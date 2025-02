En la noche del viernes, el mundo cripto se convulsionó ante un tweet del presidente Javier Milei en el que recomendó la criptomoneda $LIBRA, una divisa que tenía todas las características para ser considerada una estafa o scam.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", señaló el mandatario, asegurando ser víctima de su buena fe.

KIP Protocol, la firma detrás de $LIBRA, también se expresó en la red social de Elon Musk: "Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado. ¡Gracias por ser parte de este gran inicio!", indicó KIP Protocol, firma detrás de la divisa digital.

¿Una estafa cripto?

"Una de las cosas que puede indicar una shitcoin es el manejo de las monedas. Hay algunas en las cuales los ejecutivos tienen el 50% de los tokens. Esto puede llevar a un rug pull, es decir, si vende su tokens llevaría a una baja descomunal del precio", remarca un experto del sector.

Eso fue exactamente lo que pasó con $LIBRA: una dirección era dueña del 50% del circulante, en tanto que otras dos tenían el 20%, según el explorador de la blockchain de Solana Solscan. Algo de eso ocurrió. Rápidamente, muchas direcciones vendieron sus LIBRA por USDC y SOL. Y las retiraron rápidamente.

En apenas algunas horas, la criptomoneda había avanzado hasta u$s1.500 millones de circulante hasta u$s180 millones. Es decir, algunos pocos ganaron más de u$s1.500 millones. Cientos los perdieron.

Los expertos enumeran algunos factores que encienden las alarmas:

Una página poco trabajada o inexistente. En efecto, la página de LIBRA tiene fotos de Buenos Aires, mensajes vagos y fue creada el mismo día del lanzamiento

o inexistente. En efecto, la página de LIBRA tiene fotos de Buenos Aires, mensajes vagos y fue creada el mismo día del lanzamiento Un proyecto que no aporta nada nuevo:

Un plan inexistente: no difundió el white paper , solo una lista de buenas intenciones

, solo una lista de buenas intenciones Un desinterés por su comunidad: poco trabajo de su Twitter, Telegram o Discord. $LIBRA directamente no poseía comunidad

El parecido con la memecoin de Trump

El evento del viernes tiene su parecido con $TRUMP, la memecoin oficial del presidente estadounidense, que pasó de un crecimiento exhobirtante a una caída abrupta.

"El anuncio en Twitter desató una euforia pocas veces vista, generando un impresionante aumento de 15.000% en cuestión de horas", señala a iProUP un directivo del sector.

No se trata de un hecho aislado. Más de una vez, Elon Musk catapultó la cotización de DOGE con alguno de sus tweets.

Esta maniobra es conocida como pump and dump: es una estrategia de manipulación del mercado en la que el valor de un token se infla artificialmente para captar muchos inversores crédulos de esta activo, el cual luego es vendido por sus creadores y principales inversores, con lo que su precio se desploma fácilmente.

Este mecanismo tiene varias etapas:

Prelanzamiento

Lanzamiento

Bombeo

Descarga

Pero así como también existió la memecoin $MELANIA en EEUU, en honor a la primera dama estadounidense, también hubo una memecoin en honor a Amalia González, pareja de Milei.

Según el usuario @agimenez, una de las "billeteras que se llevó 47 millones de dólares en USDC luego de vender tempranamente su stock de $LIBRA, tiene en su cuenta miles de tokens de otras criptomonedas aún no lanzadas llamadas $YUYITO y $GONZALEZ.

Podría haber una memecoin 'Yuyito'

Ola de estafas cripto

En 2024, los fraudes cibernéticos vinculados a criptomonedas crecieron un 40% en comparación con el año anterior, acumulando 165 incidentes que resultaron en pérdidas totales de $2.3 mil millones, según un informe reciente.

La blockchain de Ethereum concentró gran parte de estos delitos, con más de 150.000 direcciones implicadas y cerca de 800.000 transacciones fraudulentas registradas en el período analizado.

Gran parte de las pérdidas, que sumaron $1.900 millones, se atribuyeron a fallas en los controles de acceso, responsables del 40% de los incidentes registrados durante el año.

Otros métodos, como exploits en contratos inteligentes y el denominado " address poisoning" provocaron pérdidas adicionales que alcanzaron cientos de millones de dólares, reflejando la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes.