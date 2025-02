La caída en picada de Bitcoin no se detiene. La criptomoneda más usada del mundo llegó a cotizar u$s83.000 el miércoles, su nivel más bajo desde octubre.

En tiempos de alta volatilidad como el actual, la estrategia de Michael Saylor, fundador de Microstrategy (rebautizada como Strategy), es la elegida por expertos cripto que procuran que la sangría no sea tan dolorosa. La receta se centra principalmente en la acumulación de Bitcoin como principal activo y tiene un enfoque que destacan los expertos.

El método Saylor: cómo funciona

Saylor y Strategy adoptaron una metodología de compra constante de Bitcoin, utilizando tanto el flujo de caja de la empresa como la emisión de deuda para adquirir la mayor cantidad posible de la criptomoneda estrella.

"Es una fórmula que se basa en la convicción de Saylor de que Bitcoin es un activo de reserva superior al efectivo y otros activos tradicionales, especialmente en un entorno de inflación creciente", comenta a iProUP el analista de mercados Walter Bazán.

En definitiva, se trata de entender a esta divisa digital no desde la especulación a corto plazo, sino como un activo cuyo fuerte es la acumulación y tenencia a largo.

A partir del cálculo de Saylor, Bitcoin tiene un promedio de crecimiento de 44% por año. Lógicamente, no pasa taxativamente durante cada ciclo, sino que resulta de cruzar subas y caídas. El magnate explica que mientras el activo registra ese avance anual, cualquier acción del S&P500 apenas rinde un 12%.

El momento actual de Bitcoin

"Yo vengo con operaciones a 5x, con lo cual si hubiera sido una operación punta a punta me hubiera liquidado. No me afectó porque uso la 'estrategia Michael Saylor', que no solo entra en long a 5x, sino que hace una especie de DCA (Dollar Cost Average) y a diario va promediando", señala a iProUP Norberto Giudice, conocido en redes como criptonorber.

"El promedio hace que acompañe ese precio, la liquidación baja y obviamente no me liquidó por suerte", agrega uno de los referentes cripto que más defiende la receta de Saylor.

El empresario viene aplicando esta fórmula desde 2020, con un balance de crecimiento que ronda el 180%. Strategy, vale recordar, financió parte de sus compras de Bitcoin mediante la emisión de deuda corporativa (bonos) y la venta de acciones, lo que le permitió aumentar su exposición sin tener que utilizar toda su tesorería.

El futuro inmediato de Bitcoin: ¿vuelve a subir?

Laoque pueda pasar con el Bitcoin en los próximos días es la preocupación central de la comunidad. Un análisis técnico revela la posible formación de un patrón "hombro-cabeza-hombro invertido", figura clásica que suele preceder a reversiones alcistas.

"Es un patrón caracterizado por tres mínimos sucesivos (dos "hombros" y una "cabeza") y sugiere que la presión vendedora está disminuyendo y los compradores están tomando el control", señala Bazán. Y añade: "De confirmarse, la proyección apunta a una posible duplicación del precio, alcanzando u$s170.000 para finales de 2025", completa.

Por su parte, criptonorber aporta: "Las zonas que tenía marcadas como soporte ya se rompieron y caímos a una segunda zona, en la que el precio estaría reconociendo la EMA de 200". Iván Bolé, analista de mercados financieros, también advierte un escenario de recuperación: "Hay chances de que la corrección se haya completado".

El gráfico muestra los hombro (a y c) y la cabeza (b) que preceden a un movimiento alcista

El experto indica a iProUP: "Esta figura muestra una contradicción, la onda B es grande, dando fuerza intrínseca a la formación. Sin embargo, luego viene una onda C impulsiva en naturaleza a corregir fuertemente la onda previa. Esto nos da una situación de mercado contradictoria más propia de un triángulo o una figura terminal, que es muy infrecuente".

El gráfico muestra la interacción psicológica entre los participantes del mercado y el juego de la oferta y la demanda. En términos sencillos, durante la creación del primer hombro y la cabeza, aquellos inversores con menor convicción ceden ante la presión vendedora, liquidando sus posiciones a precios reducidos.

A medida que el precio intenta recuperarse y da forma al segundo hombro, los compradores más avezados y los poseedores a largo plazo comienzan a acumular BTC, anticipando un repunte.

Este cambio en el comportamiento colectivo, en el que la desesperación inicial da paso a la esperanza, es lo que le da validez al patrón y lo convierte en una herramienta valiosa para los analistas técnicos.

Por último, Giudice remarca: "Yo sigo pensando que por un tema de proyección de tiempo, deberíamos seguir teniendo seis meses más de mercado bajista. Eso es lo que espero y mis inversiones están apuntadas a eso". Así, valida la "estrategia Michael Saylor" para surfear lo que reste hasta la recuperación.