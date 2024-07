Durante su discurso en la Bitcoin Conference de Nashville, el especialista tecnológico Edward Snowden emitió una gran advertencia sobre las vulnerabilidades de privacidad de Bitcoin. El mismo destacó los riesgos inminentes para la privacidad personal que representan los avances en la tecnología de IA y blockchain.

En esta línea, el experto advirtió que modelos de IA sofisticados podrían pronto examinar las transacciones de blockchain. Este desarrollo amenaza con debilitar la privacidad de los usuarios de criptomonedas a nivel mundial.

Snowden resaltó que las transacciones de Bitcoin no son completamente anónimas, esto indicaría lo contrario a la creencia popular. En ciertas situaciones, se pueden rastrear hasta individuos, especialmente a través de rampas de entrada y salida como los exchanges regulados.

La rastreabilidad puede comprometer la privacidad personal de los usuarios al revelar sus historiales de transacciones, las cuales pueden incluir información sensible sobre sus vidas y afiliaciones.

Pero además, Snowden advirtió que las implicaciones de este seguimiento de transacciones podrían extenderse más allá de Bitcoin. En este sentido, aseguró que los gobiernos y las corporaciones podrían usar la IA para explotar estos datos para crear perfiles individuales sin su permiso.

Los riesgos de privacidad de Bitcoin, según Snowden

Según indicó el experto, aproximadamente dentro de 5 y 10 años, los grandes datos podrán usar blockchain para rastrear cada aspecto de nuestras vidas y de esta forma desarrollar modelos predictivos de comportamiento.

"¿Cómo aseguramos las transacciones en la Red Bitcoin en adelante? Lo he dicho durante 10 años y he sido ignorado durante 10 años. Bueno, nos estamos quedando sin pista… cada vez que estás en esta red, vas a estar agregando al conjunto de datos incluso si no te identifican", expresó Snowden.

En este contexto, Snowden instó a redoblar los esfuerzos para asegurar las transacciones de BTC y proteger la privacidad de los usuarios: "Nos estamos quedando sin tiempo para solucionar esto, y las consecuencias de ignorarlo son mucho peores", advirtió.

Este discurso llega en un momento particular para la industria cripto, ya que los gobiernos de todo el mundo aumentaron su escrutinio de las blockchains de privacidad.

El gobierno de EE. UU., específicamente, desató una guerra continua contra varios de estos protocolos, incluido Tornado Cash, debido a preocupaciones sobre su posible mal uso en actividades ilícitas.

Por su parte, Snowden concluyó su discurso sugiriendo a la comunidad cripto estar atenta a políticos que buscan ganar su apoyo. Es por esto que, aconsejó a los bitcoiners permanecer atentos y cuidadosos con las figuras políticas que podrían estar tratando de ganarse a la comunidad cripto para sus propias agendas.