El análisis parte de que apenas el 4% de la población mundial posee Bitcoin y los asesores financieros en Estados Unidos destinan un promedio de solo 0,008% de sus activos al criptoactivo, según el informe de adopción de la propia compañía.

River plantea que si entre el 20% y el 40% de las carteras globales incorporan una asignación de entre 2% y 4%, sobre una base de u$s333.000 millones en activos financieros mundiales, las entradas netas oscilarían entre u$s1,3 y u$s5,3 billones.

Cómo un dólar de entrada puede triplicar la capitalización de Bitcoin

El modelo de River utiliza un multiplicador conservador de 3 veces: cada dólar que ingresa al mercado de Bitcoin generaría u$s3 de capitalización. Este factor se basa en ciclos anteriores, donde la relación fue de u$s4,50, u$s3,30 y u$s3,10 por dólar de entrada neta, respectivamente.

Con ese cálculo, la capitalización total de Bitcoin podría ubicarse entre u$s5,5 y u$s17,5 billones, lo que equivale a un precio de entre u$s250.000 y u$s840.000.

La adopción entre asesores financieros ya muestra señales de aceleración. Según una encuesta de Bitwise, la proporción de asesores que asignan fondos a criptoactivos pasó de 22% en 2024 a 32% en 2025, mientras que otro 56% planea incorporarlas o lo está considerando.

En paralelo, 29 de los 30 principales asesores de inversión registrados en Estados Unidos ya poseen Bitcoin, aunque con una asignación mediana de apenas 0,10%.

River recomienda destinar el 10% de una cartera a Bitcoin

Además de la proyección de precio, River dedicó una sección del informe a la asignación óptima en portafolios.

La firma sugiere que un inversor de largo plazo destine al menos 10% de su cartera al criptoactivo, una cifra que supera las recomendaciones de otros actores del mercado. Bank of America considera adecuado hasta un 4%, mientras que BlackRock ubica el rango entre 1% y 2%.

River argumenta que el modelo tradicional 60/40 perdió eficacia ante la alta inflación, el crecimiento de la deuda pública y un cambio en la correlación entre acciones y bonos.

En esa lectura, Bitcoin cumple tres funciones simultáneas: diversificación, cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo y potencial de apreciación. El informe ubica al activo en torno al 0,5% de todos los activos financieros globales.

La firma reconoce que la principal desventaja del activo sigue siendo su volatilidad. Aun así, señala que una cartera con 10% de exposición a Bitcoin en la última década habría cerrado en u$s60.595, frente a u$s25.364 del modelo 60/40, con un incremento de solo seis puntos porcentuales en la caída máxima.

Qué dicen otras firmas de Wall Street sobre el precio de Bitcoin

La estimación de River no es aislada. Los principales actores del mercado también publicaron sus proyecciones:

Los analistas de Bernstein proyectan que Bitcoin alcance u$s300.000 en el pico del próximo ciclo en 2029 en un escenario base, con un techo de u$s500.000 en una hipótesis optimista, y un objetivo a largo plazo de u$s1 millón para fines de 2033

en un escenario base, con un techo de u$s500.000 en una hipótesis optimista, y un objetivo a largo plazo de u$s1 millón para fines de 2033 El CEO de Coinbase, Brian Armstron g, situó la meta en u$s400.000 para 2030

g, situó la meta en Ark Invest planteó el rango más amplio: entre u$s300.000 y u$s1,5 millones para 2030 , vinculado a la institucionalización del mercado, el crecimiento de los ETF y las reservas corporativas

, vinculado a la institucionalización del mercado, el crecimiento de los ETF y las reservas corporativas En la vereda opuesta, el fundador de Cyber Capital, Justin Bons, advirtió sobre un posible colapso del activo en un horizonte de 7 a 11 años por la reducción del presupuesto de seguridad de la red tras los halvings

River advierte que su modelo se basa en supuestos que podrían no cumplirse. Los flujos de capital podrían resultar menores a los estimados y la evolución de los mercados se vería afectada por avances tecnológicos, conflictos geopolíticos y fragilidad fiscal.

Pero el punto de partida es claro: Wall Street recomienda cada vez más Bitcoin en un momento en que la mayoría de las carteras casi no lo poseen.

Para los inversores argentinos, el acceso a esta tendencia es posible a través de CEDEARs como el iShares Bitcoin Trust, que cotiza en pesos en BYMA y replica la exposición al ETF spot de Bitcoin de BlackRock.