mejorar la resiliencia de estas entidades en la Unión Europea mediante la regulación, supervisión y gestión del riesgo. El Comité de Basilea se reunió para tomar decisiones claves acerca de la exposición de los bancos a criptoactivos , en el contexto de las reformas de Basilea III que comenzaron en 2019 para

En diciembre de 2022 se propuso un marco de divulgación para los criptoactivos de los bancos, que se abrió para comentarios en mayo de 2023. El mismo incluye un conjunto de modificaciones específicas a la propuesta original y revisiones a la norma prudencial para las tenencias de stablecoins.

El objetivo de la divulgación es mejorar la transparencia y fomentar la disciplina del mercado. Según una declaración del Banco de Pagos Internacionales (BIS), se publicarán estándares actualizados más tarde en julio.

La consideración del comité sobre la exposición de los bancos a criptoactivos data de 2019. En 2021, propuso clasificar a las criptomonedas en su Grupo 2 de alto riesgo.

Las criptomonedas tendrían una ponderación de riesgo de 1,25%, algo que requiere que los bancos mantengan capital equivalente al valor de su exposición a criptomonedas. Las tenencias del Grupo 2 se restringieron a menos de 1% del valor de sus tenencias del Grupo 1.

Las stablecoins recibieron una nueva clasificación de 1b que no imponía requisitos adicionales a las tenencias de los bancos más allá de los del Grupo 1. No obstante, las stablecoins con "mecanismos de estabilización ineficaces" fueron ubicadas en el Grupo 2. La respuesta de la industria a las restricciones propuestas no fue positiva.

El comité de Brasilea ultima normas de exposición de bancos a criptos

En diciembre, el comité sugirió establecer un plazo máximo de vencimiento para los activos de reserva de las entidades bancarias y sobrecolateralizar las posesiones de stablecoins para mitigar una posible desvinculación.

Basilea y MiCA suman muchas limitaciones

Por otro lado, el comité discutió las implicaciones prudenciales de la emisión de stablecoins por parte de los bancos.

En este sentido, concluyó en que "estos riesgos están ampliamente cubiertos por el Marco de Basilea", pero el comité continuará con el monitoreo del área.

Además de las nuevas normas de Basilea, los emisores de stablecoins deben cumplir con las nuevas regulaciones del marco Markets in Crypto Assets (MiCA).

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria está hospedado y respaldado por el BIS, pero su gobernanza y agenda están guiadas por los bancos centrales de los países del Grupo de los 10.

Los cambios en las normas actuales de Basilea III entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026, luego de haber sido pospuestos desde el 1 de enero de 2025.