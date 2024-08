Worldcoin marcó un antes y un después en el ecosistema cripto gracias a su modelo que combina:

Un sistema de identificación basado en el escaneo del iris , cuya información se guarda en la blockchain

, cuya información se guarda en la blockchain Una renta universal en WLD (su moneda nativa) a los participantes, que se abona cada 15 días

Ahora le surgió un rival de peso: TON, una divisa digital que permite realizar diferentes operaciones en Telegram: financieras, compraventa de tokens no fungibles (NFT) o juegos. La popularidad se disparó cuando se anunció que entregará tokens gratuitos a quienes registren sus huellas dactilares, apostando también a la identificación biométrica.

¿En qué consiste TON y cuál es su potencial?

Además de las funcionalidades mencionadas, el proyecto cuenta con TON Society, una comunidad de desarrolladores y colaboradores que están construyendo su ecosistema. Y anunció que distribuirá un millón de tokens a los usuarios que, de forma voluntaria, se registren con su huella dactilar.

La iniciativa usará tecnología de HumanCode para permitirles verificar su identidad humana en la blockchain.

Germán Guismondi, director financiero en CriptoLab, asegura a iProUP que posee un gran potencial por el simple hecho de utilizar un sistema escalable llamado BFT el cual es rápido y seguro: "Otro aspecto que caracteriza al token es que puede operar entre diferentes blockchains, un desafío y el anhelo de muchos proyectos".

El experto remarca que tiene su propia cadena de bloques y una comunidad en crecimiento. "Si bien aún no se desarrolló completamente, posee muchísimos usuarios potenciales que provienen de Telegram, ya que este último la promueve", añade.

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, aclara que, si bien Telegram era parte del proyecto, en 2020 se tuvo que bajar porque el gobierno trató a TON como un security.

"Sin embargo, lo siguieron llevando a cabo los mismos desarrolladores y la comunidad de Telegram. Incluso, en marzo, se anunció el lanzamiento de su plataforma publicitaria construida sobre la blockchain de TON", asegura.

El experto considera que todo lo que implique crecimiento en Telegram impulsará el precio de TON. El mensajero tiene más de 900 millones de usuarios y el principal rival de WhatsApp, que posee 2.500 millones.

El experto en activos digitales Nicolás Verderosa agrega otro atractivo: gracias a sus funciones de privacidad, Telegram es el mensajero por excelencia del ecosistema cripto.

"El proyecto cuenta con un gran presupuesto y una gran campaña de marketing. De hecho, se ha lanzado una moneda de Notcoin en la blockchain de TON y alcanzó en Binance alcanzó un volumen de u$s180 millones en 24 horas", recalca.

¿Cuáles son los riesgos de brindar las huellas dactilares?

Al igual que Worldcoin, TON genera polémica sobre la cesión de datos biométricos. Y el mismo dilema inversor: adquirir sus tokens para especular con su evolución, pero sin sumarse al proyecto.

De hecho, quienes apostaron a principio de año y compraron a 2,3 dólares, ganaron casi 400%: hoy se ubica en 6 dólares. Además, TON mostró una curva ascendente en lo que va de 2024 y actualmente cotiza en máximos, mientras que otros activos tocaron su récord histórico en marzo, a saber:

Bitcoin estaba u$s44.000 en enero y hoy cotiza a u$s60.000 (+35%)

estaba u$s44.000 en enero y hoy cotiza a u$s60.000 (+35%) Ethereum de u$s2.300 a u$s3.000 (+30%)

de u$s2.300 a u$s3.000 (+30%) Worldcoin, su principal rival, arrancó en u$s3,60 y hoy está en 1,70 (-50%)

"Yo no daría las huellas dactilares, se corre el riesgo de ser robado por hackers; tampoco se conoce el uso que le darán. Por eso no aconsejo hacerlo con Worldcoin ni con ningún otro proyecto que pida datos biométricos", advierte. Si bien los responsables aseguran que sus objetivos son preservar el anonimato físico y combatir los bots, no hay mucho más detalle.

El experto reconoce que "si se quiere hacer una identidad escalable, descentralizada o privada, las personas deben ceder algún dato. Ambos proyectos se desarrollarán a la par y habrá que ver cual es la aceptación de cada uno", afirma Apezteguia.

Verderosa, argumenta que el sistema de huellas dactilares es menos riesgoso que Worldcoin", y también con el atractivo de pagarle 20 o 30 dólares a las personas, adquiere datos personales identificatorios de una gran porción de la humanidad", enfatiza.

"Es necesario comprender la importancia de los datos personales y que son invaluables, por lo que no deben entregarse por unos dólares."