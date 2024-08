La nueva moda cripto es elGameFi, acrónimo de juegos y finanzas, que permite ganar divisa digital usando plataformas de entretenimiento.

Las primeras en aparecer fueron play-to-earn (jugar para ganar), con Axie Infinity como estandarte. Luego, los move-to-earn (moverse para ganar), que agregan recompensan a los que realizan actividades físicas, como caminar, trotar o correr.

Pero existen dos nuevos modelos que hoy marcan tendencia.

Learn-to-earn: qué es y cómo funciona

Learn-to-earn (L2E) es un esquema que premia con criptomonedas sólo por aprender sobre activos digitales, con ganancias al efectuar bien las pruebas o cuestionarios.

"Learn-to-earn es un modelo propuesto por plataformas de aprendizaje sobre cripto, blockchain y web3. Se diferencia radicalmente del ámbito académico, en el cual los estudiantes se esfuerzan por cumplir con cursadas. El único beneficio que obtienen es adquirir conocimientos que, de tener algún impacto, lo ven reflejado tiempo después al conseguir un ascenso o trabajo nuevo", señala a iProUP Santiago Echazú, cofundador de Paisanos.

Aunque se trate de un esquema similar a play-to-earn, va un paso más allá, ya que según el experto busca "formar una comunidad cada vez más activa y mejor informada sobre el mundo cripto".

"Por otro lado, plantea un futuro prometedor en la enseñanza y aprendizaje, ya que es solo el comienzo de una lógica de construcción del conocimiento descentralizada por la cual todos damos y aportamos valor", completa.

Mariano Galdo, CEO de Grava Digital, añade a iProUP que "todos estos casos no dejan de ser compromisos representados en contratos inteligentes descentralizados: siempre que la condición se ejecute, se recibe una recompensa". Por lo tanto, resume en que los L2E son "cripto a cambio de demostrar conocimiento".

Echazú agrega que los requisitos varían según la plataforma que ofrezca los cursos: "Cambian los tiempos, cantidad de inscriptos, puntajes y el método de enseñanza. Pero, de base, para participar en cualquiera se debe contar con una billetera digital y crear una cuenta en un exchange".

"El verdadero desafío de esta metodología es sacar a las criptodivisas de la ecuación, hacerlo peer to peer (entre pares): yo te retribuyo el valor que me das con otro valor, que no necesariamente tiene que ser dinero. Si el valor es la moneda, en ese caso ganar plata sí es la finalidad", aclara.

Entre las plataformas que ofrecen learn to earn, Nahuel Burbach, Community Lead de Pool Together para América Latina, señala a iProUP que Coinmarketcap o Coingecko entregan algo parecido a los clásicos sistemas de recompensas por puntos o millas que se ven en bancos o portales de turismo.

"Otras, como RabbitHole, realizan acuerdos con proyectos que apuntan a la visibilidad y proponen un tema interesante para aprender. Así, son estos últimos los que ponen a disposición una cierta cantidad de fondos, generalmente un token nativo, para que los usuarios puedan ganarlos", agrega.

Los juegos move-to-earn y tap-to-earn permiten ganar criptomonedas realizando acciones simples

Los siete juegos learn-to-earn más populares:

Binance

Coinbase

CoinMarketCap

Polkadot

Revolut

Bit2Me

RabbitHole

Burbach añade que algunas plataformas, como Binance Academy o CoinGecko, requieren la creación de un usuario para participar. En otras, como RabbitHole, la persona debe certificar que es un humano a través de algún protocolo de identidad como BrightID y luego conectar su billetera para empezar a interactuar.

Tap-to-earn: qué es y cómo funciona

Tap to Earn, una nueva forma de ganar criptodivisas mediante acciones sencillas, como solo hacer clic en la pantalla del dispositivo.

Manuel Díaz Reynolds, Head of Sales de Arex, afirma a iProUP que en "play-to-earn, el jugador obtiene recompensas por participar en el juego y ganar o lograr objetivos. En cambio, en tap-to-earn las obtiene por simplemente participar o realizar acciones simples en el juego. Por eso, el término tap, de tocar la pantalla en inglés".

Matías Bari, CEO y cofundador de Satoshi Tango, describe a iProUP puntualmente al modelo de Notcoin como uno que permite a los usuarios "ganar tokens $NOT simplemente interactuando con el juego a través de la aplicación de Telegram".

Así, se puede recibir cripto tocando sobre la moneda que aparece en la pantalla y también al participar en actividades, como completar cuestionarios, unirse a otros canales de Telegram, entre otras.

"Es una estrategia interesante porque es mucho más fácil generar nuevos usuarios a través de un juego, lo que puede llevar a una adopción masiva en poco tiempo", completa Bari.

Notcoin comenzó como un juego viral de Telegram en enero y atrajo a más de 35 millones de usuarios, con 6 millones de jugadores activos diarios. Los desarrolladores destacaron que fomenta la interacción social al permitir formar escuadrones, invitar amigos y participar en eventos, creando así una comunidad activa en Telegram.

Además de Notcoin, hay otros cuatro juegos tap-to-earn que pican en punta:

Hamster Combat : ganó amplia popularidad con 1 millón de usuarios solo en las primeras semanas del año . Permite administrar un intercambio virtual de criptomonedas y ganar divisas, que luego pueden convertirse en tokens reales

: ganó amplia popularidad con . Permite administrar un y ganar divisas, que luego pueden convertirse en tokens reales TapSwap: basada en la red de Solana, promete que el saldo en la billetera crezca cada vez que se presiona la pantalla . Busca crear un ecosistema de finanzas descentralizadas

basada en la red de Solana, promete que el . Busca crear un ecosistema de finanzas descentralizadas Yes Tap Bot: permite que cualquier usuario gane monedas con un mecanismo basado en presionar la pantalla, para que todos puedan participar

"Algunos modelos de juegos pueden estar integrados a una blockchain. Otro pueden otorgar recompensas en algún token montado sobre una blockchain. La seguridad transaccional de estos juegos puede estar determinada por la seguridad de esas cadenas de bloque donde están montados", relata Díaz Reynolds.

El experto enfatiza la importancia de "informarse sobre las políticas de privacidad" y, en caso de conectar una billetera de autocustodia con la plataforma, "hacerlo con una que no contenga fondos o activos digitales de valor".

Cómo convertir criptomonedas en Mercado Pago

Por lo general, los juegos que ofrecen ganancias depositan su token nativo, que puede canjearse en plataformas P2P (persona a persona) y exchanges.

En el caso de Notcoin, los $NOT poseen tres métodos principales para comprar y vender la criptomoneda:

Utilizar la wallet integrada a Telegram

Comprarla en exchanges descentralizadas como StonFi y DeDust

Adquirirla en Binance, OKX y ByBit y otras plataformas centralizadas

Para vender Notcoin, los usuarios deben cambiarla por USDT (por ejemplo) y luego convertir los fondos a pesos a través de una exchange. De hecho, está listada en las principales plataformas. Y desde allí, se puede transferir a una cuenta bancaria o fintech, como Mercado Pago.