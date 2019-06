Tiemblan los bancos: Mercado Libre ya te financia consumos, remunera saldos y avanza con plan de "ahorro digital"

El unicornio avanza en su plan de dominar la escena fintech local. Y para ello ofrece servicios mucho más convenientes que el de la banca tradicional

Así como en la exitosa serie Game of Thrones los habitantes temían por la llegada del invierno, en la Argentina hay una empresa que se está preparando para un momento crucial dentro de su negocio.

Si bien no hay luchas medievales, ni dragones ni siete reinos, sí habrá una batalla épica entre unicornios que buscarán dominar los principales países de la región para sentarse en el trono de la escena fintech latinoamericana.

El que tiene todas las de ganar es Mercado Libre, que no deja de conquistar territorios: ya vale cerca u$s30.000 millones y es, por lejos, la empresa argentina más grande del mundo: su capitalización quintuplica la de YPF, que ronda los u$s6.000 millones.

Pero, con perfil bajo y de modo muy silencioso, viene asomando otro peso pesado de la región: la brasileña Nubank, considerada la fintech más valiosa del mundo occidental, que ya comenzó su expansión por Latinoamérica, plantó bandera en México y acaba de desembarcar en la Argentina.

De hecho, a la firma que comanda Marcos Galperín le preocupa más la competencia entre las financieras online –especialmente los unicornios verdeamarelhos, como la mencionada Nubank, PagSeguro y 99– que el despliegue de Amazon en la Región.

"No descuidamos el ecommerce, pero sabemos cque nuestro futuro estará más relacionado con los servicios fintech", señalan a iProUP desde el entorno de Marcos Galperín.

La propia realidad les marca que ese es el camino. Tanto es así que Mercado Pago, la "pata financiera" de Mercado Libre, dejó de ser un mero procesador de transacciones de la plataforma de comercio electrónico para erigirse como la división más rentable.

De acuerdo con el último balance:



- El marketplace vendió por u$s474 millones durante el segundo trimestre, lo que supone un crecimiento interanual de casi 50% en dólares



- En tanto, Mercado Pago registró un volumen 12 veces superior (u$s5.640 millones) y marcó un incremento del 35% en moneda dura



- De ese total, u$s2.500 millones (+118%) correspondieron a operaciones hechas por fuera de la plataforma de comercio electrónico

En este contexto, Argentina se convirtió en el banco de pruebas de las soluciones con las que luego Galperín ataca a otros mercados de la región. Si 2018 fue el año del testeo de las soluciones fintech en su tierra natal, 2019 será el año de la expansión Latinoamericana.

Negocio en alza

Te puede interesar ¿Dónde invertir el aguinaldo?: los argentinos suman opciones digitales para ganar con el sueldo extra

La billetera virtual de Mercado Libre avanza a toda velocidad: sus usuarios activos se cuadriplicaron durante el último año gracias al instrumento que es -y será- la gran estrella de las "transacciones 4.0": los pagos con Códigos QR a través del celular, lanzados en la Argentina hace un año.

Este negocio crece también por la cantidad de comercios adheridos, atraídos no sólo por este mecanismo sino también por el mPos, que consta de un aparato lector de tarjetas que al conectarse al smartphone posibilita operaciones con plásticos de crédito y débito.

Así, los comerciantes evitan el abono mensual asociado a una terminal de pago. Además, pueden establecer la fecha de cobro de la mercadería vendida, mientras que el servicio "tradicional" estipula 72 horas (débito) y 28 días (crédito).

Si bien las comisiones son más altas en caso de querer hacerse del dinero en el momento (cerca del 6%), también pueden acercarlas a cero si optan por recibirlo a 90 días.

Las ventajas de los QR han sido un imán para atraer establecimientos, desde autoservicios chinos, mayoristas y tiendas de mascotas hasta cadenas de fast-food, cafeterías, estaciones de servicio y ferias barriales. En total, hay unos 260.000 adheridos.

"Tuvimos 3 millones de pagadores en el último trimestre y el volumen total de pagos está creciendo en magnitudes de tres dígitos año contra año", tanto en la Argentina como en México y Brasil.

Créditos al consumo y saldo remunerado

Con el foco puesto en el público no bancarizado o sub-bancarizado (nada menos que la mitad de la población), la compañía apuesta fuertemente a incluir a todos aquellos usuarios que no son considerados sujetos de crédito por los bancos tradicionales.

En este sentido, Mercado Libre firmó este año una alianza con Mastercard para aumentar la sinergia que les permita –respectivamente– ser la mayor fintech y el plástico más usado en pagos móviles de la región.

Ofrece su tarjeta prepaga y, a través de la misma, llega a miles de personas que no disponen de crédito. Pueden cargarle saldo de modo tal de poder abonar en sitios de ecommerce o pagar servicios digitales que sólo aceptan este medio, como Netflix o Spotify.

También les ofrece una de crédito, sin gastos y con cuotas sin interés, tanto en la plataforma de ecommerce como con QR y mPos, emitida en conjunto con el Banco Patagonia. Pero esto no es todo: ya está preparando su tarjeta contactless que presentará en sociedad próximamente.

Te puede interesar Facebook lanza "Libra", su moneda digital: Mercado Libre será el socio argentino

"Ya emitimos más de 2 millones de tarjetas Mercado Pago en Argentina, México y Brasil", aseguran a iProUP desde la compañía.



Además, la firma lanzó Mercado Créditos, una herramienta de financiación que arrancó apuntando a quienes venden en la plataforma y ahora también está disponible para los consumidores.

"Otorgamos cerca de de 185.000 créditos a unas 140.000 personas", aseguran a iProUP desde la compañía, al tiempo que añaden: "También ya estamos dando préstamos para el consumo".

Como la firma no está homologada ante el Banco Central para realizar intermediación financiera (usar depósitos de ahorristas para ofrecer préstamos), utiliza fondos propios y crece en el mercado a partir de fijar tasas muy convenientes, además de brindar hasta 12 cuotas.

Tanto es así que salió a darle pelea nada menos que al Banco Nación, con un costo financiero total (CFT) diez puntos por debajo: 70%, contra casi 80% para préstamos personales a no clientes.

Ahorro digital

Una de las novedades que implementó Mercado Pago en Argentina y Brasil consiste en darles a las personas un "premio" (tasa) por el dinero ocioso que mantienen en sus cuentas.

En tierras albicelestes, selló una alianza con Banco Industrial (BIND) para lanzar Mercado Fondos, un producto basado en fondos comunes de inversión que está rindiéndo a los usuarios de la plataforma cerca del 48% anual.

A ocho meses desde su lanzamiento, ya posee más de 300.000 cuentas, mientras que en Brasil ascienden a 1,2 millones, aseguran desde la empresa a iProUP. En este sentido, la firma está buscando un socio local (banco o financiera) para ofrecer el mismo servicio en tierras aztecas.

De esta forma, todos los usuarios de Mercado Pago cuentan con una caja de ahorro que funciona a través de un CVU (el equivalente virtual al CBU) de modo tal que pueden enviar recibir fondos desde y hacia cualquier cuenta, sea bancaria o digital.

Gracias a esta funcionalidad, la billetera virtual participa del programa piloto de Anses para que los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, el plan Hogar (para adquirir garrafas) y las becas Progresar perciban sus haberes a través de la plataforma.

Sin embargo, el sistema también apunta a quienes no son clientes de bancos, ya que es posible cargar saldo en efectivo a través de las redes de cobranzas PagoFácil, Rapipago y Cobro Express.

Te puede interesar Visa lanza su red de pagos en blockchain para eliminar la fricción en las transferencias internacionales

La idea es ir por más. Daniel Rabinovich, gerente de Tecnología (CTO) del unicornio, compartió el próximo objetivo de la firma: "Estamos empezando a trabajar para que puedas elegir cobrar su sueldo por Mercado Pago".

De Argentina a la región

Así como su tierra natal es el banco de pruebas de sus nuevos servicios, también es el centro de desarrollo por excelencia para la plataforma con el que piensa aumentar su dominio en Latinoamérica.

Además, la expansión local del unicornio tiene un condimento extra: la Ley de Economía del Conocimiento, promulgada por unanimidad en el Senado, tendrá al ecommerce y al desarrollo de software como actividades a beneficiar con reducciones impositivas y de aportes patronales.

De hecho, Marcos Galperín, quien tiene línea directa con Mauricio Macri, fue una de las voces más escuchadas por el Gobierno a la hora de confeccionar el borrador de la norma que reemplaza a la Ley del Software promulgada en la era kirchnerista y que vence en diciembre. Y es un defensor acérrimo de la gestión de Cambiemos.

También se mostró muy cercano al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, aliado de Macri dentro del peronismo no K, en el marco de la inauguración de nuevas oficinas en la capital mediterránea.

Se trata de tres pisos en el Centro de Desarrollo que posee en el complejo Ciudad Empresaria de Córdoba, con una superficie de 6.000 metros cuadrados por los que se invirtieron $45 millones. A los 500 empleados de la filial cordobesa se sumarán otros 120 en los próximos meses

"Es un modelo muy sofisticado, con más de 2.000 variables que producimos en Córdoba con el equipo de inteligencia artificial. Un producto que se desarrolla en esta provincia para toda América Latina", afirmó Galperín.

Según revelan a iProUP, el plan es construir un "súper cerebro" que permita utilizar la información de los consumidores para calcular de manera más confiable el potencial de cumplimiento crediticio de una persona. También permitirán detectar patrones de uso y predecir necesidades puntuales tendientes a personalizar la oferta para cada usuario.

De esta forma, Mercado Pago podría convertirse en la fintech que pica en punta en servicios financieros en la región y utilice los datos de miles de personas para adelantarse a sus competidores y a una posible llegada de jugadores asiáticos, que llevan la delantera este tipo de servicios.

Tal es el valor estratégico de Mercado Pago que algunos analistas internacionales piensan que podría haber un spin-off (es decir, que sea lanzada como una empresa aparte) para lograr mayores inversiones de quienes sólo quieran apostar al segmento fintech.

De