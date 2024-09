Crypto Trading Summit 2024, uno de los eventos más esperados en el mundo de las criptomonedas y el trading a nivel de habla hispana, se llevó a cabo este viernes 27 de septiembre en Argentina.

Por primera vez en el país, el encuentro contó con la presencia de decenas de expertos y referentes internacionales, que brindaron conferencias y lideraron talleres que abordaron diversos tópicos clave tanto para profesionales como para entusiastas del ecosistema.

Una de las charlas más destacadas de la jornada estuvo a cargo de Norberto Giudice y Agustín Natoli, conocidos en redes como CriptoNorber y Joven Inversor, quienes analizaron los factores que podrían desencadenar el tan ansiado ciclo alcista del mercado cripto, con principal énfasis en Bitcoin, la criptomoneda más popular y relevante.

Y aunque afirman que el bull run –período en el que la mayoría de los inversionistas compra, la demanda supera a la oferta, la confianza del mercado es alta y los precios suben– cinco meses después del último Halving, con los efectos que supone y efectivamente registró en los tres anteriores, aún no llegó, sostienen que es inminente que así ocurra.

"Siempre que hubo un halving, hubo un bull run. No tengo ninguna duda de que va a volver a pasar. No solo desde el punto de vista técnico, sino desde el lado fundamental", asegura Norberto Giudice en una charla mano a mano con iProUP tras la exposición en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, aclara que "el contexto va a empujar más o menos y favorecer a que tenga más o menos impacto" en su valor.

En este sentido, detallan que las elecciones en EEUU, nuevas bajas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, una posible salida de Gary Gensler de la Comisión de Valores (SEC) y un aumento en la adopción institucional, impulsada por los fondo cotizados (ETF) al contado pueden ser determinantes para que Bitcoin despegue y alcance nuevos máximos históricos.

Norberto Giudice y Agustín Natoli brindaron una charla en el Crypto Trading Summit 2024

Se viene el Bull Run: ¿a cuánto puede llegar Bitcoin?

"Más adopción, regulaciones a favor, que gane Donald Trump y que se sumen al FOMO (Fear Of Missing Out/miedo de quedarse afuera) los institucionales de la mano de los ETF, que hoy están comprando u$s18 billones. Si suceden todas esas variables, podríamos tener incluso un super cycle, un bull run distinto, y puede generar valores de Bitcoin por arriba de los u$s200.000", revela Guidice.

En cuánto al tiempo en el que este pronóstico puede concretarse, refuerza: "Esos valores son logrables para mediados de año que viene. Ese es el momento en el que, creo yo, vamos a llegar a nuevos máximos".

Aunque advierte que, en el caso de que alguna de las variables no se cumpla, como un hipotético triunfo de Kamala Harris en las elecciones o que la Fed decida, tras los comicios, no reducir la tasa de interés, entre otras, el bull run ocurrirá efectivamente, aunque puede no tener el mismo impacto.

"Hay distintos máximos. En el caso de que los institucionales sean personas demasiado frías o tengamos algunas variables que no estén a favor, creo que vamos a tener un bull run normal, común, quizás con Bitcoin por arriba de los u$s100.000, pero no sé cuánto más", considera.

Esta expectativa podría impulsar, aún más, la compra de la divisa digital que, según datos de Bitget, representó el 44% del volumen total de operaciones con criptomonedas en la plataforma durante la primera mitad del año en América Latina. Una región que, según datos recientes de Lemon, crece "a pasos agigantados" en cuanto a adopción, con Argentina en los primeros lugares.

"Hay un dicho que dice que "el precio de Bitcoin es su mejor departamento de marketing". Cuando sube, todo el mundo está hablando de él, hasta la abuela de Agustín, ja. Eso hace que sume más gente", dice Guidice.

¿Es el momento ideal para comprar Bitcoin?

En base a todo el análisis, Agustín Natoli sostiene a iProUP que "es el momento" para invertir, aunque aclara: "Yo siempre le aconsejo a la gente que primero conozcan qué es lo que están comprando, qué es lo que están haciendo".

"Bitcoin no es solamente una cosita digital que sube y baja muchos dólares todos los días, sino que va mucho más allá. Es una tecnología impresionante, que cuando lo conocés te das cuenta porque hay tanta gente que le gusta y apuesta", resalta.

Y aconseja que "obviamente, arranquen con poquito, con lo que cada uno puede. Te da la posibilidad de comprar desde $5.000. Uno puede usar la plata que le sobra. Cuando uno conoce el activo se da cuenta del potencial que tiene".

Para cerrar, Norberto Giudice resalta que "el principal valor de Bitcoin es la libertad de tener un activo que pueda operarse sin pedirle permiso a nadie, a ninguna empresa o gobierno. Y en un país donde hemos tenido nuestro dinero cautivo de decisiones de un Gobierno, está buenísimo encontrar una alternativa que no requiera pedir permiso y tener libertad".

"Por eso el nivel de adopción enorme que han tenido las criptomonedas en Argentina y va a seguir creciendo. Creo que BTC va camino a convertirse en el gran resguardo de valor para las personas, ya sea para proteger sus ahorros o invertir con vistas a una buena jubilación", concluye.