Sobre llovido, mojado. La polémica que envuelve a Worldcoin, el proyecto que escanea iris a cambio de criptomonedas para crear un sistema de identidad digital, suma otra denuncia: empresas que organizan viajes a Buenos Aires para sumarse a la inicaitiva.

Expertos señalan que, si bien la práctica es cuestionable, no necesariamente infringe la ley. Los viajes son comunicados por redes, especialmente Facebook, con un paquete que cubre el traslado y abona $25.000 a quienes completan el escaneo. Pero la denuncia de una mujer de la provincia de Chaco indica que en estos trayectos participan menores.

Worldcoin: cómo operan los punteros digitales

Una denuncia presentada ante el Consejo Nacional de Trata de Personas en Resistencia involucra a siete menores cuyos dispositivos móviles y documentos de identidad fueron retenidos durante estos viajes. El caso plantea nuevas inquietudes sobre la privacidad y seguridad de los datos de los ciudadanos.

Julio López, especialista en seguridad digital, explica a iProUP cómo funciona el tour: "No es ilegal escanear el iris y cobrar por eso. Pero en estos viajes le piden a la gente manipular el teléfono de la persona y fotografiar el DNI. La figura de un puntero digital para el acceso al dinero de Worldcoin es un vector de fraude".

López también subraya que la empresa detrás de los escaneos del iris no está a cargo de organizar estos viajes, sino que son particulares quienes lo hacen. Esto genera preguntas sobre cómo se están llevando a cabo los procedimientos y quiénes son responsables de garantizar la seguridad e integridad de los datos recolectados.

"Hay algo que todavía no terminamos de entender en estas prácticas. Si les pagan $25.000, más el viaje y la ganancia del puntero, las cuentas no cierran", agrega López.

El abogado Daniel Monastersky, de Data Governance LATAM, advierte a iProUP que la falta de una regulación actualizada sobre el tratamiento de datos personales permite que empresas como Worldcoin Foundation lleven adelante prácticas preocupantes en Argentina.

"Miles de ciudadanos vienen entregando 'voluntariamente' datos de su rostro e iris a cambio de unos dólares, sin saber realmente el destino y uso que se le dará a esa información", completa el letrado.

Worldcoin: las denuncias sobre uso de datos

Para los expertos consultados por iProUP, la firma WorldCoin no tiene un filtro que evite la participación de menores. La empresa implementó medidas para abordar las críticas y preocupaciones en torno a la privacidad y protección de datos.

Las dos más importantes fueron la eliminación permanente de datos y, precisamente, una restricción de edad en lugares donde recopilan la información, impidiendo que sólo mayores de 18 años participen en el proyecto y escaneen sus ojos para verificar su identidad.

"Todavía la empresa no encontró un mecanismo para asegurarse no escanear menores. Vuelve a confiar esto a la gente en el lugar, que claramente no es un proceso sino una persona y juega su moral", resalta López.

Worldcoin responde a iProUP sobre este filtro: "El proyecto está implementando una verificación de edad en todas las ubicaciones. Este chequeo será realizado por personal externo, antes de ingresar al lugar y no incluirá el almacenamiento, grabación o transmisión de ninguna información. De esta manera, se garantizará la privacidad de los individuos."

Para algunos, Worldcoin es un proyecto poco claro. Pera otros, un herramienta valiosa ante el avance de la IA

Para López, "si bien esta tecnología puede brindar beneficios, conlleva riesgos, especialmente si los datos caen en manos equivocadas o son utilizados de manera inadecuada".

Es importante recordar que la firma, que ofrece criptomonedas a cambio de datos biométricos, fue acusada de vulnerar la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Su propuesta abrió una grieta entre quienes la acusan de liderar un proceso poco claro y quienes entienden que se trata de una herramienta valiosa en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial (IA).

"Se está aprovechando la vulnerabilidad económica de muchas personas para obtener su consentimiento sobre el tratamiento de datos altamente sensibles, sin brindar suficiente información o garantías ni evitar rigurosamente la inclusión de menores", asegura Monastersky.

Para el letrado, "el marco legal actual claramente quedó desfasado frente a los avances tecnológicos. Las autoridades no terminan de reaccionar ante este tipo de situaciones y las empresas encuentran resquicios para sortear las normas vigentes sobre privacidad".

Worldcoin, a todo esto, sostiene que su objetivo es crear una identidad digital universal accesible e inclusiva, que le permita a las personas acceder a servicios financieros y otras oportunidades de manera más segura y eficiente.

No obstante, la firma deberá continuar demostrando su compromiso con la protección de datos y la transparencia que requieren los Estados y superar las dudas que aún persisten en torno a su proyecto, particularmente en cuanto a la participación de menores.