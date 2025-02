Tether, la empresa detrás del dólar cripto USDT acaba de lanzar una apuesta que promete revolucionar el mercado de las monedas estables o stablecoins que cotizan a la par del billete estadounidense.

Durante la conferencia Plan B realizada en El Salvador, nueva sede de la compañía tras el raid regulatorio de Europa y EEUU, Tether y Lightning Labs revelaron su asociación para llevar la stablecoin USDT a la Lightning Network.

Esta integración permitirá a los usuarios de Bitcoin realizar transacciones con USDT de manera más eficiente, abriendo un abanico de posibilidades para pagos, remesas y otras aplicaciones financieras.

USDT: qué cambia al llegar a la Lighting Network

Paolo Ardoino, CEO de Tether, y Elizabeth Stark, CEO de Lightning Labs, presentaron la alianza como un paso fundamental para impulsar la adopción masiva de criptomonedas.

USDT, la stablecoin más grande del mercado con una capitalización de mercado de u$s140.000 millones, se integra ahora con la red Lightning, que permite transacciones de Bitcoin más rápidas y económicas.

"Es una movida genial, una master class de Paolo Ardoino. Tether, al subirse a la red de Bitcoin, se vuelve intocable", resume a iProUP el experto en criptomonedas Iván Bolé.

El plan de Tether para llevar USDT a la Lightning Network

Según el especialista, la empresa le está diciendo a los reguladores "ok, si me quieren prohibir, bárbaro, pero ¿van a prohibir Bitcoin?. Suerte con eso".

Bolé considera la novedad como algo fantástico para los usuarios, pero problemático para las exchanges, que deberán adaptarse: "Si se puede hacer la conversión con un clic, ¿para qué llevaría mis bitcoins a una plataforma?"

Lightning Labs, la firma detrás de la Lightning Network, desarrolló la solución utilizando la tecnología Taproot Assets. "Este protocolo, lanzado en 2022, amplió la funcionalidad de la red de Bitcoin para admitir activos tokenizados, lo que hace posible la transferencia de USDT a través de Lightning", explica a iProUP el analista de mercados Enrique Nievas.

Beneficios para usuarios y comerciantes

La integración comunicada, que rápidamente provocó repercusiones a nivel mundial, ofrece numerosos beneficios tanto para usuarios como para comercios, por ejemplo:

Transacciones más rápidas y económicas : Lightning Network permite operaciones casi instantáneas y con tarifas muy bajas, lo que facilita el uso de USDT para pagos cotidianos y micropagos

Mayor accesibilidad: millones de personas en todo el mundo podrán acceder a este dólar cripto a través de la red Bitcoin, lo que promueve la inclusión financiera y facilita el envío de remesas a nivel global

Facilidad de uso para comercios: los que ya aceptan Bitcoin a través de Lightning podrán añadir USDT como opción de pago utilizando la misma infraestructura, lo que simplifica la gestión de cobros y amplía las opciones para sus clientes

Elizabeth Stark, CEO de Lightning Labs, destaca que esta integración marca una nueva era para las stablecoins, combinando la seguridad y descentralización de Bitcoin con la velocidad y escalabilidad de Lightning.

"Es una tecnología clave para la próxima ola de transacciones entre agentes de inteligencia artificial y vehículos autónomos, así como para la realización de micropagos en USDT", agrega Enrique Nievas.

Europa versus las criptomonedas

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), señala que el Banco Nacional Checo (CNB) no adoptaría Bitcoin como activo de reserva, a pesar de las sugerencias del gobernador de la entidad checa, Aleš Michl.

Según la ejecutiva, la postura del Consejo Europeo es que las reservas de los bancos centrales deben ser "líquidas, seguras y estables", lo que implicaría la exclusión de criptomonedas, a pesar de la creciente popularidad de estas en el ámbito financiero.

La declaración se produce en respuesta a las recientes sugerencias de Michl de que el CNB podría invertir en Bitcoin como parte de una estrategia de diversificación de sus activos. El banco central checo había aprobado la exploración de "otras clases de activos" para sus reservas.

Lagarde subrayó que el BCE mantiene una postura firme: Bitcoin no reúne los requisitos de seguridad y estabilidad necesarios para conformar reservas. "Conceptualmente, están en veredas distintas. De un lado, controlar la economía, regular, decidir a quién ayudar, cómo y por qué, e investigar y asegurarse que todos sigan tus directivas. Es una obsesión de control basada en 'bellas ideas'. Bitcoin es lo opuesto, no es controlable, y por eso no lo quieren", refuerza Bolé.

A partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su decreto para que Bitcoin pueda ser activo de reserva, varios estados de EE.UU. comenzaron a presentar propuestas legislativas para crear sus propios fondos de Bitcoin, como Texas, Utah, Illinois y Arizona.

Estos movimientos se alinean con lSatoshi Action Fund, grupo defensor de la criptomoneda, que promovió la idea de que los gobiernos adopten Bitcoin como parte de sus reservas.

En el ámbito global, algunos líderes de la industria cripto, como el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, sugirieron que los países deberían considerar la acumulación de Bitcoin como una protección contra la inflación y la inestabilidad económica.

En un post reciente, Armstrong instó a los responsables políticos a explorar esta posibilidad durante el Foro Económico Mundial. A pesar de estos llamados, la postura del BCE sigue siendo cautelosa, y hasta ahora, países como El Salvador se mantienen como excepciones, ya que el gobierno de este país anunció públicamente su intención de acumular Bitcoin como parte de sus reservas nacionales.