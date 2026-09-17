La iniciativa busca posicionar al banco como actor clave en la infraestructura financiera digital y acercar a usuarios cripto a su negocio

El banco se suma a BBVA y Standard Chartered, afianzando la institucionalización de los activos digitales en el mercado europeo.

La plataforma gestionará monederos digitales y claves privadas de empresas, gestoras de activos y fondos, reduciendo riesgos.

Deutsche Bank lanzará un servicio de custodia regulada de Bitcoin y Ethereum para clientes institucionales y corporativos en Europa.

Deutsche Bank, uno de los bancos más importantes de Alemania, lanzará un servicio de custodia regulada para Bitcoin y Ethereum, dirigido a clientes institucionales y corporativos en Europa.

La iniciativa busca posicionar al banco como actor clave en la infraestructura financiera digital, en un mercado cada vez más demandante de soluciones seguras y confiables.

Deutsche Bank lanza servicio para custodiar Bitcoin y Ethereum

Según informó la entidad, el nuevo servicio permitirá a empresas, gestoras de activos, fondos de cobertura, custodios, brókeres e instituciones soberanas mantener sus activos digitales bajo custodia y realizar transferencias a terceros sin necesidad de desarrollar infraestructura propia.

Deutsche Bank se encargará de la gestión de monederos digitales y de las claves privadas, reduciendo la complejidad operativa y los riesgos asociados.

En su fase inicial, la plataforma admitirá Bitcoin, Ether y determinadas stablecoins como USDC, EURC y EURAU, con la posibilidad de ampliar la gama de activos en función de la demanda y los procesos regulatorios.

El banco diseñó el servicio con múltiples capas de seguridad y control operativo, incluyendo:

Generación segura de claves

Protección mediante hardware

Separación de funciones

Procesos de autorización con participación de varias personas

Almacenamiento en caliente y en frío

Sistemas redundantes

Procedimientos de copia de seguridad y recuperación

Deutsche Bank se suma a otros gigantes bancarios que ya custodian criptomonedas

Además, utilizará proveedores externos seleccionados para componentes tecnológicos específicos, aunque no se han revelado los nombres de las compañías involucradas.

Gerald Podobnik, codirector del Corporate Bank de Deutsche Bank, subrayó que "los activos digitales no son un reemplazo del sistema financiero tradicional, sino un complemento importante. Los vemos como nuevos rieles que pueden coexistir con las infraestructuras de mercado existentes, beneficiándose de la confianza y las garantías que ofrecen las instituciones financieras reguladas".

El ejecutivo agregó que el servicio se desarrollará en línea con la demanda de los clientes, los requisitos regulatorios y el apetito de riesgo del banco.

Este movimiento coloca a Deutsche Bank en la misma senda que otros bancos europeos como Standard Chartered y BBVA, que ya ofrecen servicios de custodia de criptomonedas.

En paralelo, el banco incluyó en su hoja de ruta la futura incorporación de instrumentos financieros tokenizados, aunque aún no se comunicó una fecha concreta para esa segunda fase.

¿Qué otros gigantes bancarios lanzaron sus propios servicios de custodia cripto?

Además de Deutsche Bank, varios gigantes bancarios ya lanzaron servicios de custodia cripto: Standard Chartered, BBVA, Santander, UBS, Fidelity, BNY Mellon y Goldman Sachs figuran entre los actores más relevantes, consolidando una tendencia global hacia la institucionalización de estos activos.

En el continente europeo, Standard Chartered se posicionó como pionero a través de su filial Zodia Custody, con licencia en Reino Unido y Luxemburgo. El banco británico ofrece custodia regulada de Bitcoin, Ethereum y stablecoins, y recientemente anunció la adquisición de negocios complementarios para ampliar su alcance.

BBVA, por su parte, lanzó en Suiza un servicio de compraventa y custodia de criptomonedas en 2021, integrando Bitcoin y Ethereum en su oferta para clientes privados. Santander también avanzó en la tokenización y custodia de activos digitales, con foco en corporaciones y grandes clientes europeos.

En Suiza, UBS y Sygnum Bank se consolidaron como referentes. UBS ofrece custodia regulada de BTC y ETH para clientes de banca privada, mientras que Sygnum, con licencia en Suiza y Singapur, se convirtió en el primer banco cripto del mundo, ofreciendo custodia, trading y servicios de staking.

El mercado estadounidense está dominado por Coinbase Custody, que respalda la mayoría de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin aprobados por la SEC, incluido el de BlackRock.

Sin embargo, esta concentración generó preocupación por el "punto único de fallo". Para diversificar riesgos, BlackRock incorporó a Anchorage Digital, el primer banco cripto con charter federal otorgado por la OCC.

Fidelity Digital Assets custodia su propio ETF de Bitcoin (FBTC), mientras que BNY Mellon y Goldman Sachs ofrecen servicios de custodia institucional en paralelo a productos financieros tokenizados. BitGo, con licencias en EE.UU., Europa y Asia, se consolidó como uno de los custodios más técnicos y diversificados.

En Asia, bancos como MUFG en Japón y SBI Holdings avanzaron en la custodia de activos digitales bajo marcos regulatorios estrictos.